Így találd meg a tökéletesen passzoló télikabátot

Nehéz feladat, mert a télikabát lesz az, amit először látnak meg rajtad és amit minden egyes nap viselni fogsz. Mivel nem olcsó, nem valószínű, hogy 2-3 darabra is befektetsz, ezért fontos, hogy az ízlésednek megfelelő legyen. Tehát ne und meg 1 hét után, de ne is legyen túl színes vagy csicsás, mert akkor nem tudod bármilyen nadrághoz és cipőhöz felvenni. Arról nem is beszélve, hogy milyen nehéz elegánsan, a vonalaidat nem teljesen eltompítva hordani egy ilyen vastag darabot. Plusz az sem árt, ha a stílusodnak megfelelő fazont sikerül kiválasztani.
Az, hogy mind ezen elvárásoknak megfeleljen a téli dzseki, enyhén szólva is nehéz feladatnak tűnik. Ezért most hoztunk pár téli divattippet, amikkel nemcsak meleg, de stílusos és nőies télikabátot választhatsz magadnak, amelybe minden reggel öröm lesz belebújni.
Egy télikabát tényleg az a darab a gardróbodban, amelynél az anyag és a szabás mindennél többet számít. Egy vastag, időtálló anyag (például gyapjú vagy gyapjúkeverék) nemcsak csinosabban mutat majd rajtad, de hosszú évekig kiszolgál majd, így egy hosszú távú befektetés lehet. Ha pedig egy klasszikus szabás mellett döntesz, azon sem kell aggódnod, hogy jövőre már nem lesz trendi a kabátod.
Egy átlapolós, öves fazon csodákat művel az alakoddal, hiszen kiemeli a derekadat. Ráadásul hétköznapi és elegáns szettekhez is szuperül passzol.
Bár a télikabátnál kardinális kérdés a szín, és hogy milyen más ruhákkal tudod majd kombinálni, mégis azt ajánljuk, hogy ne félj kipróbálni egy színesebb darabot. Ha igazán nőiesen mutatnál a leghidegebb napokon is, ne egy szürke dzseki mellett tedd le a voksodat idén!
Egy élénk vagy épp mély színű kabát hihetetlenül fel tudja pezsdíteni a megjelenésedet. Inkább arra figyelj, hogy a csizmád vagy bakancsod játsszon semlegesebb árnyalatokban, hiszen a téli szettek főszereplője a kabátod lesz.
Bors-tipp:
Dönthetsz letisztult télikabát mellet is. Ebben az esetben a téli divat nyitja a kiegészítőkben rejlik. Legyen több sálad, sapkád és kesztyűd, amelyekkel nemcsak feldobhatod, de még harmonikusabbá teheted a szettjeidet.
Ettől sem kell megijdeni, mert vannak olyan megoldások, amik szuperül kombinálhatóak, és így visznek játékosságot a szürke, hűvös hétköznapokba.
Egy kockás vagy más modern mintával ellátott télikabát igazán stílusosan tud mutatni. Ha egy mintás kabátot veszel, maradhatsz a klasszikus árnyalatoknál, de akár egy fekete-bordó vagy bézs-fehér kombó is hordható marad, miközben igazán egyedivé teszi a téli összeállításaidat.
Rövid vagy hosszú? Mindkettőnek megvan a maga bája, előnye és hátránya is.
Egy hosszabb kabát kifinomultabb és jobban véd a hidegtől. De egy rövidebb fazonnal fiatalosabb, dinamikusabb outfiteket is össze tudsz majd rakni. Ha emellett döntenél, de fázós típus vagy, próbálj olyan hosszt választani, ami még takarja a fenekedet. Ha pedig beszerzel egy hosszabb térdcsizmát – ami a legnagyobb örömünkre újra az idei őszi-téli divat sztárja lett – még kevesebb okod lesz az aggodalomra.
A legtöbb nő minden évben ugyanannál a klasszikus választásnál marad, ami érthető, de nem kötelező. Egy kis változatosság, üde szín vagy modern fazon képes feldobni a nehéz hétköznapokon is, amikor kész kínzás kibújni a meleg takaró alól, és nekivágni a napnak. Megéri időt és energiát fektetni abba, hogy egy olyan télikabátot válassz, amely igazán tetszik – és elhagyni a biztonsági játékot, ha divatról van szó.
