Rétegezés mesterfokon: egyszerű, mégis nőies téli szettek fillérekből

Most, hogy igazi fagyok tombolnak odakint, érdemes tudni, hogy hogyan kell rétegezni a ruháidat anélkül, hogy túl soknak tűnnének. Ezért most összegyűjtöttük a legjobb tippeket és filléres téli szetteket, amelyekben igazán nőies leszel. Ezeket semmiképpen se hagyd ki!

Próbáld ki ezeket a sikkes, mégis olcsó téli szetteket!

A stílusos rétegzés sokak számára jelent kihívást.

Nem kell méregdrága ruhákra költened, hogy télen is sikkesnek érezd magad.

Ezek a szettek melegen tartanak és csinosak is.

Nőies, téli szett: így kell rétegezni a meleg ruhadarabokat

Akár kényelmes rétegeket keresel a téli szettedhez, akár sikkes ruhákra vágysz, olyan összeállításokat mutatunk most neked, amelyekben egy randin is elbűvölően fogsz mutatni. Ezek a praktikák ugyanis megkönnyítik, hogy kimaxold a hidegben való nőies megjelenést. Próbáld ki az alábbi kényelmes, meleg és csinos ruhakombinációkat!

A bomberdzseki végre a fókuszba kerül

A bomberdzsekik most fénykorukat élik, amelyek elegáns megjelenést kölcsönöznek neked, emellett pedig könnyedén rétegezhetőek. Válassz például egy bomber szabású, puha művelúr dzsekit, amit szinte bármilyen stílussal kombinálhatsz. Viseld testhezálló garbóval és farmerrel, ami ideális a hétköznapokra. Ha azonban sikkesebbnek szeretnél tűnni, párosítsd egy télies ruhával.

A túlméretezett kötött ruha varázsa

A női ruhatár téli alapdarabjai közé tartozik a túlméretezett kötött ruha, ami amellett, hogy ápol és eltakar, egy csipetnyi eleganciát is kölcsönöz neked. Kapj fel hozzá egy thermo harisnyát, így elkerülve azt, hogy méretesnek tűnj. Továbbá válassz hozzá egy nagy, szőrös kabátot, ami strukturálja a szettedet.

A gombos kardigán sosem megy ki a divatból

A gombos kardigán különleges textúrát kölcsönöz a szettednek, és kellőképpen melegít anélkül, hogy nagydarabnak tűnnél benne. Ez a felső ezért egy remek darab, ha a téli rétegzésről van szó, hiszen felkaphatsz alá egy hosszú ujjú pólót, rá pedig egy szűkebb, nőiesebb kabátot.

Most előveheted kedvenc műbőr kabátodat

Szinte nincs olyan nő, akinek ne lapulna a szekrényében egy műbőr kabát, ami egyszerre letisztult, mégis hordoz magában egy csipetnyi merészséget. Emellett a darab strukturált sziluettjével képes a magasba emelni a stílusodat. Válassz hozzá garbós felsőt vagy egy meleg pulóvert, hidd el, mindegyik összeállításban sikkes leszel.

