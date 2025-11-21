50 felett akár 10 évet is fiatalít rajtad – A szín, ami idén télen mindent kisöpör a gardróbodból

50 felett érdemes okosan megválogatni ruhatárunk színeit és kiegészítőit, mert sajnos bizonyos árnyalatok a kelleténél is fáradtabbá, öregebbé tehetik a megjelenésünket Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja ezúttal azonban nem a fehér vagy a kék, hanem a gyönyörű és előkelő smaragdzöld, amely egyszerre elegáns, nőies és optikailag karcsúsító hatású, nem mellesleg bármivel könnyen kombinálható.

50 felett a smaragdzöld szín üdébbnek, ragyogóbbnak mutatja arcot / Fotó: OlhaTsiplyar / Shutterstock

Ez a szín 50 felett éveket fiatalít a megjelenéseden

Az idei szezon a finom szabásvonalakra, a puha, lágy textúrákra, a finom mintákra, a letisztult alapdarabokra és a nőies szabásvonalakra épít – ezek pedig kifejezetten jól állnak az ötödik X után is. A smaragdzöld különösen remek választás, mert ragyogó, mégis visszafogott árnyalat, amely kiemeli a bőr természetes tónusait, miközben letisztult, csinos és tökéletesen kiemeli a nőies sziluettet. Idén bátran használjuk ezt a színt, mert minden alkalomra magabiztos és stílusos megjelenést kölcsönöz a megjelenésünknek.

Hogy viseljük a zöld színt?

Az olyan árnyalatok, mint a mohazöld, smaragdzöld vagy az olajzöld, érettebb, kifinomultabb és gyakran luxus hangulatot árasztanak. A sötétzöld tökéletes választás őszre és télre, jól mutat formális környezetben, de a rohanós hétköznapokon is bátran választhatjuk ezt a színt. Jól párosítható az olyan karakteres tónusokkal, mint a bordó, a sötétkék és a fekete, valamint a földszínekkel, mint a barna és a bézs.

Téli elegancia réteges tónusokban

A zöld szín amúgy 50 felett igazi jolly joker, hiszen a megfelelő darabokkal és árnyalatokkal kombinálva üdítően hat a megjelenésünkre. A hideg tónusú bőrön az olívazöld és a kivi zöld mutat a legjobban, míg a meleg bőrónusúaknak a smaragdzöld és a mohazöld áll igazán jól. Ha továbbra is bizonytalanok vagyunk, kezdjük apróbb változásokkal: egy szép zöld sállal, táskával vagy ékszerrel.

Bors-tipp:

Teltebb alkat esetén a sötétebb színek karcsúsítanak, míg a könnyedebb, világosabb tónusok friss, fiatalos hatást nyújtanak. A zöld gyönyörűen mutat natúr színekkel, mint a bézzsel, törtfehérrel, púder rózsaszínnel, levendula és orgonalilával – nagyon jól működik együtt gyapjúkabáton, sálon vagy akár egy mintás kötött ruhán – de a klasszikus feketével is elegáns párost alkot.

