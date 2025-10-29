Kutató orvosnak készül Rippel Feri :„A saját magunk megismerése nagyon fontos, nálam is ez indította el ezt”

Rippel Feri artistaművész visszaült az iskolapadba, de nem akármit tanul. Jelenleg a Debreceni Egyetem mesterhallgatója, ahol élelmiszermérnöki és kutatóorvosi tanulmányokat folytat. Erről, valamint arról is beszélt a TV2 Mokka című reggeli műsorában, hogy sikerült visszafiatalítani a sejtjeit, amely hozzásegíti őt az egészségesebb élethez és a jobb genetika megőrzéséhez.

Rippel Feri mindent megtesz azért, hogy fiatalon tartsa magát Fotó: Knap Zoltán

Rippel Feri nem akármilyen tanulmányokat folytat

Rippel Feri gyerekkora óta az artistavilágban tevékenykedik. Ebből adódóan nem áll tőle a mozgás és az egészséges életmód, mely elhanyagolhatatlan két összetevője a hosszú élethez. Most ahhoz, hogy eddigi meglévő tudását kiegészítse, mestertanulmányokat folytat. Rippel Feri a TV2 Mokka című reggeli műsorában vendégeskedett, ahol finom, egészséges őszi falatok készítése mellett jelenlegi, bevált fiatalító módszeréről és tanulmányairól mesélt.

„Biohackingnek nevezhetjük tulajdonképpen, a saját anyagcsere folyamataimat frissítem, javítom és állítom helyre. Nagyon sok komponensből áll; használom a hideget, hideg sokkot okozok a szervezetemnek” – mondja az artista, aki a reggeli rutinját is így kezdte. Jeges vízbe mártotta az arcát, 11 másodpercen keresztül. Mint mondja, ez a pár másodperc annyi impulzust küld a testünkbe, mintha hat percen keresztül jeges vízben ülnénk. - „Ezáltal a mitokondriumok elkezdenekek gyorsabban működni, a szervezet elkezdi magát regenerálni, és pont ez a lényeg, hogy a sejteket vissza fiatalítsuk.” - teszi hozzá.

Rippel Feri jelenleg mesterképzésen tanul, ahol élelmiszermérnök és kutatóorvosi diplomát fog szerezni.

„A Debreceni Egyetemnek járok a doktor képzésére, pontosan arról fogok kutatni, hogy hogyan működik az élelmiszer, milyen komponensek vannak benne, és hogy tudjuk úgy összerakni őket, hogy az a sejtek életkorát visszafiatalítja. A kutatás már elindult, kutatásvezető lettem, különböző muslicákat vizsgálunk, hogy milyen táptalajokat adunk neki, és azokon a táptalajokon mennyi ideig élnek, milyen mennyiségben élnek tovább” - ismerteti az artista, s mint mondja ez a terület nagyon izgalmas, hiszen ezen rovarok szervezeti felépítése nagyon hasonló az emberekéhez.

Annyira befolyásoltak vagyunk, hogy nagyjából az internetről táplálkozunk és mindenki önmagát képzi és mindenki tudós lett ez bizonyos szinten. De ez nem is baj, mert a saját magunk megismerése nagyon fontos, nálam is ez indította el ezt.

- mondja Feri arra a kérdésre, hogy mi volt az oka annak, hogy ilyen tanulmányokat folytasson.