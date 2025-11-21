Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

50 felett akár 10 évet is fiatalít rajtad – A szín, ami idén télen mindent kisöpör a gardróbodból

stílus
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 18:45
smaragdzölddivat50 felett
Biztos te is ismered az érzést, amikor reggelente belepillantasz a tükörbe, és máris látod, hogy fakó és fénytelen a bőröd, fáradt, karikás a szemed, esetleg már azok az undok kis ráncok is megjelentek. Bár a megfelelő táplálkozás szerepe elvitathatatlan az öregedés lassításában, létezik egy szín, amivel 50 felett is éveket fiatalíthatsz magadon.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

50 felett érdemes okosan megválogatni ruhatárunk színeit és kiegészítőit, mert sajnos bizonyos árnyalatok a kelleténél is fáradtabbá, öregebbé tehetik a megjelenésünket Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja ezúttal azonban nem a fehér vagy a kék, hanem a gyönyörű és előkelő smaragdzöld, amely egyszerre elegáns, nőies és optikailag karcsúsító hatású, nem mellesleg bármivel könnyen kombinálható.

50 feletti divat: zöld pulóvert viselő nő.
50 felett a smaragdzöld szín üdébbnek, ragyogóbbnak mutatja arcot / Fotó: OlhaTsiplyar /  Shutterstock 

Ez a szín 50 felett éveket fiatalít a megjelenéseden

Az idei szezon a finom szabásvonalakra, a puha, lágy textúrákra, a finom mintákra, a letisztult alapdarabokra és a nőies szabásvonalakra épít – ezek pedig kifejezetten jól állnak az ötödik X után is. A smaragdzöld különösen remek választás, mert ragyogó, mégis visszafogott árnyalat, amely kiemeli a bőr természetes tónusait, miközben letisztult, csinos és tökéletesen kiemeli a nőies sziluettet. Idén bátran használjuk ezt a színt, mert minden alkalomra magabiztos és stílusos megjelenést kölcsönöz a megjelenésünknek.

  • Hogy viseljük a zöld színt?

Az olyan árnyalatok, mint a mohazöld, smaragdzöld vagy az olajzöld, érettebb, kifinomultabb és gyakran luxus hangulatot árasztanak. A sötétzöld tökéletes választás őszre és télre, jól mutat formális környezetben, de a rohanós hétköznapokon is bátran választhatjuk ezt a színt. Jól párosítható az olyan karakteres tónusokkal, mint a bordó, a sötétkék és a fekete, valamint a földszínekkel, mint a barna és a bézs.

  • Téli elegancia réteges tónusokban

A zöld szín amúgy 50 felett igazi jolly joker, hiszen a megfelelő darabokkal és árnyalatokkal kombinálva üdítően hat a megjelenésünkre. A hideg tónusú bőrön az olívazöld és a kivi zöld mutat a legjobban, míg a meleg bőrónusúaknak a smaragdzöld és a mohazöld áll igazán jól. Ha továbbra is bizonytalanok vagyunk, kezdjük apróbb változásokkal: egy szép zöld sállal, táskával vagy ékszerrel.

Bors-tipp:
Teltebb alkat esetén a sötétebb színek karcsúsítanak, míg a könnyedebb, világosabb tónusok friss, fiatalos hatást nyújtanak. A zöld gyönyörűen mutat natúr színekkel, mint a bézzsel, törtfehérrel, púder rózsaszínnel, levendula és orgonalilával – nagyon jól működik együtt gyapjúkabáton, sálon vagy akár egy mintás kötött ruhán – de a klasszikus feketével is elegáns párost alkot.

További divatos tippekért nézd meg ezt a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu