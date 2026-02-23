HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Pékáru olcsóbban? Összeszedtük a legjobb trükköket

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 12:00
Illatos kenyér, ropogós kifli, foszlós kalács. Lehetséges manapság az olcsó kenyérfélékre bukkanni? Ne az igényeinkből faragjunk le, hanem az árakból.
Bata Kata
  • Hol bukkanhatunk olcsó kenyérfélékre?
  • Ezért fontos az időzítés és az aranyóra.
  • Mire érdemes figyelni, amikor kenyeret, zsömlét vagy kiflit veszünk?

Olcsó kenyérféléket olcsóbban is beszerezhetünk, ha tudjuk mikor és hová érdemes mennünk. A pult előtt állva könnyű elcsábulni, a pénztárnál viszont elképedünk. Pedig egy kis tudatossággal a pékáru sem kell, hogy luxuscikk legyen. Nem kell lemondunk róla, elég, ha okosabban vásárolunk.

Olcsó kenyérfélék az asztalon - fehér és kovászos kenyerek, kalácsok és bagettek.
Az olcsó kenyérfélék bárki számára elérhetőek, csak ismernünk kell a trükköket
Fotó: ungvar /  Shutterstock 

1. A pékáru olcsóbban jön ki, ha megmentjük? 

A Munch csomagok igazi kincsesbányák: kedvezményes áron juthatunk hozzá feleslegessé vált vagy megmaradt, de teljesen jó minőségű pékárukhoz. Sok helyen már előre kiválaszthatjuk, hogy kifejezetten pékárut szeretnénk, így nincs is igazán zsákbamacska. Környezetbarát és pénztárcabarát megoldás egyszerre.

2. Figyeljük az aranyórát, ha olcsó kenyérféléket keresünk?

Sok pékségben zárás előtt 30–60 perccel jelentősen leárazzák a friss, aznap készült termékeket. Ezek az olcsó kenyérfélék nem csupán aznap fogyaszthatók, hanem még másnap is tökéletesek. Ha rugalmas az időbeosztásunk, ez az egyik legjobb spórolási trükk az aranyóra.

3. Ez már nem annyira friss? Na és?

Külön polcon, külön áron – a tegnapi pékáru sok boltban igazi titkos fegyver. Egy jó kenyér, zsemle vagy foszlós kalács egy nap után is simán hozza az elvárt minőséget, főleg pirítva vagy szendvicsnek. Az árkülönbség viszont látványos lehet az aznapi és az előző napi olcsó kenyér között. 

4. Hamarosan eladhatatlan lesz, következő nap már olcsó a kenyér?

Figyeljük a „közeli lejárat” feliratokat! Ezek a termékek gyakran 30–50%-kal olcsóbbak, és aznap vagy másnap még a világon semmi bajuk sincs. Ha tudjuk, hogy rövid időn belül megesszük, és addig is helyesen tároljuk a kedvezményesen vásárolt olcsó kenyérfélét, akkor ezzel nem nyúlhatunk mellé.

5. Nem a méret a lényeg – Vagy mégis?

A „félkilós olcsó kenyér” nem mindig olcsóbb, mint a nagyobb. Ráadásul sok nagynak tűnő vekni valójában nem 1 kg-os, csak 75 dkg-os. Vásárlás előtt nézzük meg az egységárat. Ha emiatt több kenyeret veszünk és nem fogy el mind, akkor sem kell kidobni, isteni finomságokat készíthetünk a maradék kenyérből.

6. Előnyben vannak a kuponzsonglőrök?

Sok bolt és pékség kínál pontgyűjtő rendszert vagy időszakos kuponokat. Lehet, hogy apróságnak tűnik, de hosszú távon komoly összegeket lehet vele megfogni. Ha már úgyis ott vásárolunk olcsó kenyérféléket, miért ne járna érte kedvezmény?

7. Van hűségkártya nálunk? 

Indulás előtt nézzünk rá az általunk preferált áruház applikációjára: gyakran pont a péksütemények akciósak, vagy azok közül valamelyik. Ha találunk jó ajánlatot, vegyünk többet, fagyasszuk le, és később már csak elő kell vennünk.

8. Van a közelben termelő? 

Sok pékségnek van üzeme vagy mintaboltja, ahol a termékek olcsóbbak, mint a boltokban, hiszen közvetlenül a termelőtől vesszük. Nem mindig reklámozzák, de érdemes utánanézni, van-e üzem, vagy mintabolt, ahol olcsó kenyérre bukkanhatunk. 

9. Mi az, ami szinte mindig olcsóbb?

A nagy áruházláncok saját márkás kenyerei és péksüteményei általában olcsóbbak, miközben a minőségük sokszor semmiben sem különbözik a drágább termékekétől. Adjunk nekik egy esélyt – lehet, hogy megtaláljuk az új kedvencünket, kevesebb pénzért. Akár piacon is kereshetünk házi kenyeret és ha szerencsénk van, még alkudozhatunk is.

10. Sütöttünk már kenyeret?

Az otthoni kenyérsütés egyszerűbb, mint hinnénk. Nem kell hozzá más, csak egy-két egyszerű alapanyag és egy jó kenyér recept. Így biztosak lehetünk abban, hogy ami az asztalunkra kerül, az nem csak finom, de biztos, hogy friss is. Ha a szendvicshez szeretnénk kiflit vagy zsömlét sütni, az sem lehet probléma.

Akár otthon is süthetünk kenyeret, ha egyszerű, gyors megoldást keresünk, nézzük meg a videót!

 

 

