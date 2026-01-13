Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
Ezekben a fehér téli szettekben még a hóesésben sem maradsz észrevétlen

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 13:45
A legnagyobb fagyokban is szeretnél divatos maradni? Akkor ne menj sehova, ugyanis megmutatjuk, hogyan állíts össze egy stílusos, fehér téli szettet, ami az esetek többségében igen nagy kihívásnak számít.
Kelle Fanni
Bár télen, különösen hóesésben nagyon nehéz összeállítani egy olyan fehér téli szettet, amiben kitűnhetsz, ezekben az összeállításokban azonban biztosan nem fogsz csalódni. Válaszd ki a kedvencedet!

Divatos fehér téli szettben sétáló középkorú nő.
Így állíts össze egy stílusos fehér téli szettet! / Fotó: Getty Images
  • Teljesen fehér szettet is választhatsz, de nem mindegy, hogy a fehér mely árnyalata mellett teszed le a voksodat.
  • A műbőr kiegészítők alkalmazása új textúrát és egyediséget kölcsönözhet a megjelenésednek.
  • Csak az igazán merész nők kombinálják a fehéret a pirossal.
  • Akár különböző fehér árnyalatokat is vegyíthetsz egymással.

Így állítsd össze a fehér téli szettedet, hogy sikkes maradj  

Tele van a ruhásszekrényed fehér ruhadarabokkal, amiket télen is szeretnél hordani? Akkor van egy jó hírünk számodra: most rengeteg trendi árnyalat közül válogathatsz, amelyek meg tudják fűszerezni a hideg megjelenésedet, legyen szó akár egy piros, akár egy csokoládébarna árnyalatról, azonban még egy tetőtől talpig fehér téli szettel sem lőhetsz mellé. Mutatjuk a legjobb összeállításokat!

Teljesen fehér szett

A fehér már évek óta a hideg időjárás szimbóluma, ezért nem véletlen, hogy sok nő szívesen alkalmazza ezt a színt a téli ruhatárában is. Azonban, ha igazán elegáns, egyben feltűnő megjelenésre vágysz, akkor ne hófehér, hanem inkább elefántcsontfehér darabokat aggass magadra. Azzal ugyanis, hogy egy picivel sötétebb árnyalat mellett teszed le a voksodat, nem fogsz beleolvadni a havas tájba, és elképesztően divatos leszel. Csak pillants rá az alábbi képre, amelyen bár a nő lazább szett mellett döntött, mégis enyhén elegáns.

Fehér szett műbőr kiegészítőkkel

Kapd magadra kedvenc fehér pulóveredet egy hozzá illő nadrággal, és ötvözd műbőr barna vagy fekete kiegészítőkkel. Válassz a szettedhez színben passzoló övet, táskát és cipőt, hogy ne boruljon fel az egyensúly. Ezekkel a kiegészítőkkel ugyanis megtöröd a teljes fehérséget, miközben az új textúrával még egyedibbé teszed az öltözetedet.

Fehér és piros ruhadarabok kombinálása

Ha ötvözöd a fehéret a pirossal, akkor biztos, hogy minden férfi utánad fog fordulni. A piros szín ugyanis még nőiesebb kisugárzást kölcsönöz majd neked, miközben egyáltalán nem kell attól tartanod, hogy beleolvadsz a havas tájba. Egy ilyen összeállítás nem hiányozhat egyetlen magabiztos nő repertoárjából sem.

Különböző fehér színek kombinálása

Ha nincs otthon minden ruhadarabból törtfehér árnyalatod, akkor kombinálhatod is a hófehér színnel úgy, ahogy az alábbi képen. Persze ne kapd fel magadra az összes különböző tónusú fehéret, viszont kettő, három árnyalatot könnyedén ötvözhetsz egymással. Például válassz ugyanolyan kardigánt és csizmát, illetve inget és táskát, hogy felejthetetlen, mégis kiegyensúlyozott legyen az összhatás (alábbi kép).

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy milyen szerepet játszik a divat a társadalomban:

