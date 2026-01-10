Stílus féláron? Mutatjuk, mire érdemes lecsapni a karácsonyi leárazások után

A tudatos, stílusos nők jól tudják, hogy a karácsonyi leárazások után olyan kincsekre bukkanhatnak, amelyeket nem érdemes kihagyni. Ha te is meglepnéd magadat valamivel, vagy épp szükséged van néhány alapdarabra, akkor itt az idő, hogy megrohamozd az üzleteket!

Lepd meg magad a karácsonyi leárazások után!

Fotó: Getty Images

Stílus karácsonyi leárazásokra hangolva: ezekre érdemes most költeni

A karácsonyi leárazások során klasszikus alapdarabok, időtálló kiegészítők és minőségi ruhák kerülnek sokszor féláron a boltok polcaira, amelyek hosszú távon is meghatározhatják a stílusodat. Szeretnél pénzt spórolni, miközben időtlen darabokba fektetsz? Akkor maradj velünk, ugyanis eláruljuk, mit érdemes megvenned, hogy a tél hátralevő részében és a következő szezonokban is jól járj, és persze divatos maradj!

Bőrdzseki tölcsérnyakkal

Ezek a dizájnerdarabok elképesztően trendik, tavasszal pedig szinte biztos, hogy az egekbe szökik majd az áruk. A bőrdzseki azonban szinte egész évben hordható: megállja a helyét a melegebb tavaszi reggeleken, a hűvösebb nyári estéken, és ősszel egyenesen tarol. Emellett ezt divatos darabot szinte bármilyen stílussal könnyedén kombinálhatod.

Ballonos farmer

A ballon fazonú farmer egyedi szabásának köszönhetően rendkívül modernné varázsolja a szettedet. Tökéletes harmóniát teremt a laza és a kifinomult stílus között, miközben új szintre emeli a megjelenésedet. Éppen ezért ezt a darabot mindenképpen érdemes beszerezned az akciós időszakban.

Gyapjú pulóver

Nem ez lesz a ruhatárad legolcsóbb darabja, azonban ez az időtálló felső garantáltan a legjobb barátoddá fog válni. Ha odafigyelsz a megfelelő ápolásra, hosszú éveken át jó szolgálatot fog tenni neked, ráadásul most jóval kedvezőbb áron szerezheted be. Ha beruházol egy ilyen pulóverre, nem kell majd attól félned, hogy a hideg a stílusod rovására fog menni.

Télikabát

Még javában tombolnak kint a fagyok, de már most érdemes gondolni a jövő szezonra. A boltok polcai pedig most roskadoznak a stílusos télikabátok alatt. Válassz közülük egy örök klasszikus színt, például feketét, ami sosem megy ki a divatból, így biztosan hosszú ideig hordhatod majd.