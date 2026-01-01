Régóta ott lapul a szekrényedben, és most újra divatba jött – Ezek a retró csizmatrendek tarolnak idén

Idén télen a csizmatrendek most nem mutatnak harsány újdonságokat. A múltból merítenek nagy ihletet, és olyan retró darabokat hoznak vissza, amelyeket már jól ismerünk – és a legtöbben imádunk is. Itt az idő, hogy új szemmel nézz vintage cipőidre, amik sok-sok éven át hűségesen szolgáltak. Lássuk, mely csizmák nyerték el az idei tél trendjeinek főszerepét!

Csizmatrendek: idén a retró a legnagyobb divat.

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

A téli divat nagy visszatérői: retró csizmatrendek.

A 70-es évek karcsúsító fazonjai újra népszerűek.

A 80-as évek nagy kedvenceit is megint sűrűn látni az utcákon.

A 90-es évek szögletes formái óriási népszerűségnek örvendenek ezen a télen.

A 70-es évek időutazói: térdcsizmák a divat középpontjában

A térdig érő csizmák, – bár sosem tűntek el teljesen – most újra aranykorukat élik. Főleg neutrális, semleges árnyalatokban hódítanak, mint a barna, bézs, fekete, így könnyen kombinálhatóak bármilyen elegánsabb vagy lazább szettel is. Egy oversize kötött ruhával vagy hosszú blézerrel párosítva ikonikus összeállításokat készíthetsz velük.

80-as évek: a combcsizmák visszavágnak

Annak idején nem volt még egy olyan lábbeli, ami ekkora magabiztosságot árasztott volna magából, és ez most sincs másként. A modern csizmatrendekben fényesebb, letisztult vonalvezetések a jellemzők erre a fazonra. Legjobban rövidebb ruhákkal, szoknyákkal és vastag harisnyákkal mutatnak jól. A combcsizmás szetteket pedig egy jól szabott, hosszú kabáttal koronázzák meg az igazi stílusikonok.

A 90-es évek klasszikusai újra talpon: szögletes orrú csizmák

Praktikusak, kényelmesek és végre újra nagyon stílusosak. A bőrből készült remekművek remekül illenek a most divatos egyenes szárú farmerekhez, de egy midiszoknya is tökéletes választás hozzájuk.

+1 A 2000-es évek westernje

A cowboy csizmákat sem hagyhatjuk le a sorból. Bár kicsit visszafogottabb formában, de ezek a darabok is nagy népszerűségnek örvendtek már a nyári fesztiválszezonban is. Azonban télen is előszeretettel viselhetjük ruhákkal és szoknyákkal egyaránt.

Ebből a videóból meríthetsz pár ötletet a cowboy csizmás téli szettekhez:

