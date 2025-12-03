Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
50 felett is stílusosan – Télen sem kell lemondanod a leggingsről, ha így viseled

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 14:15
Ezzel a darabbal tökéletesen mutatnak a téli kabátok, a nagy pulóverek és a méretes sálak. Ha te is azoknak a táborát erősíted, akik a nagy mínuszokban sem akarnak lemondani a kényelmes leggingsről, akkor most jól figyelj! Az alábbi cikkben most olyan divatos téli szetteket hoztunk neked, amelyekben nem kell megfagynod egy csípősebb regelen sem.
Kár lenne tagadni, hogy a leggings a női ruhatár elengedhetetlen alapdarabja, ami az év bármely szakaszában tökéletesen kombinálható az évszaknak megfelelő ruhákkal. Mivel télen van a legnehezebb dolgunk, most olyan téli szetteket mutatunk be, amelyekben még a legnagyobb fagyokban is divatosan és kényelmesen léphetsz utcára.

Sportosan öltözködő nő, aki leggingset visel.
Szinte bármilyen hosszú kabáttal kombinálhatod a leggingset
Fotó: Jeremy Moeller
  • Ezekben a szettekben a leggings még télen is megállja a helyét.
  • A meleg összeállítások nem engedik, hogy megfázz.
  • Az összes szett stílusos és az idei trendeket követi.

Így hordd a leggingset télen, ha nem tudsz lemondani róla

A kedvenc darabodat télen is bátran viselheted, csupán meg kell találnod azokat a téli összeállításokat, amelyek melegen tartanak. Ne mondj le a kényelemről, csak mert odakinn fagyok tombolnak, helyette dobj össze egy réteges, meleg szettet!

  • Párosítsd egy divatos ballonkabáttal

Köztudott, hogy a ballonkabát az idei év egyik legtrendibb darabja, ami egy leggingsszel is tökéletes párosítás. A kabát hosszúságának köszönhetően megvédi a lábaidat a hidegtől, miközben sikkes megjelenést kölcsönöz neked. Húzz hozzá tornacipőt és baseball sapkát vagy párosítsd magassarkú csizmával attól függően, hogy milyen stílusra vágysz.

  • Válassz hozzá feltűnő, műszőrme kabátot

A műszőrme kabát még a legnagyobb mínuszokban is biztosan melegen fog tartani. A boltok pedig most roskadozásig vannak tömve különböző árnyalatú és mintájú darabokkal, amelyek között biztosan megtalálod a kedvencedet. Ha pedig a hosszabb verzió mellett teszed le a voksodat, még a derekadat és a lábaidat is megfelelően védheted vele.

  • Tedd le a voksod egy óriási sál mellett

Bár jól tudjuk, hogy az idei trendek élén a kendők és a háromszög alakú sálak állnak, ennek ellenére egyáltalán nem kell lemondanod a hatalmas, meleg sálakról. Ráadásul ezek a különleges darabok leggingsszel kombinálva különleges sziluettet csempésznek az öltözékedbe és még feltűnőbbé varázsolnak.

  • Kombináld hosszú, kötött ruhával

Te is imádod a hosszú, kötött ruhákat, amelyekbe pikk-pakk bele tudsz bújni és szinte máris kész a tökéletes szett? Vedd fel alá a kedvenc leggingsedet és kombináld egy hozzá passzoló téli csizmával. Ezzel a párosítással biztosan nem lősz majd mellé.

  • Viseld meleg csizmával

Ha tél, akkor jöhetnek a hosszú szárú, meleg csizmák, amelyek remekül mutatnak leggingsel. Viselj fekete vagy szürke leggingset és dobd fel egy feltűnő lábbelivel. Választhatsz lovagló csizmát vagy bakancsot is attól függően, hogy inkább az elegáns vagy a laza vonalat képviseled.

Az alábbi videóból megtudhatod, miért olyan fontos, hogy mit viselünk:

