A kifinomult és elegáns megjelenés titka: így viseld a sálat 50 felett, hogy ne tűnj idősebbnek a korodnál

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 12:45
Az évnek ebben a szakaszában a sálak a legsokoldalúbb kiegészítőink, amelyek bármilyen hétköznapi szettet képesek feldobni. Ezért most olyan stílustrükköket hoztunk az 50 feletti nőknek, amik extrán kifinomulttá és elegánssá teszik a megjelenésüket.
Kelle Fanni
Télen is szeretnél kitűnni a tömegből és magabiztosan akarsz utcára lépni? Akkor ne menj sehova, ugyanis olyan stílustrükköket hoztunk neked, amik 50 felett állnak csak igazán jól!

Stílusos 50 feletti nő divatos sálat visel.
Ezek a stílustrükkök extrán kifinomulttá tesznek 50 felett.
Fotó: Edward Berthelot / GettyImages
  • Egy divatosan megkötött fejkendő rengeteget dobhat a megjelenéseden.
  • A sál klasszikus, laza viselése szinte bármilyen darabbal jól mutat.
  • Egy szorosan a nyak köré tekert kiegészítő nagyon sikkes megjelenést nyújt.
  • Ha a cél a laza és sikkes szett, akkor egy vállaidra dobott sállal nem lőhetsz mellé.
  • Az öv alá befűzött darab új szintekre emeli az öltözeted.

Ha így viseled a sálat 50 felett, akkor sikkes eleganciát fogsz árasztani magadból

A sálak amellett, hogy meleget adnak és megvédenek a legnagyobb fagyokban is, rendkívül stílusosak és számtalan módon hordhatók. Ezért annak érdekében, hogy 50 felett is a legtöbbet hozhasd ki ezekből a sokoldalú kiegészítőkből, mutatjuk, hogyan viseld őket!  

Tegyél fel egy fejkendőt

Ahogy az alábbi képen is láthatod, ha így hordod a fejkendőt, azaz a vékonyabb sáladat, akkor a nagyis megjelenés helyett elképesztően divatossá varázsol. Ezt a darabot ugyanis lehet viselni igazán stílusosan is, ami sikkes csillogást lop a szettedbe. Közben pedig rengeteg fazon, textúra és szín közül válogathatsz, hogy biztosan megtaláld a kedvencedet.

Tekerd klasszikusan, lazán a nyakad köré

Természetesen nem maradhat ki a listából a klasszikus, nyak köré tekert sálviselés sem, ami szinte bármilyen darabbal mesésen mutat. A gyapjúval, a kasmírral és a selyemmel képtelenség mellé lőni, de nagyon figyelj arra, hogy az anyaga passzoljon a szettedhez.

Kösd szorosan a nyakad köré, mint egy nyakláncot

Ha egy vékonyabb anyagú, hosszabb sál mellett döntenél, bátran alkalmazhatod ezt a stílustrükköt, ami kellő eleganciát fog csempészni a megjelenésedbe. Ezek a darabok általában selyemből vagy pamutból készülnek, így igazán lágy hatást keltenek, az eredmény pedig egy dekoratív, bájos kiegészítő.

Fedd be vele a vállaidat

Ha épp nem tombolnak kint óriási fagyok, ez a megoldás tökéletes egy baráti kávézáshoz, sőt akár egy randevúra is. Ez a trükk a klasszikus és a modern sálviselet keveréke, ami egyszerre vegyíti az előkelőséget a modernitással. Ebből a stílusból mindenki profitálhat, aki egyben laza és sikkes megjelenésre vágyik.

Fűzd be az öved alá

Ez szintén egy olyan stílustrükk, ami a hidegebb napokon csak akkor működőképes, ha garbóval veszed fel, ami a sál helyett takarja a nyakadat. Ez a nem mindennapi viselet azonban klasszisokkal egyedibbé teheti a szettedet. Így, ha igazi reflektorfényre vágysz a téli szürkeségben, akkor ezt a trükköt semmiképp se hagyd ki!

Az alábbi videóból kiderül, hogy miért sikeresebbek a vonzó emberek:

