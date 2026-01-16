A tél legnagyobb divatőrülete – Ebben a kabátban garantáltan mindenki megfordul utánad

Most, hogy hetek óta stabilan nulla fok alatt maradt a hőmérő higanyszála, itt az ideje, hogy feldobd a ruhatáradat egy igazán stílusos télikabáttal. Ráadásul most még vagyonokat sem kell költened rá, hiszen elkezdődtek a nagy szezonközi leárazások. Ugye, már te is rohansz a boltba?

Igazán divatos télikabátra vágysz? Akkor ezt ki ne hagyd! / Fotó: 123RF

A hosszú pufidzsekik megfelelően védenek a hideg ellen, és még stílusosak is.

A kötött pufidzsekik új textúrát adnak a téli összeállításodnak.

A borvörös pufidzsekik egy igazán dögös árnyalattal dobják fel a szettedet.

Az öves pufidzsekikkel könnyedén kiemelheted az alakodat.

Ez a legdivatosabb télikabát, amit a szezonban hordhatsz

Ha igazán divatos szeretnél lenni a legnagyobb fagyokban is, akkor mindenképpen szerezz be egy pufidzsekit, ami az évszak abszolút nyertese. Ráadásul rengeteg szín és stílus közül válogathatsz, így biztosan megtalálod az ízlésedhez legjobban passzoló darabot.

Hálózsákszerű, hosszú pufidzseki

A mínuszokban nincs is jobb annál, mint mikor felkapsz egy hosszú pufikabátot, ami kellően véd a hideg ellen, és még elképesztően divatos is. Amennyiben pedig ki szeretnéd benne emelni az alakodat, bátran párosíthatod egy övvel, ahogyan az alábbi képen.

Kötött pufidzseki

Ha szeretnél egy kicsit eltérni a megszokottól, akkor válassz pulóverszerű pufidzsekit, ami új szintre emeli a téli szettedet. A kötött pufidzseki enyhe eleganciát csempész a megjelenésedbe, amit szinte bármivel kombinálhatsz. Ha rajongsz a síelésért, vagy egyszerűen csak megfogott a nem mindennapi darab, ezzel biztosan nem lősz majd mellé.

Borvörös pufidzseki

A bordó szín új dimenziót adhat a megjelenésednek és rendkívül nőiessé varázsolhat. Egy ilyen kabátban biztosan nem maradsz észrevétlen, hiszen a legdivatosabb kabáttrendet viseled az egyik legcsajosabb, legdögösebb színnel. Az árnyalatot kombináld semleges tónusokkal.

Öves pufidzseki

Az öves sziluett lehetővé teszi az alakod hangsúlyozását anélkül, hogy megfagynál. Ha egy ilyen darab mellett teszed le a voksodat, akkor válassz belőle semleges színt, amit akár évtizedekig is viselhetsz.

