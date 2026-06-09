Ezt vesd be, ha zavar a kötényhas: egyszerű, hatékony módszer, amivel a strandon sem kell takargatnod magad

Javában közeledik a kánikula és a strandszezon. Te is most kezded igazán zavarónak érezni a hasadon csücsülő felesleget? Pedig a kötényhas nemcsak az önbizalmadat tépázza, egészségügyi kockázatokkal is jár. Mutatjuk a szabályokat, amelyekkel valódi változást érhetsz el akár egy hónap leforgása alatt!

30 napos kihívás 5 szabállyal a kötényhas ellen!

Fotó: megaflopp / shutterstock

A kötényhas általában egy nagyobb fogyás vagy terhesség után alakul ki.

A hasi zsírfelesleg egészségügyi problémák kockázatát is növelheti.

Néhány életmódbeli változtatás segíthet a hasi zsír csökkentésében.

Kötényhas eltüntetése műtét nélkül: 5 szabály a lapos hasért

A kötényhas a hasi területen megereszkedett bőr és zsírszövet kialakulása, amely lefelé lóg. Leggyakrabban egy nagyobb fogyás, terhesség vagy császármetszés után jelenik meg, de akár férfiaknál is kialakulhat jelentős súlyvesztés következtében.

Fontos tudni: amellett, hogy nem tetszik, amit a tükörben látsz, a kötényhas egészségügyi problémákkal is jár. Higiéniai gondokat, bőrirritációt, gombás fertőzéseket, hátfájást és testtartásbeli problémákat okozhat. Emellett a hasi zsírfelesleg összefügghet a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegségek és más anyagcsere problémák fokozott kockázatával is.

A kötényhas eltüntetéséhez komoly elhatározásra van szükség, hiszen hosszú távú folyamat, de ha most belevágsz, már néhány hét alatt is látványos változást tapasztalhatsz. Ehhez azonban következetességre lesz szükség!

Ezeket a szabályokat tarts be, ha lapos hasra vágysz:

1. Kötényhas diéta: egyél több fehérjét és rostot

A lapos has alapja a megfelelő étrend. A fehérje segít megőrizni az izomtömeget fogyás közben, és hosszú ideig teltségérzetet biztosít számodra. Utóbbiban segítségedre lesznek a rostok is – főleg a vízben oldódó rostok, amelyek lassítják az emésztést.

Minden étkezésedbe építs be jó fehérjeforrásokat, mint például:

tojás

hal

csirkehús

túró

joghurt

hüvelyesek

A rostbevitel növelésében pedig a zab, a zöldségek, a gyümölcsök és a hüvelyesek segíthetnek.

2. Csökkentsd a cukor és az ultrafeldolgozott ételek fogyasztását

A cukor növeli a hasi zsír lerakódását. A cukros italok, péksütemények, chipsek és feldolgozott készételek rengeteg üres kalóriát tartalmaznak, de nem laktatnak igazán.