A hótaposó is lehet elképesztően trendi – Ezeket viseld, hogy a fagyokban is stílusos legyél

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 09:03
Ki mondta, hogy télen kötelező lemondanod a stílusos megjelenésről? Mivel tombolnak kint a mínuszok, most olyan hótaposókat hoztunk neked, amelyek nemcsak melegen tartanak, hanem új szintre emelik a fagyos szettedet.
Lévaffy Luna
A négy évszak közül télen van a legnagyobb szükségünk a funkcionális darabokra, különösen a felsőruházat és a lábbelik terén. Cikkünkben ezért olyan hótaposókat gyűjtöttünk össze, amelyek nemcsak melegen tartanak, de ezekben a darabokban magabiztosan léphetsz az utcára.

Divatos hótaposót viselő nő az utcán.
Ezek a hótaposók nemcsak melegen tartanak, hanem divatosak és nőiesek is.
Fotó: Moritz Scholz / GettyImages
  • Nem kell feláldoznod a stílusodat a meleg és a kényelem oltárán.
  • Ezekkel a hótaposókkal még a legegyszerűbb szettet is pillanatok alatt feldobhatod.
  • Az alábbi darabok között biztosan megtalálod a kedvencedet.

Milyen hótaposót válassz? Íme a tél legtrendibb darabjai!

A hótaposók esetében általában a legfontosabb szempont, hogy melegek és kényelmesek legyenek, azonban ideális esetben ezek nem mennek a stílus rovására. Amennyiben törekszel a sokoldalúságra, egy semleges színnel nem lőhetsz mellé. Emellett, ha mindennapi viseletre keresel hótaposót, fontos, hogy ne egy méretes darabot válassz, ugyanis megnehezítheti a havas járdákon való gyaloglást. Helyette inkább tedd le a voksod egy könnyedebb stílus mellett, amely bordázott talppal rendelkezik, hogy ne vágódj el a jeges úton.

Hosszú szárú hótaposó

Amennyiben előszeretettel hordasz még télen is ruhákat vagy szoknyákat, egy ilyen hótaposó lesz a legjobb barátod. Magasabb szárának köszönhetően ugyanis megfelelően véd a hidegtől, miközben nem hagyja, hogy a hó átáztassa a harisnyádat. Ezzel a lábbelivel pedig kitűnően ötvözheted a nőies stílust és a lazábbat.  

Szőrös hótaposó

A boltokban a szőrös hótaposók végeláthatatlan kínálatával találhatod szemben magad, hiszen ennek a különleges textúrának köszönhetően a szóban forgó cipők vagányabbá teszik a szettedet. Ellenben tartsd szem előtt, hogy akármennyire is vonzóak a hatalmas, szőrös változatok, nem fogsz bennük egyszerűen mozogni. Inkább tedd le a voksodat egy az alábbihoz hasonló lábbeli mellett.

Pufi hótaposó

Ha már a pufi kabátok is újra reflektorfénybe kerültek, akkor mi a helyzet a pufi hótaposókkal? Csak pillants rá az alábbi különleges darabra, ami nem mindennapi megjelenésével egy kis furfangosságot lophat a szettedbe. Unod már azokat a darabokat, amiket mindenki hord? Akkor ne habozz tovább, inkább szerezz be egy ilyen lépegetőt!

Ebből a videóból megtudhatod, hogy miért olyan fontos a megjelenés és az öltözködés a sikerhez:

