Ezekben a fehér téli szettekben még a hóesésben sem maradsz észrevétlen

Bár télen, különösen hóesésben nagyon nehéz összeállítani egy olyan fehér téli szettet, amiben kitűnhetsz, ezekben az összeállításokban azonban biztosan nem fogsz csalódni. Válaszd ki a kedvencedet!

Így állíts össze egy stílusos fehér téli szettet! / Fotó: Getty Images

Teljesen fehér szettet is választhatsz, de nem mindegy, hogy a fehér mely árnyalata mellett teszed le a voksodat.

A műbőr kiegészítők alkalmazása új textúrát és egyediséget kölcsönözhet a megjelenésednek.

Csak az igazán merész nők kombinálják a fehéret a pirossal.

Akár különböző fehér árnyalatokat is vegyíthetsz egymással.

Így állítsd össze a fehér téli szettedet, hogy sikkes maradj

Tele van a ruhásszekrényed fehér ruhadarabokkal, amiket télen is szeretnél hordani? Akkor van egy jó hírünk számodra: most rengeteg trendi árnyalat közül válogathatsz, amelyek meg tudják fűszerezni a hideg megjelenésedet, legyen szó akár egy piros, akár egy csokoládébarna árnyalatról, azonban még egy tetőtől talpig fehér téli szettel sem lőhetsz mellé. Mutatjuk a legjobb összeállításokat!

Teljesen fehér szett

A fehér már évek óta a hideg időjárás szimbóluma, ezért nem véletlen, hogy sok nő szívesen alkalmazza ezt a színt a téli ruhatárában is. Azonban, ha igazán elegáns, egyben feltűnő megjelenésre vágysz, akkor ne hófehér, hanem inkább elefántcsontfehér darabokat aggass magadra. Azzal ugyanis, hogy egy picivel sötétebb árnyalat mellett teszed le a voksodat, nem fogsz beleolvadni a havas tájba, és elképesztően divatos leszel. Csak pillants rá az alábbi képre, amelyen bár a nő lazább szett mellett döntött, mégis enyhén elegáns.

Fehér szett műbőr kiegészítőkkel

Kapd magadra kedvenc fehér pulóveredet egy hozzá illő nadrággal, és ötvözd műbőr barna vagy fekete kiegészítőkkel. Válassz a szettedhez színben passzoló övet, táskát és cipőt, hogy ne boruljon fel az egyensúly. Ezekkel a kiegészítőkkel ugyanis megtöröd a teljes fehérséget, miközben az új textúrával még egyedibbé teszed az öltözetedet.

Fehér és piros ruhadarabok kombinálása

Ha ötvözöd a fehéret a pirossal, akkor biztos, hogy minden férfi utánad fog fordulni. A piros szín ugyanis még nőiesebb kisugárzást kölcsönöz majd neked, miközben egyáltalán nem kell attól tartanod, hogy beleolvadsz a havas tájba. Egy ilyen összeállítás nem hiányozhat egyetlen magabiztos nő repertoárjából sem.