Milyen módon társíthatjuk a téli kabátunkat a tökéletes csizmánkkal? (x)

Az viszont már rajtunk múlik, hogyan hangoljuk össze ezeket az alapdarabokat úgy, hogy hétköznapokon, munkahelyi rohanásban vagy hétvégi programokon is kifogástalan legyen az összkép.

Milyen módon társíthatjuk a téli kabátunkat a tökéletes csizmánkkal?

Fotó: modivo.hu

Melyik kabáthoz milyen csizma illik a legjobban?

Végignézve a szezon kínálatát, gyorsan kiderül, hogy a https://modivo.hu/c/nok/ruhanemu/dzsekik/teli-dzsekik kollekciói rengeteg inspirációt adnak a téli szettek összeállításához. A téli kabát stílusa nagyban meghatározza, milyen lábbelivel érdemes párosítanunk. Egy elegáns gyapjú- vagy szövetkabát nőiesebb darabokkal mutat a legjobban, például kecses szárú bőr bokacsizmával. Ha hosszabb fazont választunk, még inkább vonzó a finom, kifinomult hatás. A rövidebb, derékban szabott kabátok barátai a vastagabb sarkú bokacsizmák, amelyek stabilitást és egyensúlyt adnak a megjelenésnek.

A pufi télikabátokhoz sokan elsőre sportos cipőt társítanának inkább, pedig egy stílusos, markánsabb szárú csizma csodákat tesz, az összhatás modern, vagány és igazán téli hangulatú. A streetwear és a nőies stílus tökéletes harmóniában találkoznak egymással a trend porondján, így akár a mindennapokra, akár lazább esti programokra is bátran választhatjuk.

A kínálat szerencsére óriási, így nem kell kompromisszumot kötnünk. A női bokacsizma elérhető a modivo.hu oldalon sokféle anyagban, fazonban és színben, így tényleg minden kabát mellé találhatunk megfelelő modellt – legyen az időtlen fekete verzió vagy valami feltűnőbb, például fémes árnyalatú.

Hogyan hozhatunk létre harmonikus megjelenést a téli szettekben?

A tökéletes outfit titka sokszor az apró részletekben rejlik. A kabát és a csizma mellett fontos a színek közötti harmónia is. Bézs vagy karamell kabát mellé remekül illik a barna bőr csizma, amely nemcsak meleg tónusú, hanem időtlen eleganciát sugároz. A fekete kabát – legyen hosszú vagy rövid – igazi jolly joker, hiszen szinte bármilyen lábbelivel működik, de kifejezetten jól állnak vele a feketén túl a szürke vagy mélybordó csizmák is.

A textúrák is sokat számítanak. A műszőrme gallér vagy a steppelt felület sportosabb, dinamikusabb hatást ad, amit a masszívabb csizma erősíthet. Ha pedig a nőies elegancia a cél, akkor a letisztult felületű, bőr hatású kabátokat érdemes puhább, karcsúbb szárú csizmákkal összehangolni.