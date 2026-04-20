Ha mindössze napi 5 percig csinálod ezt, csökkentheted a vérnyomásodat

A legtöbb szakember heti több óra mozgást javasol a szív egészségének megőrzésének érdekében, ami talán soknak tűnhet, főleg azok számára, akik ülőmunkát végeznek és/vagy nincs túl sok idejük arra, hogy rendszeresen sportoljanak. Most egy kutatásból kiderült, hogy kezdésnek elegendő lehet a magas vérnyomás ellen napi 5 perc plusz aktivitás is, ha azt a megfelelő mozgásformának szenteljük.
A magas vérnyomás ellen nemcsak a gyógyszerekkel, de az életmódod alakításával is küzdhetsz. A rendszeres fizikai aktivitás javítja a keringést, tágítja az ereket és csökkenti a szív terhelését.
Egy kutatásban 14 000 ember napi mozgását követték nyomon aktivitásmérőkkel. A résztvevők különböző tevékenységeit – alvás, ülés, állás, lassú séta, gyors séta és más intenzívebb mozgásformák – 24 órán keresztül rögzítették. Az eredményekből egy érdekes összefüggés rajzolódott ki:
Már napi 5 perc plusz edzés jellegű mozgás is csökkentette a vérnyomást.
De nem mindegy, milyen az az 5 perc!
A titok a mozgás intenzitásában rejlik. A kutatás alanyai nem laza sétaköröket tettek a közeli kisboltig, hanem olyan mozgást végeztek, ami ténylegesen megemelte a pulzusukat.
Az ilyen jellegű aerob mozgásformák rövid idő alatt is képesek „megdolgoztatni” a szívet. Az említett mozgásformák közben a szervezet több oxigént használ fel, javul a vérkeringés és az erek rugalmasabbá válnak, így a vérnyomás is csökkenhet.
A kutatásban az 5 perc plusz mozgás egy már meglévő aktivitáshoz adódott hozzá.
Ha valaki teljesen mozgásszegény életmódot folytat, akkor a napi 5 perc önmagában valószínűleg kevés lesz ahhoz, hogy látványos változást hozzon. Kezdésnek jó, de fokozatosan növelni kell a mozgás mennyiségét a vérnyomáscsökkentéshez.
Én személy szerint napi 30 percet javaslok. Könnyebb megjegyezni, és kevesebbet kell matekozni
– tanácsolja Dr. James Beckerman a WebMD cikkjében.
A szakmai ajánlások, köztük például az Amerikai Szívgyógyászati társaság szerint a szív egészségéhez heti körülbelül 150 perc mozgás lenne ideális. Ha azonban valaki ettől még messze van, már az is jó kezdet, ha pár perc intenzív mozgást beiktat a napjába. Egy rövid, de lendületes séta ebédszünetben vagy néhány perc kocogás a nap végén rengeteget számít!
Az rosszabb fizikai állapottal rendelkező embereknek rövidebb időtartammal kell kezdeniük, és fokozatosan növelniük az időtartamot, ahogy javul a fizikai állapotuk
– mondja Dr. Cedric Bryant American Council on Exercise vezérigazgatója.
A legfontosabb a rendszeresség
Nem az a cél, hogy egyszer-egyszer nagyot teljesítsünk, hanem, hogy akár napi 5 perccel kezdve, de rendszeresen mozogjunk és növeljük az aktivitásunkat.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Az alábbi videóban láthatod, hogyan kell helyesen vérnyomást mérni otthon:
