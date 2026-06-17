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1000 évig élnél? Egy tudós most lerántotta a leplet a biohackingről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors biohackerek
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 19:00
egészséges életmódalvás
Sokan azt hiszik, ha reggel jeges vízbe ugranak és marokszámra falják a vitaminokat, máris rengeteget tettek az egészségükért. Pedig a test nem egy elavult szoftver, amit egy gyors és hanyag frissítéssel tökéletesre csiszolhatunk. Egy neves idegtudós elárulja, hogy miért marhaság a legtöbb biohacking módszer.
Pópity Balázs
A szerző cikkei

Rengeteget hallani mostanában a biohackingről és a hozzá kapcsolódó longevity mozgalomról. Ezek azt ígérik, hogy pár drága kütyüvel és különleges bogyóval jobb életminőségre és hosszabb életre tehetünk szert. Egy elismert idegtudós szerint azonban ez a szemlélet teljesen hibás, és a testünk saját természetes ritmusának megértése teljesen értelmetlenné teszi a biohacking praktikáit.

Az alvás az egyik legjobb anti-biohacking módszer.
A biohackinghez nem kell feltétlenül egy halom kütyüt és bogyót beszerezni.
Fotó: Lysenko Andrii
  • A biohacking kifejezés eredetileg összecsapott és igénytelen programozói munkát jelentett.
  • A szervezet egyensúlya alapvetően aktív és mély pihenő szakaszok váltakozásán alapszik.
  • A valódi fejlődés nem a hajtás alatt hanem a regeneráció során megy végbe.
  • A reggeli intenzív edzés bizonyítottan segít a pihentetőbb alvás elérésében.
  • A belső ritmusok összehangolása ingyenes és minden méregdrága pirulánál hatékonyabb.

Mi, emberek folyamatosan elégedetlenek vagyunk azzal, amink van és mindig azt keressük, hogyan lehet okosabban és gyorsabban csinálni a dolgokat. Erről szólt az elmúlt 20 évben a „hussle” kutúra is, hiszen a csapból is az folyt, hogy ahhoz, hogy sikeresek legyünk, szét kell hajtanunk magukat. Nem is csoda, hogy a saját biológiánkkal is ilyen lett a viszonyunk. Sara C. Mednick, a University of California alváskutatója szerint le kellene számolni a hókuszpókuszokkal és a laboratóriumi egereken tesztelt csodaszerekkel. Szerinte a saját bioritmusunk megértése és a határaink tisztelete sokkal jobb, mint a biohacking.

A biohacking előtt: a „hack” szó története

Maga a „hack” szó az 1800-as években eredetileg a girhes, enervált lovat jelentette, amit csak arra használtak, hogy elvigyenek vele dolgokat A-ból B-be. Később a 80-as évek programozóinak szótárába is bekerült, mint a gyors, de ronda és igénytelen kódolási megoldás szinonimája. Ebből született meg a hacker sztereotípiája, a barátságtalan és rosszindulatú antihős, aki egy sötét, a számítógép monitora által nonstop kék fényétől megvilágított szobában, gyorskaját falva fedi fel a biztonsági rendszerek hibáit, hogy olyan adatokat lopjon a gyorsan összeeszkábált kódjaival, amiből később pénzt tud csinálni.

A hackelés fogalma változóban van, ugyanis az utóbbi években egyre többe ember akar biohacker lenni. Az igényeik kielégítésére több milliárd dollárt termelő vállalkozások nőnek ki a földből, hogy különféle csodapirulákkal árasszák el a piacot, amitől a fogyasztók azt várják, hogy hosszabb ideig maradhatnak szépek és egészségesek.

Mi az a biohacking?

A biohacking alapötlete, hogy találjunk olyan módszereket, amelyek segítenek feltuningolni az emberi test működését a szervezet biztonsági rendszerinek megkerülésével. Sok kiemelkedő biohacker csak olyan kisebb célokat akart elérni, mint például az egészségtelenül magas vérnyomás és testsúly csökkentése. Manapság a biohackerek felbátorodtak a saját sikerükön, és már olyan megoldásokat kínálnak, amikkel szerintük az emberek képesek lehetnek akár 1000 évig is élni. Sara C. Mednick szerint el kellene engedni ezeket az ábrándokat és elfogadni a természet ciklikus működését.

Ki az a Sara C. Mednick?

Sara C. Mednick a kognitív idegtudomány elismert kutatója és a University of California, Irvine professzora, aki az életét az alvás és az emberi teljesítmény összefüggéseinek vizsgálatának szentelte. Világhírnevet szerzett a „Take a Nap! Change Your Life” című könyvével, amelyben tudományos alapossággal bizonyítja, hogy a napközbeni rövid alvás a memória, a kreativitás és a produktivitás fokozásának egyik leghatékonyabb eszköze. Legújabb kutatásaiban, például a „The Power of the Downstate” című kötetében, a szervezet regenerációs fázisait és a belső ritmusok fontosságát elemzi, rávilágítva arra, hogy a fenntartható fejlődéshez és a csúcsteljesítményhez elengedhetetlen a tudatosan beiktatott, minőségi pihenés.

Felpörgetve és lemerülve

A természet ritmusa minden élőlényt érint a baktériumoktól kezdve a növényekig, és az ember sem tud kibújni ez alól. Megszületünk, aztán egyszer csak meghalunk, ez az élet rendje. Sara C. Mednick professzor szerint ez ritmikusság az ember testben is megfigyelhető: a többi élőlényhez hasonlóan a mi életünkben sem megúsuzahtó, hogy váltakozzanak az aktív és pihenő szakaszok. Az aktív időszakokban (Upstate) a sejtek tele vannak energiával, de egy idő után a szervezetnek szüksége lesz a pihenő szakaszra (Downstate), hogy újra tudja tölteni az energia-raktárakat.

A pihenés a fejlődés kulcsa

Sok pirula kapható alvás hatékonyságának növelésére, de a szakértő arra figyelmeztet, hogy a pihenő szakaszt nem lehet elcsalni, mert ekkor kap esélyt a test a regenerációra, és az elme is csak így maradhat kreatív. 

Ha a hosszú életet a véletlenszerű mutációk kockázata nélkül szeretnénk elősegíteni, az „unalmas” dolgokkal – az alvás, a mediterrán étrend és súlyemelés – még mindig sokkal nagyobb sikerrel járnak az emberek, mint egy otthonra vásárolt CRISPR génszerkesztő-készlettel.”

 – írta Sara C. Mednick a medium.com-on közzétett blogbejegyzésében.

A szakértő szerint fontos, hogy a pihenés és a táplálkozás időpontjai közel azonosak legyenek, és kerüljük a telefonozást lefekvés előtt két órával. A lényeg a tudatosság.

Ha mégtöbbet akarsz tudni az anti-biohackingről, nézd meg az alábbi videót:

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