Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Megvan a 2025-ös tél legelőnyösebb fazonja: magabiztos és nőies megjelenés 50 felett

Megvan a 2025-ös tél legelőnyösebb fazonja: magabiztos és nőies megjelenés 50 felett

stílus
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 11:15
divat50 felett
Az idei szezon újraértelmezi a nőies és elegáns megjelenést, míg a vad minták, élénk színek, nagy villantások és a feltűnő fazonok a háttérbe szorulnak, addig a kifinomult sziluettek, lágy szabásvonalak és az időtálló anyagok előtérbe kerülnek. Cikkünkben most néhány igazán nőies stílustippet hoztunk, ami 50 felett áll a legjobban.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

50 felett szinte minden jól, csak tudatosan kell megválasztani a megfelelő színeket, stílusokat és anyagokat. A 2025-ös téli divat természetesen ezúttal is bőkezűen bánik a hölgyekkel, ha öltözködésről van szó, ám ezúttal a kötött midi ruhák, a puha garbók, az egyenes szabású szövetnadrágok és a puha bársony blézerek adják a szezon alapját. Ezek mind olyan darabok, amelyek lágyan és elegánsan simulnak az alakra, kiemelik a nőies formákat, és minden alkaton csodásan mutatnak. Az alábbiakban megmutatjuk a legjobb trendeket, amelyek üde, fiatalos és harmonikus megjelenést kölcsönöznek.

50 feletti hölgy divatos szürke ruhában.
50 felett is divatosan: idén télen nyiss utat a kortalan öltözködésnek!
Fotó: 123RF
  • A 2025-ös tél a lágy szabásvonalakat, időtálló anyagokat és az elegáns, letisztult vonalakat helyezi előtérbe.
  • A kötött midi ruhák, a puha garbók, a szövetnadrágok és a bársony blézerek kiemelik a nőies formákat, miközben kényelmesek és stílusosak.
  • Tudatos színválasztással és a jól kombinált alapdarabokkal könnyedén megteremthető az elegáns, magabiztos téli stílus 50 felett is.

50 felett stílusosan: nőies szettek a hideg hónapokban

  • Kötött midi ruha: a téli gardrób királynője

A kötött midi ruha az egyik legelőnyösebb darab 50 felett, hisz egyszerre kényelmes, nőies és egy szép övvel karcsúsító hatású. A hosszúkás vonalvezetésű darab optikailag nyújtja az alakot, a kötött textúra pedig kellemesen simul a bőrre. A megfelelő kiegészítőkkel párosítva kiemeli a nőies részleteket, és közben elrejti, ami nem annyira előnyös. Attól függően, milyen hatást szeretnénk elkérni, a kerek nyak lágyít és teltebb hatást kölcsönöz, a V-nyak optikailag nyújtja a megjelenést.

Bors tipp:
A színek terén jó választás lehet a meleg bézs, mély bordó, smaragdzöld, a karamell és a fehér. Vastag harisnyával, szélesebb övvel és egy szép térdcsizmával tökéletes hétköznapi szettet alkothatunk vele, de akár a karácsonyi vacsorán is megállja a helyét.

  • Puha garbó: 50 felett a legnagyobb szövetségesünk

Egy jól szabott garbó télen igazi nehézbombázó, a szó legnemesebb értelmében. Különösen akkor, ha 50 felett keresünk egy olyan darabot, ami bármivel jól áll, finoman lágyítja az erőteljesebb vonásokat és közben nőiességet és eleganciát sugároz. A puha, rugalmas anyagok ráadásul nem húzzák le a nyakat, nem nyomják össze a vállakat, nem szorítanak, mégis gyönyörű tartást kölcsönöznek.

  • Bársony blézer: karcsúsít és eleganciát ad

A bársony idén a reneszánszát éli, és kivételesen jól mutat 50 felett. A karcsúsított szabású bársony blézer egyszerre elegáns, ünnepi és optikailag nyújtja az alakot. A lágy szabásvonal szépen kiemeli a vállakat, hosszítja a sziluettet, és ragyogóvá teszi a megjelenést. Szövetnadrággal párosítva akár a karácsonyi családi vacsorára is tökéletes lehet.

Mi áll jól 50 felett?

  • Tiszta, határozott szabásvonalak.
  • Monokróm színek: barna, bézs, zöld, fehér.
  • Minőségi anyagok: kasmír, gyapjú, bársony.
  • Finom részletek: öv, V-kivágás, hosszított fazonok.

Mit kerülj 50 felett?

  • Túl bő fazonok, amelyek a kelleténél is többet takarnak.
  • Erősen csillogó anyagok, a nagy flitterek idősebbnek mutathatnak.
  • Rövid, derékvonalnál végződő kabátok, amelyek szélesíthetik a felsőtestet.
  • Nagyon szűk nadrágok, amelyek inkább kényelmetlenek, mint csinosak.

    További 50 feletti stílustippekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek az 50 feletti divat cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu