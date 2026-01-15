A téli divat legélesebb fegyvere: ezek a csizmák mindent visznek 2026-ban

A mínusz fokokban is lehetsz az utca sztárja, csupán meg kell találnod azokat a darabokat, amelyek megfelelően védenek a hideg ellen, és még sikkesek is. Bár a hegyes orrú csizma igen megosztó tud lenni, cikkünkben most olyan darabokat gyűjtöttünk össze, amelyek között biztosan te is megtalálod a kedvencedet.

Hegyes orrú csizma minden mennyiségben: válaszd ki a kedvenced!

Fotó: Shutterstock

Egy visszafogott árnyalatú, hegyes orrú bokacsizma szinte bármilyen szettel párosítható.

Egy velúr, térdig érő csizma új textúrát visz a megjelenésedbe.

Egy állatmintás darab még a legegyszerűbb szettet is képes feldobni.

A téli ruhatárad elképzelhetetlen egy hegyes orrú csizma nélkül

Különleges sziluettjükkel a hegyes orrú csizmák lesznek télen a legjobb barátaid, mivel optikailag megnyújtják a lábadat, arányosabbá teszik a téli szettedet, illetve rendkívül egyedivé varázsolják a megjelenésedet. Emellett mindegy, milyen stílust képviselsz, ezeket a darabokat szinte bármivel kombinálhatod – legyen szó egy trapéz farmerről vagy egy szoknyáról –, nem lősz majd mellé.

Bár a boltokban rengeteg típus közül válogathatsz, érdemes olyan darab mellett letenned a voksodat, ami érdekes dizájnnal rendelkezik és odafigyel a részletekre, mint például egy texturált anyagú lábbeli. A lényeg tehát az, hogy elég sokoldalú legyen ahhoz, hogy különböző összeállításokhoz és alkalmakra is fel tudd venni.

Hegyes orrú bokacsizma

Amennyiben a minimalista stílusért rajongsz, és egy mindennapokban hordható téli cipőt keresel, akkor számodra egy hegyes orrú bokacsizma a tökéletes választás. Különösen fekete, sötétbarna vagy homokszínben, amely az irodai szettel és a lazább, utcai ruhadarabokkal is mesésen ötvözhető, hiszen bátran szoknyával és nadrággal is jól áll.

Velúr, térdig érő, hegyes orrú csizma

Amennyiben egy kicsit lágyabb hatású csizmára vágysz, egy ilyen darabbal nem lőhetsz bakot. A hosszú szárú csizma ugyanis különleges textúrájának köszönhetően teszi még egyedibbé a szettedet, miközben elképesztően passzol egy selymes midi szoknyához, de egy farmerhez is.

Állatmintás, hegyes orrú csizma

Ha valami rendkívül egyedi darabbal szeretnéd feldobni a ruhatáradat és igazán merész vagy, akkor szerezz be egy állatmintás, hegyes orrú csizmát. Hiszen egy ilyen cipő még a legegyszerűbb összeállítást is egy csettintésre új szintre emeli, ezért ne csodálkozz, ha az utcán mindenki megfordul utánad.

