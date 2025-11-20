Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fagyban is stílusosan – Téli csizmák, amik 40 felett állnak csak igazán jól

divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 10:45
csizmastílus
40 felett sem kell lemondanod a divatos megjelenésről és azokról a lábbelikről, amik feldobják a szettedet. Ha a fagyokban is magabiztosan szeretnél utcára lépni, akkor válassz a következő 5 téli csizma közül. Hidd el, hogy nem fogod megbánni!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ahogy jönnek a fagyok, az igazán meleg holmikkal együtt a szőrös lábbelik is előkerülnek, amelyekből idén egyértelműen a laza stílus viszi a prímet. Azonban most olyan téli csizmatrendeket hoztunk neked, amelyek 40 felett állnak csak igazán jól.

Divatos nő akin divatos téli csizma van
Ez az 5 téli csizma garantáltan feldobja a megjelenésed! / Fotó: 123RF

Melyik téli csizma áll igazán jól? Ezeket viseld 40 felett

Ha a téli öltözködés kerül terítékre, nemcsak a ruhádra, a sáladra, a sapkádra és a kesztyűdre kell hangsúlyt fektetned, hanem a cipődre is, ami új szintre emelheti a megjelenésed. Azonban a csizmádnak, a többi kiegészítőhöz hasonlóan tökéletesen kell passzolnia a szettedhez, ha igazán divatos akarsz lenni. Lássuk tehát azokat a darabokat, amelyekben biztosan nem maradsz észrevétlen!

  • Szőrös, rövid szárú bakancs

Télen az évszaknak megfelelően az igazán meleg dolgokat részesíted előnyben? Akkor ez a darab tökéletes választás lesz számodra, ami egész napos viselet mellett is rendkívül kényelmes. A vastag talpnak köszönhetően kíméli a lábadat, miközben irtó vagány és nagyon feldobja a szettedet. Ki ne flangálna szívesen egy ilyen lépegetőben?

  • Barna, térdig érő csizma

Tudjuk, hogy a lucskos, szürke időjárás miatt sokan váltanak feketére, ami igencsak tükrözi belső világukat. Azonban ezek a darabok rendkívül nőiesek, egy vastagabb sarokkal pedig még kényelmesek is. Ha az elegánsabb stílus híve vagy és arra vágysz, hogy a férfiak megforduljanak utánad, akkor ez a csizma számodra a tökéletes választás!

  • Fekete, lapos talpú bokacsizma

Ha olyan darabra vágysz, amit szinte bármihez felvehetsz, akkor tedd le a voksodat egy fekete bokacsizma mellett. Mivel a cipőnek nincsen sarka, nagyon kényelmes, emellett pedig rendkívül sokoldalú, hiszen bármilyen stílussal ötvözheted, legyen szó egy elegánsabb irodai szettről vagy egy vagányabb összeállításról.

  • Slouchy csizma

Sikkes megjelenésre vágysz? Akkor ezzel a darabbal biztosan nem lősz majd mellé! Nem kell olyan hegyes sarkú csizmát választanod, amilyen az alábbi képen látható, ugyanis számtalan típus közül válogathatsz. Viszont ez a fazon rendkívül extra megjelenést kölcsönöz neked, ezért egy ilyenre 40 felett is érdemes beruháznod.

  • Lovaglócsizma

Nem baj, ha még életedben nem lovagoltál, ezek a csizmák ugyanis letisztultságot és kifinomultságot csempésznek a megjelenésedbe és szinte bármilyen stílussal kombinálhatod őket. Bár elsődlegesen a klasszikus vonalat képviseli, akár leggingsel és szoknyával is viselheted. 

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy befolyásolja a megjelenés a sikert:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu