A kifinomult és elegáns megjelenés titka: így viseld a sálat 50 felett, hogy ne tűnj idősebbnek a korodnál

Télen is szeretnél kitűnni a tömegből és magabiztosan akarsz utcára lépni? Akkor ne menj sehova, ugyanis olyan stílustrükköket hoztunk neked, amik 50 felett állnak csak igazán jól!
A sálak amellett, hogy meleget adnak és megvédenek a legnagyobb fagyokban is, rendkívül stílusosak és számtalan módon hordhatók. Ezért annak érdekében, hogy 50 felett is a legtöbbet hozhasd ki ezekből a sokoldalú kiegészítőkből, mutatjuk, hogyan viseld őket!
Ahogy az alábbi képen is láthatod, ha így hordod a fejkendőt, azaz a vékonyabb sáladat, akkor a nagyis megjelenés helyett elképesztően divatossá varázsol. Ezt a darabot ugyanis lehet viselni igazán stílusosan is, ami sikkes csillogást lop a szettedbe. Közben pedig rengeteg fazon, textúra és szín közül válogathatsz, hogy biztosan megtaláld a kedvencedet.
Természetesen nem maradhat ki a listából a klasszikus, nyak köré tekert sálviselés sem, ami szinte bármilyen darabbal mesésen mutat. A gyapjúval, a kasmírral és a selyemmel képtelenség mellé lőni, de nagyon figyelj arra, hogy az anyaga passzoljon a szettedhez.
Ha egy vékonyabb anyagú, hosszabb sál mellett döntenél, bátran alkalmazhatod ezt a stílustrükköt, ami kellő eleganciát fog csempészni a megjelenésedbe. Ezek a darabok általában selyemből vagy pamutból készülnek, így igazán lágy hatást keltenek, az eredmény pedig egy dekoratív, bájos kiegészítő.
Ha épp nem tombolnak kint óriási fagyok, ez a megoldás tökéletes egy baráti kávézáshoz, sőt akár egy randevúra is. Ez a trükk a klasszikus és a modern sálviselet keveréke, ami egyszerre vegyíti az előkelőséget a modernitással. Ebből a stílusból mindenki profitálhat, aki egyben laza és sikkes megjelenésre vágyik.
Ez szintén egy olyan stílustrükk, ami a hidegebb napokon csak akkor működőképes, ha garbóval veszed fel, ami a sál helyett takarja a nyakadat. Ez a nem mindennapi viselet azonban klasszisokkal egyedibbé teheti a szettedet. Így, ha igazi reflektorfényre vágysz a téli szürkeségben, akkor ezt a trükköt semmiképp se hagyd ki!
