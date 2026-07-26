Döbbenetes tragédia: meghalt egy 23 éves nő, miután egy férfi a 12. emeletről rázuhant

A 23 éves Houra Inaba július 19-én hajnali 1 óra körül sétált egy utcán a japán Nagojában, amikor a 29 éves Shinsei Taguchi a magasból rázuhant. Inaba egy barátjával volt, aki azonnal értesítette a mentőket, amikor a megrázó tragédia történt.
Mind Inabát, mind Taguchit kórházba szállították, a fiatal nő azonban belehalt sérüléseibe. Taguchi továbbra is eszméletlen, állapota válságos.
Egyelőre nem tudni, hogy szándékosan ugrott le az épületből, vagy baleset következtében zuhant a mélybe. A tragédia után a rendőrség lezárta a környéket, miközben a helyszínelők bizonyítékokat gyűjtöttek. Az Aicsi prefektúrai rendőrség közlése szerint az eset körülményeit továbbra is vizsgálják.
A zuhanás a Nagojai Városi Metró Meidzsó vonalán található Jabamacsi (Yabamachi) állomás közelében történt, egy magas lakó- és irodaházakkal sűrűn beépített városrészben. A Szakae negyed számos üzletéről, szórakozóhelyéről és nagy gyalogosforgalmáról ismert – írja a The Sun.
2024 augusztusában egy 17 éves középiskolás lány leugrott egy jokohamai kereskedelmi épület tetejéről, és halálra zúzott egy 32 éves nőt, aki éppen az utcán sétált alatta. Mindkettőjüket vérző sérülésekkel találták meg a Jokohama állomás közelében, majd azonnal kórházba szállították. A 17 éves lány körülbelül egy órával később meghalt, a 32 éves nő pedig röviddel ezután belehalt sérüléseibe.
A hivatalos statisztikák szerint Japánban szeptember 1-jén, közvetlenül a tanév kezdete előtt követik el a legtöbb öngyilkosságot a 18 év alatti fiatalok. A rendőrség ugyanakkor a jokohamai ügyben nem tudta egyértelműen megállapítani a tragédia kiváltó okát.
2020 októberében egy 17 éves középiskolás fiú ugrott le egy oszakai bevásárlóközpontból, és halálosan megsebesített egy 19 éves egyetemista nőt, aki az utcán tartózkodott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.