Így találd meg a tökéletesen passzoló télikabátot

Nehéz feladat, mert a télikabát lesz az, amit először látnak meg rajtad és amit minden egyes nap viselni fogsz. Mivel nem olcsó, nem valószínű, hogy 2-3 darabra is befektetsz, ezért fontos, hogy az ízlésednek megfelelő legyen. Tehát ne und meg 1 hét után, de ne is legyen túl színes vagy csicsás, mert akkor nem tudod bármilyen nadrághoz és cipőhöz felvenni. Arról nem is beszélve, hogy milyen nehéz elegánsan, a vonalaidat nem teljesen eltompítva hordani egy ilyen vastag darabot. Plusz az sem árt, ha a stílusodnak megfelelő fazont sikerül kiválasztani.

Ezeket a szempontokat vedd figyelembe, ha stílusos télikabátot választanál az idei szezonra.

Fotó: 123rf.com

Az, hogy mind ezen elvárásoknak megfeleljen a téli dzseki, enyhén szólva is nehéz feladatnak tűnik. Ezért most hoztunk pár téli divattippet, amikkel nemcsak meleg, de stílusos és nőies télikabátot választhatsz magadnak, amelybe minden reggel öröm lesz belebújni.

Télikabát divattippek

Válaszd a minőséget!

Egy télikabát tényleg az a darab a gardróbodban, amelynél az anyag és a szabás mindennél többet számít. Egy vastag, időtálló anyag (például gyapjú vagy gyapjúkeverék) nemcsak csinosabban mutat majd rajtad, de hosszú évekig kiszolgál majd, így egy hosszú távú befektetés lehet. Ha pedig egy klasszikus szabás mellett döntesz, azon sem kell aggódnod, hogy jövőre már nem lesz trendi a kabátod.

Egy átlapolós, öves fazon csodákat művel az alakoddal, hiszen kiemeli a derekadat. Ráadásul hétköznapi és elegáns szettekhez is szuperül passzol.

Télikabát színek

Bár a télikabátnál kardinális kérdés a szín, és hogy milyen más ruhákkal tudod majd kombinálni, mégis azt ajánljuk, hogy ne félj kipróbálni egy színesebb darabot. Ha igazán nőiesen mutatnál a leghidegebb napokon is, ne egy szürke dzseki mellett tedd le a voksodat idén!

Egy élénk vagy épp mély színű kabát hihetetlenül fel tudja pezsdíteni a megjelenésedet. Inkább arra figyelj, hogy a csizmád vagy bakancsod játsszon semlegesebb árnyalatokban, hiszen a téli szettek főszereplője a kabátod lesz.