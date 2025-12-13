Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A legnőiesebb színpáros 50 felett, ami jobban áll, mint a fekete és fehér: ideje betárazni belőle 2026-ra

divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 08:45
télkarakteres színek50 felett
A megfelelő árnyalatok előnyösen befolyásolják a hangulatunkat, a megjelenésüket és közben elvonják a figyelmet az előnytelenebb, problémásabb részletekről. Ennek fényében, a tökéletes színpáros 50 felett sokkal többet jelent egyszerű döntésnél. Lehet most meg fogsz lepődni, de ez nem a fehér és a fekete.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

50 felett bizonyos színpárok nemcsak optikailag fiatalítják az arcbőrt, hanem harmonizálják is a megjelenést, mindemellett földöntúli eleganciát és magabiztosságot adnak a hétköznapokban. A 2026-os téli divat trendek egyértelműen a természetes, meleg tónusok és a finom, kontrasztos párosítások felé haladnak, az olyan színek felé, amelyek kiemelik az érett szépség kifinomult eleganciáját. Az alábbiakban bemutatjuk azt a színkombinációt, színpárost, amelyet érdemes már most beszerezni, mert jövőre egyszerűen minden stílusos nő ezt fogja viselni. Felkészültél?

50 feletti hölgy bézs és barna színt visel.
50 felett bizonyos színek üdébbnek mutatják az arcot és kiemelik bőrünk ragyogását
Fotó: Anna Zhukkova /  Shutterstock 
  • Ez a divatos színpáros 2026 egyik fő trendje lesz
  • Ha van két árnyalat, amely biztosan örök darab lesz 2026-ban is, akkor ez a kettő az.
  • A bézs és a bordó különösen jól mutat kabát, sál, vagy pulóver és szoknya kombinációban.
  • A bordó szín a megtestesült elegancia, nem véletlen, hogy a császárok és királyok színe volt.

Ez a színpáros minden 50 feletti nőnek jól áll

  • Bézs és bordó: a tökéletes páros

A bézs és a burgundi külön-külön is megállja a helyét, de együtt valódi atombombának számítanak. A barna világosabb árnyalata meleg, finoman lágy tónusa optikailag fiatalítja a megjelenésünket, a mélybordó részletek pedig erős kontrasztot, határozott mélységet és egyfajta klasszikus eleganciát adnak az összeállításnak. Ez a szín párosítás tökéletes 50 felett, mert lágyítja a vonásokat, ugyanakkor kifinomult, magabiztos megjelenést kölcsönöz. Bármilyen alapdarabbal, legyen az pulóver, blézer vagy egy szép rakott szoknya, könnyedén stílusos és ünnepi összhatást érhetünk el.

  • Miért előnyös 50 felett a bordó és a bézs?

Fiatalít: a bézs és a csontszínek visszaverik a fényt, így kipihentebbé varázsolják a megjelenést.
Elegáns, mégis fiatalos: a bordó soha nem harsány, de mindig nőies. 
Karácsonyra is remek választás: a bordó ünnepivé teszi a szettet, a bézs pedig lágyítja. 
Minden bőrtónushoz illik: világos és barna bőrhöz is mesésen áll.

  • Hogyan viseld a bézs és bordó színpárost 50 felett?

1. Bézs kabát és bordó sál

Letisztult, üde és végtelenül elegáns. A bézs kabát optikailag fiatalít, a bordó pedig mélységet ad és magabiztosságot kölcsönöz. Tökéletes választás rohanós téli reggeleken, találkozóra vagy munkába.

2. Bordó pulóver és bézs nadrág

Ez egy laza, de nőies kombináció. A bordó pulóver meleg tónusa élettel teli, minden korosztálynak jól áll, a világos nadrág pedig optikailag nyújtja és karcsúsítja a lábakat. Végezetül egy szép barna csizma teszi fel az i-re a pontot.

3. Bézs kötött ruha és bordó kiegészítő

Egy hosszú kötött ruha már önmagában is nagyon nőies és elegáns, de bordó övvel, táskával vagy hosszú szárú csizmával még letisztultabb és stílusosabb. Ez a színkombináció 50 felett különösen előnyös, mert kiemeli az alakot, miközben ünnepi megjelenést nyújt.

  • Milyen színekkel kombinálható a bordó?

Ha extra harmóniát szeretnénk elérni az öltözékünkben, ezekkel a színekkel kombinálhatjuk még ezt a két színt: arany, smaragdzöld, grafitszürke, sárga és sötétkék. Mindegyik meleg tónusú, finoman nőies és egymással remekül párosítható. Kell ennél több?

50 felettieknek szóló további stílustippekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek az 50 felettieknek szóló divatcikkek is érdekelhetnek:

 

