5 divattrükk, amivel a legegyszerűbb pulóvert is stílusossá varázsolhatod

stílus
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 08:45
pulóverdivatmegjelenés
Habár sokan úgy gondolják, hogy a téli hideg nem igazán kedvez a divatnak, erre mi most szeretnénk rácáfolni. Cikkünkben olyan stílustrükköket mutatunk be, amelyekkel még a legegyszerűbb pulóvert is sikkessé varázsolhatod. Legyél divatos a legnagyobb fagyokban is!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Nem kell a kényelem oltárán feláldoznod a stílusod, hiszen a mínuszokban is lehetsz elképesztően divatos, igen, még a pulóveredben is. Annak érdekében, hogy a leghidegebb hónapokban is magabiztosan lépj utcára, ki ne hagyd az alábbi fergeteges stílustrükköket!

Divatos, zöld pulóvert viselő nő
Legyél divatos a pulóveredben, még a legnagyobb fagyokban is!  / Fotó: Getty Images
  • Ezekben a szettekben magabiztosan léphetsz utcára.
  • Az alábbi stílustrükkök még a legegyszerűbb szettet is új szintre emelik.
  • Bizonyos praktikákkal másodpercek alatt teheted divatosabbá a megjelenésed.

Pulóver divatosan: így viseld, és mindenki megfordul majd utánad

Télen imádsz melegen és komfortosan öltözködni, de túl slamposnak tartod a pulóver-farmer kombót? Akkor van számodra egy jó hírünk: nem kell lemondanod a kedvenc kényelmes szettjeidről csak azért, hogy stílusosabb legyél. A modern nők jól tudják, hogy minden átlagos ruhadarabot fel lehet dobni a megfelelő divattrükkel. Lássuk tehát azokat a praktikákat, amelyekkel még a kedvenc pulcsidban is divatikonnak érezheted magad.

Vegyél a pulóver alá egy magas nyakú pólót

Amennyire egyszerű ez a stílustrükk, annyira vagány. Ha a pulóvered alá eddig mindig olyan ruhadarabot választottál, amely nem látszott ki, akkor próbálj ki egy magas nyakú változatot. Ez a kombináció egy leheletnyi könnyedséget csal a megjelenésedbe, miközben megvéd a legnagyobb hidegekben is.  

Tekerj a derekadra egy sálat vagy kendőt

A nagy övek ugyan most mindent visznek, de mi a helyzet a sálakkal? Egy jól megválasztott darab, amely színben és fazonban is passzol a szettedhez, új szintekre emelheti a megjelenésed. A sál vagy kendő egy csipetnyi eleganciával képes megfűszerezni az öltözeted, ezért egy randi alkalmával is nyugodtan dönthetsz a nem mindennapi párosítás mellett.

Viseld a pulcsit elegánsabb ruhadarabokkal

Úgy gondolod, hogy a pulóver nem kombinálható olyan ruhadarabokkal, amelyek rendkívül elegánsak? Akkor csak pillants rá az alábbi képre, amelyen Hailey Bieber piros kosztümöt visel egy lezser pulóverrel. Ha nem félsz kitűnni a tömegből, akkor bátran vesd be ezt a merész párosítást.

Válassz a pulóveredhez mintás szoknyát

Mivel idén a minták viszik a prímet, egy kockás szoknyával biztosan nem lőhetsz mellé. Ötvözd a nőies ruhadarabot egy színben passzoló pulóverrel és zsebeld be a bókokat. Egy ilyen harmonikus szettet a munkába és egy randira is nyugodtan felvehetsz, hiszen elképesztően sikkes leszel benne.

Párosítsd a rövid ujjú pulóvered egy inggel

Ha egészen kifinomult és elegáns megjelenést akarsz kelteni, miközben az öltözeted arról is gondoskodik, hogy ne fázz meg, akkor egy ilyen párosítással nyert ügyed lesz. Ez a szett ugyanis tökéletes, ha keresed az egyensúlyt a sikkes és a laza stílus között.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért játszik fontos szerepet a megjelenés a sikerben:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
