5 divattrükk, amivel a legegyszerűbb pulóvert is stílusossá varázsolhatod

Nem kell a kényelem oltárán feláldoznod a stílusod, hiszen a mínuszokban is lehetsz elképesztően divatos, igen, még a pulóveredben is. Annak érdekében, hogy a leghidegebb hónapokban is magabiztosan lépj utcára, ki ne hagyd az alábbi fergeteges stílustrükköket!

Legyél divatos a pulóveredben, még a legnagyobb fagyokban is! / Fotó: Getty Images

Ezekben a szettekben magabiztosan léphetsz utcára.

Az alábbi stílustrükkök még a legegyszerűbb szettet is új szintre emelik.

Bizonyos praktikákkal másodpercek alatt teheted divatosabbá a megjelenésed.

Pulóver divatosan: így viseld, és mindenki megfordul majd utánad

Télen imádsz melegen és komfortosan öltözködni, de túl slamposnak tartod a pulóver-farmer kombót? Akkor van számodra egy jó hírünk: nem kell lemondanod a kedvenc kényelmes szettjeidről csak azért, hogy stílusosabb legyél. A modern nők jól tudják, hogy minden átlagos ruhadarabot fel lehet dobni a megfelelő divattrükkel. Lássuk tehát azokat a praktikákat, amelyekkel még a kedvenc pulcsidban is divatikonnak érezheted magad.

Vegyél a pulóver alá egy magas nyakú pólót

Amennyire egyszerű ez a stílustrükk, annyira vagány. Ha a pulóvered alá eddig mindig olyan ruhadarabot választottál, amely nem látszott ki, akkor próbálj ki egy magas nyakú változatot. Ez a kombináció egy leheletnyi könnyedséget csal a megjelenésedbe, miközben megvéd a legnagyobb hidegekben is.

Tekerj a derekadra egy sálat vagy kendőt

A nagy övek ugyan most mindent visznek, de mi a helyzet a sálakkal? Egy jól megválasztott darab, amely színben és fazonban is passzol a szettedhez, új szintekre emelheti a megjelenésed. A sál vagy kendő egy csipetnyi eleganciával képes megfűszerezni az öltözeted, ezért egy randi alkalmával is nyugodtan dönthetsz a nem mindennapi párosítás mellett.

Viseld a pulcsit elegánsabb ruhadarabokkal

Úgy gondolod, hogy a pulóver nem kombinálható olyan ruhadarabokkal, amelyek rendkívül elegánsak? Akkor csak pillants rá az alábbi képre, amelyen Hailey Bieber piros kosztümöt visel egy lezser pulóverrel. Ha nem félsz kitűnni a tömegből, akkor bátran vesd be ezt a merész párosítást.

Válassz a pulóveredhez mintás szoknyát

Mivel idén a minták viszik a prímet, egy kockás szoknyával biztosan nem lőhetsz mellé. Ötvözd a nőies ruhadarabot egy színben passzoló pulóverrel és zsebeld be a bókokat. Egy ilyen harmonikus szettet a munkába és egy randira is nyugodtan felvehetsz, hiszen elképesztően sikkes leszel benne.