Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt a téli táskatrendet minden elegáns nőnek be kell szereznie 2026-ban

stílustipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 12:45
2026 trendnői táskadivat
A női táskák az év leghidegebb hónapjaiban sem csak a praktikumról szólnak. Elegáns kiegészítők, amelyek megkoronáznak minden divatos szettet. Az idei téli táskatrendek pedig különösen izgalmas irányokat vesznek. Ezek közül legalább egyet neked is be kell szerezned!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A téli divat szó szerint és átvitt értelemben is nehezebb, mint a többi évszakban: a kabátok vastagabbak, a cipők robusztusabbak és minden kreativitásunkra szükségünk van ahhoz, hogy ilyenkor is megtaláljuk a módját a játékos, stílusos szetteknek. 2026-ban a téli táskatrendek is segítenek ebben, hiszen mind praktikus, a mindennapokban is működő darabok, amik mindemellett nem mondanak le a karakterről, és nem olvadnak bele a sötét, szürke hétköznapok világába.

Fekete, láncos téli táskatrend egy nő kezében.
Téli táskatrendek 2026-ban: ezek a legdivatosabb női kiegészítők az idei szezonban / Fotó: andersphoto
  • Nagy méretek, amik nemcsak praktikusak, de divatosak is idén.
  • Anyagok és textúrák a táskadivat középpontjában.
  • Elegáns állatminták mindenütt.
  • Apró, de markáns részletek, amik a legegyszerűbb darabokat is feldobják.

2026-os téli táskatrendek

Nagy divat a nagy méret

Ez az évszak egyébként is mindig kedvezett a nagy méretű táskáknak – ezek nem tűnnek el a bő, dunyhaszerű, sötét kabátok mellett, ráadásul a sálat, sapkát és a kesztyűt is belegyűrhetjük egy bevásárlás idejére.

Idén a szatyorszerű, tote bag fazonok örvendenek a legnagyobb népszerűségnek. A táskáknál most főleg a kifinomult, strukturált formák és a határozott varrásvonalak, valamint az erős tartást kölcsönző anyagok kerülnek előtérbe. Tökéletes kiegészítők, hiszen bírják a tempót reggeltől estig, miközben közel sem unalmasak vagy keltenek túlságosan lezser hatást.

Anyagközpontú csodák: fonott bőr táskák

A 2026-os téli divat kifejezetten anyagcentrikus: régi, vintage fazonok és megoldások kerülnek újra reflektorfénybe, amik a minőséget helyezik a középpontba. A textúra fontosabb, mint a szín vagy az apró, felvarrt díszek és részletek.

A legnagyobb kedvencek ezek között is a fonott bőrtáskák. Az aprólékosan kidolgozott részleteknek köszönhetően tud ez a táska igazán egyedivé és játékossá válni, felrúgva ezzel a tömegtermékek kategóriájának szabályait. Ez a téli táskatrendek egyik legerősebb vonala idén. Tökéletes választás mindenkinek, aki kedveli a kézműves stílusú, vintage darabokat.

Vadító állatminták

A párduc-, krokodil- és kígyóminták nem csak a farmereket és csizmák világát hódították meg idén. A kígyóbőr-hatású minták a táskákon is megjelennek, méghozzá mély szürke, különleges sárgás vagy barnás árnyalatokkal kombinálva. Azonban közel sem harsány változatban. Ezek a téli kiegészítők úgy maradnak karakteresek és látványosak, hogy közben abszolút betartják az elegancia határait, és képesek az egész összeállítást feldobni.

Láncos részletek

Most nem a túltervezett, túldíszített vagy túlszínezett retikülökön van a hangsúly. Inkább egyetlen hangsúlyos mintán vagy – ebben az esetben – elemen. 2026-ban elég egyetlen markánsabb láncpánt vagy fémes részlet, hogy egy táska azonnal emlékezetessé, trendivé váljon. Ezek a divatos táskák képesek igazán izgalmassá varázsolni minden téli szettet.

A következő videóban találsz pár divattippet a téli táskák stílusos viseléséhez:

Olvass még több téli stílustippet a Borson:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu