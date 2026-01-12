Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
A stílus a részletekben rejlik – Így kerül a sapka, a kesztyű és a sál a téli szetted középpontjába

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 10:02
A legnagyobb fagyokban is arra vágysz, hogy minden szempár rád szegeződjön, vagy egyszerűen csak szeretnél irtó stílusos lenni? Akkor eláruljuk, hogyan kombináld a téli szett elengedhetetlen kiegészítőit: a sapkát, a sálat és a kesztyűt.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ahogy a hőmérő higanyszála 0 fok alá zuhan, a téli szettek megkövetelik tőlünk a meleg kiegészítőket is, amelyek hatékonyan védenek a hideg ellen. Fontos azonban, hogy stílusosan variáld őket a harmonikus összhatás érdekében, ezért mutatjuk, hogyan csináld.

Stílusos téli szettet viselő középkorú nő.
Mutatjuk, hogyan dobd fel a téli szettedet!
Fotó: GettyImages
  • Ha egyforma sapkát, sálat és kesztyűt választasz, azzal biztosan nem lősz majd mellé.
  • Amennyiben nincs 3 azonos színű vagy mintájú kiegészítőd, vagy csak egy kicsit merészebb megjelenésre vágysz, párosíts belőlük kettőt.
  • A legnehezebb, egyben a legfeltűnőbb stílustrükk, ha színben és mintában eltérő, mégis egymáshoz passzoló darabokat aggatsz magadra.

Emeld új szintre a téli szettedet – így kombináld a meleg kiegészítőket

A sapkák, a sálak és a kesztyűk talán a ruhatárunk legkevésbé értékelt darabjai, pedig rendkívül praktikusak és képesek feldobni még a legegyszerűbb szettet is. Ennek ellenére a téli divat élén általában a kabátok és a kötött pulcsik állnak, de itt az ideje, hogy megváltoztassuk a praktikus kiegészítőkről alkotott véleményedet, ugyanis a darabok új textúrát és színt vihetnek a megjelenésedbe. Íme tehát 3 nagyszerű kombináció, amivel sokkal stílusosabbnak fogsz tűnni.

Hangold össze a kiegészítőidet

Amennyiben igazán divatos akarsz maradni, az egyik legegyszerűbb praktika, ha mindhárom téli kiegészítőből olyat választasz, aminek egységes a színe vagy a mintája. Persze nem baj, ha ezek elütnek a kabátodtól – ahogyan az alábbi képen is láthatod –, hiszen egyből feldobják a megjelenésedet. A fekete kiegészítőkkel például biztosan nem lősz mellé, mivel amellett, hogy nem látszik meg rajtuk a púderfolt, rendkívül divatossá varázsolnak.

Párosíts össze a sapka, a sál és a kesztyű közül kettőt

Egy másik stratégia szerint párosíts a sapka, a sál és a kesztyű közül két darabot, amelyek ugyanolyan színnel vagy mintával rendelkeznek. A harmadik kiegészítőnél pedig figyelj arra, hogy árnyalatban kiegészítse a másik kettőt, vagy passzoljon a ruhád színéhez. Bár ez a praktika már egy fokkal bonyolultabb, mint az előző, megéri kipróbálnod. Az alábbi képen például a nő egy olyan kockás sálat választott, ami színben is jól illik a téli szettjéhez.

Alkoss különleges kombinációt

Válassz olyan sapkát, sálat és kesztyűt, ami bár színben vagy mintában eltérő, mégis kitűnően passzol egymáshoz, illetve a szetted többi eleméhez. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a legkomplikáltabb módja a téli kiegészítőid összehangolásának, de hidd el, ebben biztosan nem fogsz csalódni! Nézz csak rá az alábbi képre, ami tökéletes példája annak, hogyan kell profi módon párosítani a téli kiegészítőket.

Az alábbi videóban megismerheted az egyéni stílus és az identitás közötti kapcsolatot:

Ezek a téli szettel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek: 

 

