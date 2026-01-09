Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Nincs idő átázni: így válasszunk vízálló kabátot télre

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 11:55
A sok hóban nemcsak melegen, hanem szárazon is kell maradnunk. Egy vízálló kabátnak azonban nem kell elrontania a stílusunkat!
A hideg időjárás és a havazás meleg, vízálló kabátokat igényel, ugyanakkor ilyenkor különösen nehéz stílusosnak maradni. A Life.hu azonban összegyűjtött pár tippet, ami megkönnyíti a tökéletes téli ruhadarab kiválasztását.

Ezek a lejobb vízálló kabátok
Ezek a lejobb vízálló kabátok (fotó: life.hu)

Bármennyire is szeretjük a szőrme és a pufi télikabátokat, ezek többsége sajnos nem vízálló. Éppen ezért mutatunk pár stílusos női vízálló kabátokat, hogy télen se kelljen lemondanunk a divatról. Az idei, felkapott szőrmekabátok és hosszú fazonok sajnos nem igazán praktikusak a jelenlegi időjárásban. Hótaposók és fülmelegítők mellett egy jó kabátra is szükségünk van, ám amikor vízálló kabátra gondolunk, sokszor gyerekkorunk zsákkabátjai jutnak eszünkbe.

Ezekre figyeljünk vízálló kabát választásakor:

A vízálló kabátok különleges anyagból készülnek, amely képes lepergetni a vizet - ez esőben és hóban egyaránt hatalmas előnyt jelent. Ezek a darabok legtöbbször szélálló kialakítással és thermo béléssel rendelkeznek, így kint tartják a hideget, miközben bent tartják a meleget.

Bár a kinti időjárás szürke és borongós, nem feltétlenül kell, hogy a kabátunk is ezt tükrözze. Színes és mintás darabokkal könnyedén kitűnhetünk: az idei kedvencek között szerepel a csokoládébarna, a hamvas rózsaszín és a világosszürke is.

Az állatminták továbbra is népszerűek, de a kockás és csíkos kabátokat is egyre gyakrabban láthatjuk az utcán. Ha pedig a most divatos, magas nyakú fazont választjuk, akár a sálról is lemondhatunk.

