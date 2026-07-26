Döbbenetes tragédia: meghalt egy 23 éves nő, miután egy férfi a 12. emeletről rázuhant

A 23 éves Houra Inaba július 19-én hajnali 1 óra körül sétált egy utcán a japán Nagojában, amikor a 29 éves Shinsei Taguchi a magasból rázuhant. Inaba egy barátjával volt, aki azonnal értesítette a mentőket, amikor a megrázó tragédia történt.

Tragédia Japánban: meghalt egy 23 éves nő, miután egy férfi a 12. emeletről rázuhant Fotó: freepik.com

Tragédia Japánban: meghalt egy 23 éves nő, miután egy férfi a 12. emeletről rázuhant

Mind Inabát, mind Taguchit kórházba szállították, a fiatal nő azonban belehalt sérüléseibe. Taguchi továbbra is eszméletlen, állapota válságos.

Egyelőre nem tudni, hogy szándékosan ugrott le az épületből, vagy baleset következtében zuhant a mélybe. A tragédia után a rendőrség lezárta a környéket, miközben a helyszínelők bizonyítékokat gyűjtöttek. Az Aicsi prefektúrai rendőrség közlése szerint az eset körülményeit továbbra is vizsgálják.

A zuhanás a Nagojai Városi Metró Meidzsó vonalán található Jabamacsi (Yabamachi) állomás közelében történt, egy magas lakó- és irodaházakkal sűrűn beépített városrészben. A Szakae negyed számos üzletéről, szórakozóhelyéről és nagy gyalogosforgalmáról ismert – írja a The Sun.