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Kötényhasú nő fogja a hasát.

Ezt vesd be, ha zavar a kötényhas: egyszerű, hatékony módszer, amivel a strandon sem kell takargatnod magad

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hasi zsír
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 17:45
lapos haskötényhasdiétafogyás
Már nincs sok hátra a bikiniszezonig! Készen állsz egy 30 napos kihívásra? Ezzel az 5 egyszerű szabállyal sokat tehetsz a hasi zsír csökkentéséért, és végre felveheted a harcot az undok kötényhas ellen. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelned!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Javában közeledik a kánikula és a strandszezon. Te is most kezded igazán zavarónak érezni a hasadon csücsülő felesleget? Pedig a kötényhas nemcsak az önbizalmadat tépázza, egészségügyi kockázatokkal is jár. Mutatjuk a szabályokat, amelyekkel valódi változást érhetsz el akár egy hónap leforgása alatt!

Kötényhastól megszabadult, izmos hasú nő.
30 napos kihívás 5 szabállyal a kötényhas ellen!
Fotó: megaflopp /   shutterstock
  • A kötényhas általában egy nagyobb fogyás vagy terhesség után alakul ki.
  • A hasi zsírfelesleg egészségügyi problémák kockázatát is növelheti.
  • Néhány életmódbeli változtatás segíthet a hasi zsír csökkentésében.

Kötényhas eltüntetése műtét nélkül: 5 szabály a lapos hasért

A kötényhas a hasi területen megereszkedett bőr és zsírszövet kialakulása, amely lefelé lóg. Leggyakrabban egy nagyobb fogyás, terhesség vagy császármetszés után jelenik meg, de akár férfiaknál is kialakulhat jelentős súlyvesztés következtében.

Fontos tudni: amellett, hogy nem tetszik, amit a tükörben látsz, a kötényhas egészségügyi problémákkal is jár. Higiéniai gondokat, bőrirritációt, gombás fertőzéseket, hátfájást és testtartásbeli problémákat okozhat. Emellett a hasi zsírfelesleg összefügghet a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegségek és más anyagcsere problémák fokozott kockázatával is.

A kötényhas eltüntetéséhez komoly elhatározásra van szükség, hiszen hosszú távú folyamat, de ha most belevágsz, már néhány hét alatt is látványos változást tapasztalhatsz. Ehhez azonban következetességre lesz szükség!

Ezeket a szabályokat tarts be, ha lapos hasra vágysz:

1. Kötényhas diéta: egyél több fehérjét és rostot

A lapos has alapja a megfelelő étrend. A fehérje segít megőrizni az izomtömeget fogyás közben, és hosszú ideig teltségérzetet biztosít számodra. Utóbbiban segítségedre lesznek a rostok is – főleg a vízben oldódó rostok, amelyek lassítják az emésztést.

Minden étkezésedbe építs be jó fehérjeforrásokat, mint például:

  • tojás
  • hal
  • csirkehús
  • túró
  • joghurt
  • hüvelyesek

A rostbevitel növelésében pedig a zab, a zöldségek, a gyümölcsök és a hüvelyesek segíthetnek.

2. Csökkentsd a cukor és az ultrafeldolgozott ételek fogyasztását

A cukor növeli a hasi zsír lerakódását. A cukros italok, péksütemények, chipsek és feldolgozott készételek rengeteg üres kalóriát tartalmaznak, de nem laktatnak igazán.

3. Kötényhas ellen mindennapi mozgással

Nem vagy Iron Lady? Nem baj! A kötényhas eltüntetéséhez nem kell órákat az edzőteremben töltened, de a rendszeres mozgás elengedhetetlen. A séta, a tempós gyaloglás, a biciklizés vagy az úszás rengeteget segíthet a hasi zsír csökkentésében.

Kötényhas elleni gyakorlatot végző nő otthon.
A hasi terület feszesítésében a törzsizmokat erősítő gyakorlatok is hatékonyak lehetnek.
Fotó: Studio Romantic /   shutterstock

4. Mondj nemet az alkoholra

Sokaknál az alkoholos italok fogyasztása vezet a hasi zsír kialakulásához. A rendszeres alkoholfogyasztás növeli a deréktáji zsírraktározást. Figyelj az egészségedre, és laposabb lesz a hasad is!

5. Stresszkezelés

Tartós stressz hatására megemelkedik a kortizolszint, ami szintén fokozza a hasi zsírraktározást. A jó minőségű alvás, a relaxáció, a jóga, a meditáció vagy akár egy napi séta is segíthet csökkenteni a stresszt, és ezzel támogatni a fogyásodat.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben!

Kattints az alábbi videóra, és próbáld ki ezt a pár perces, stresszcsökkentő jógagyakorlatot, amelyet minden nap elvégezhetsz:

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