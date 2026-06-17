1000 évig élnél? Egy tudós most lerántotta a leplet a biohackingről

Rengeteget hallani mostanában a biohackingről és a hozzá kapcsolódó longevity mozgalomról. Ezek azt ígérik, hogy pár drága kütyüvel és különleges bogyóval jobb életminőségre és hosszabb életre tehetünk szert. Egy elismert idegtudós szerint azonban ez a szemlélet teljesen hibás, és a testünk saját természetes ritmusának megértése teljesen értelmetlenné teszi a biohacking praktikáit.

A biohackinghez nem kell feltétlenül egy halom kütyüt és bogyót beszerezni.

Fotó: Lysenko Andrii

A biohacking kifejezés eredetileg összecsapott és igénytelen programozói munkát jelentett.

A szervezet egyensúlya alapvetően aktív és mély pihenő szakaszok váltakozásán alapszik.

A valódi fejlődés nem a hajtás alatt hanem a regeneráció során megy végbe.

A reggeli intenzív edzés bizonyítottan segít a pihentetőbb alvás elérésében.

A belső ritmusok összehangolása ingyenes és minden méregdrága pirulánál hatékonyabb.

Mi, emberek folyamatosan elégedetlenek vagyunk azzal, amink van és mindig azt keressük, hogyan lehet okosabban és gyorsabban csinálni a dolgokat. Erről szólt az elmúlt 20 évben a „hussle” kutúra is, hiszen a csapból is az folyt, hogy ahhoz, hogy sikeresek legyünk, szét kell hajtanunk magukat. Nem is csoda, hogy a saját biológiánkkal is ilyen lett a viszonyunk. Sara C. Mednick, a University of California alváskutatója szerint le kellene számolni a hókuszpókuszokkal és a laboratóriumi egereken tesztelt csodaszerekkel. Szerinte a saját bioritmusunk megértése és a határaink tisztelete sokkal jobb, mint a biohacking.

A biohacking előtt: a „hack” szó története

Maga a „hack” szó az 1800-as években eredetileg a girhes, enervált lovat jelentette, amit csak arra használtak, hogy elvigyenek vele dolgokat A-ból B-be. Később a 80-as évek programozóinak szótárába is bekerült, mint a gyors, de ronda és igénytelen kódolási megoldás szinonimája. Ebből született meg a hacker sztereotípiája, a barátságtalan és rosszindulatú antihős, aki egy sötét, a számítógép monitora által nonstop kék fényétől megvilágított szobában, gyorskaját falva fedi fel a biztonsági rendszerek hibáit, hogy olyan adatokat lopjon a gyorsan összeeszkábált kódjaival, amiből később pénzt tud csinálni.