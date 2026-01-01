Régóta ott lapul a szekrényedben, és most újra divatba jött – Ezek a retró csizmatrendek tarolnak idén

Idén télen a csizmatrendek most nem mutatnak harsány újdonságokat. A múltból merítenek nagy ihletet, és olyan retró darabokat hoznak vissza, amelyeket már jól ismerünk – és a legtöbben imádunk is. Itt az idő, hogy új szemmel nézz vintage cipőidre, amik sok-sok éven át hűségesen szolgáltak. Lássuk, mely csizmák nyerték el az idei tél trendjeinek főszerepét!
A térdig érő csizmák, – bár sosem tűntek el teljesen – most újra aranykorukat élik. Főleg neutrális, semleges árnyalatokban hódítanak, mint a barna, bézs, fekete, így könnyen kombinálhatóak bármilyen elegánsabb vagy lazább szettel is. Egy oversize kötött ruhával vagy hosszú blézerrel párosítva ikonikus összeállításokat készíthetsz velük.
Annak idején nem volt még egy olyan lábbeli, ami ekkora magabiztosságot árasztott volna magából, és ez most sincs másként. A modern csizmatrendekben fényesebb, letisztult vonalvezetések a jellemzők erre a fazonra. Legjobban rövidebb ruhákkal, szoknyákkal és vastag harisnyákkal mutatnak jól. A combcsizmás szetteket pedig egy jól szabott, hosszú kabáttal koronázzák meg az igazi stílusikonok.
Praktikusak, kényelmesek és végre újra nagyon stílusosak. A bőrből készült remekművek remekül illenek a most divatos egyenes szárú farmerekhez, de egy midiszoknya is tökéletes választás hozzájuk.
A cowboy csizmákat sem hagyhatjuk le a sorból. Bár kicsit visszafogottabb formában, de ezek a darabok is nagy népszerűségnek örvendtek már a nyári fesztiválszezonban is. Azonban télen is előszeretettel viselhetjük ruhákkal és szoknyákkal egyaránt.
Ebből a videóból meríthetsz pár ötletet a cowboy csizmás téli szettekhez:
