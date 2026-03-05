Krausz Gábor ismét kiakadt: "Az a szomorú, hogy örülünk, mert nem ehetetlen"

Eddig nem alakul túl jól a Séfek Séfe 2026-os évada, legalábbis Vomberg Frigyes, a Wolf Andrást váltó Tischler Petra, valamint Krausz Gábor számára.
A séfek elé az elmúlt adásokban rosszabbnál rosszabb tányérok kerültek. Krausz Gábor pár adással ezelőtt ki is jelentette: ő nem hajlandó többet kóstolni, annyira felfordult a gyomra. Nos, a legutóbbi napon sem volt sokkal szerencsésebb a trió: az egyéniben főző versenyzők most sem nyűgözték le őket – és akkor még finomak voltunk!
- fakadt ki Tischler Petra az egyik eléjük került ételt megkóstolva, Krausz pedig így összegezte az "ízélményt":
"Poshadt, lábízű, keserű egyben..."
Egy másik ételt pedig így jellemzett: "Az a szomorú, hogy ennek örülünk, mert nem ehetetlen..."
