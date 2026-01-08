Hidegben is csinosan? Ezekben a hóálló, téli szettekben azonnal reflektorfénybe fogsz kerülni

Ki mondta, hogy a leghidegebb hónapokban le kell mondanod a stílusos megjelenésről? Most, hogy odakint tombolnak a mínuszok, olyan hóálló, téli szetteket mutatunk be neked, amelyekben garantáltan nem fogsz szétfagyni, és még sikkes is leszel. Lássuk, te melyik mellett teszed le a voksodat! Neked melyik lesz az új kedvenced?

Ezekben a téli szettekben hóban-fagyban is stílusos leszel!

Fotó: Moritz Scholz

Nem kell feláldoznod a divatot a meleg öltözködés oltárán.

Ezeket a téli szetteket az összes járókelő észreveszi.

Az összeállítások melegen tartanak és még divatosak is.

4 stílusos téli szett, ami a hóban sem hagy cserben

Sosem könnyű eldönteni, hogy mit vegyél fel a hóban, különösen, ha ez a mesés természeti jelenség már ritkaságnak számít. Elsőre talán lehetetlen küldetésnek tűnhet összedobni egy olyan téli szettet, ami nemcsak meleg és kényelmes, hanem akár egy randin is megállja a helyét. Mutatunk néhány mesés összeállítást, amelyek közül kedvedre szemezgethetsz.

Teljesen fekete téli szett

A fekete az örök klasszikus, amellyel szinte lehetetlen mellényúlni. Ha igazán sikkes megjelenésre vágysz, akkor bátran kombináld kedvenc fekete ruhadarabjaidat, és voilá, a végeredmény garantáltan páratlan és kifinomult lesz. Legyen szó munkahelyi megjelenésről vagy egy randevúról, ez az összeállítás bárhol megállja a helyét.

Teljesen fehér téli szett

A másik biztos alapszín a fehér, amihez kevesen mernek nyúlni télen, pedig a megfelelő árnyalatokkal kombinálva kifejezetten látványos és nőies hatást érhetsz el. Természetesen használhatsz törtfehér darabokat is, amik még nagyobb eleganciát kölcsönöznek neked. Válassz hozzá egy feltűnő, karakteresebb kiegészítőt, például egy szemüveget vagy egy fülbevalót, és zsebeld be a bókokat.

Pufi kabát és fűzős bakancs

A pufi kabátok most nagy népszerűségnek örvendenek, ezért egy ilyen darabban nagyon divatos leszel, miközben nem fogsz megfagyni még a legnagyobb hidegben sem. Figyelj a megfelelő színek kombinálására, hogy a megjelenésed harmonikus legyen. A kabáthoz pedig húzz fel egy fűzős bakancsot, ami nemcsak menő, de praktikus is.