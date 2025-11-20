Fagyban is stílusosan – Téli csizmák, amik 40 felett állnak csak igazán jól

Ahogy jönnek a fagyok, az igazán meleg holmikkal együtt a szőrös lábbelik is előkerülnek, amelyekből idén egyértelműen a laza stílus viszi a prímet. Azonban most olyan téli csizmatrendeket hoztunk neked, amelyek 40 felett állnak csak igazán jól.

Ez az 5 téli csizma garantáltan feldobja a megjelenésed! / Fotó: 123RF

Melyik téli csizma áll igazán jól? Ezeket viseld 40 felett

Ha a téli öltözködés kerül terítékre, nemcsak a ruhádra, a sáladra, a sapkádra és a kesztyűdre kell hangsúlyt fektetned, hanem a cipődre is, ami új szintre emelheti a megjelenésed. Azonban a csizmádnak, a többi kiegészítőhöz hasonlóan tökéletesen kell passzolnia a szettedhez, ha igazán divatos akarsz lenni. Lássuk tehát azokat a darabokat, amelyekben biztosan nem maradsz észrevétlen!

Szőrös, rövid szárú bakancs

Télen az évszaknak megfelelően az igazán meleg dolgokat részesíted előnyben? Akkor ez a darab tökéletes választás lesz számodra, ami egész napos viselet mellett is rendkívül kényelmes. A vastag talpnak köszönhetően kíméli a lábadat, miközben irtó vagány és nagyon feldobja a szettedet. Ki ne flangálna szívesen egy ilyen lépegetőben?

Barna, térdig érő csizma

Tudjuk, hogy a lucskos, szürke időjárás miatt sokan váltanak feketére, ami igencsak tükrözi belső világukat. Azonban ezek a darabok rendkívül nőiesek, egy vastagabb sarokkal pedig még kényelmesek is. Ha az elegánsabb stílus híve vagy és arra vágysz, hogy a férfiak megforduljanak utánad, akkor ez a csizma számodra a tökéletes választás!

Fekete, lapos talpú bokacsizma

Ha olyan darabra vágysz, amit szinte bármihez felvehetsz, akkor tedd le a voksodat egy fekete bokacsizma mellett. Mivel a cipőnek nincsen sarka, nagyon kényelmes, emellett pedig rendkívül sokoldalú, hiszen bármilyen stílussal ötvözheted, legyen szó egy elegánsabb irodai szettről vagy egy vagányabb összeállításról.

Slouchy csizma

Sikkes megjelenésre vágysz? Akkor ezzel a darabbal biztosan nem lősz majd mellé! Nem kell olyan hegyes sarkú csizmát választanod, amilyen az alábbi képen látható, ugyanis számtalan típus közül válogathatsz. Viszont ez a fazon rendkívül extra megjelenést kölcsönöz neked, ezért egy ilyenre 40 felett is érdemes beruháznod.

Lovaglócsizma

Nem baj, ha még életedben nem lovagoltál, ezek a csizmák ugyanis letisztultságot és kifinomultságot csempésznek a megjelenésedbe és szinte bármilyen stílussal kombinálhatod őket. Bár elsődlegesen a klasszikus vonalat képviseli, akár leggingsel és szoknyával is viselheted.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy befolyásolja a megjelenés a sikert:

