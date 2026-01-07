Így viseld a 2026-os év trendszínét: 50 felett nemcsak stílusos, de éveket fiatalít

50 felett drága kezelések és drasztikus beavatkozások nélkül is tűnhetünk akár 10 évvel fiatalabbnak. Az ötödik X fölött azonban különösen fontos, hogy odafigyeljünk ruhatárunk színeire és a hozzájuk illő kiegészítőire; a nem megfelelő árnyalatok könnyen fáradttá, fakóbbá tehetik az összképet, és évekkel idősebbnek mutathatnak a kelleténél. Miért mutatnál a korodnál jóval öregebbnek, ha van rá mód, hogy megújulj, és felfrissítsd a megjelenésed?
Az év színe 2026-ban a Cloud Dancer lett, amely egy enyhén sárgás, kissé szürkés hatású árnyalat és meghatározza az idei év divatját. Ideális rohanós reggelekhez, a mindennapi viselethez, mert sokkal kellemesebb, kevésbé steril szín, mint a hófehér. Remekül felfrissíti a megjelenésünket, lágyítja az arcvonásokat, és kifinomult eleganciát kölcsönöz minden korosztálynak, de 50 felett különösen jól áll. Ez a szín ugyanis tényleg mindennel párosítható, mindennel remekül kombinálható, de a szürke hétköznapokon akár önmagában is megállja a helyét.
A törtfehér, vagyis a Cloud Dancer egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül sokoldalú. Nem túl sok, nem hangsúlyos, nem uralja le a viselőjét, mégis csodásan kiemeli a megjelenésünket, harmonikussá teszi az összeállításunkat és finoman keretezi az arcot. 50 felett különösen érdemes az arc közelében viselni: blúzok, pulóverek, kardigánok vagy sálak formájában. Ez az árnyalat optikailag fiatalabbá, üdébbé, kipihentebbé varázsolja az összképet, miközben elkerüli a hófehérre jellemző, gyakran túl éles, kontrasztos hatást.
Milyen színekkel kombinálhatjuk a fehéret?
A törtfehér a ruhatárunk kiváló alapdarabja, amelyet könnyű párosítani egyéb színekkel is. Különösen jól működik földszínekkel, bézzsel, karamell árnyalattal, homokszínnel vagy meleg barnákkal, mert ezek együtt harmonikus, nyugodt összképet adnak a megjelenésünknek. Ha egy kis frissességre vágyunk mellé, párosítsuk nyugodtan pasztell árnyalatokkal, például halvány rózsaszínnel, világoszölddel, orgonalilával vagy babakékkel. Ezek a színek 50 felett is remekül állnak, nőiesek, csinosak, közben mégsem harsányak és nem tűnnek extrémnek. Kell ennél több?
Bors tipp:
Szorítsd vissza a fekete színek viselését, és 2026-ban kezdj el végre olyan árnyalatokat viselni, amelyek éveket fiatalítanak rajtad, kiemelik az arcbőrödet és a természetes szépséged! Tudjuk, ez így túl egyszerűen hangzik, de ez az egyetlen lehetőség, hogy változtass a megjelenéseden, és éveket lefaragj a korodból.
Az alábbi videóból elleshetsz néhány egyszerű trükköt, melyek segíthetnek akár 10 évvel fiatalabbnak tűnni:
