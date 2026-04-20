Ha mindössze napi 5 percig csinálod ezt, csökkentheted a vérnyomásodat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 07:15
Meg fogsz döbbeni, de ez az egyszerű mozgásforma rengeteget segíthet neked! Egy kutatás szerint szuperhatékony a magas vérnyomás ellen, és bármikor bevetheted. Tudod miről van szó?
Ripszám Boglárka
A legtöbb szakember heti több óra mozgást javasol a szív egészségének megőrzésének érdekében, ami talán soknak tűnhet, főleg azok számára, akik ülőmunkát végeznek és/vagy nincs túl sok idejük arra, hogy rendszeresen sportoljanak. Most egy kutatásból kiderült, hogy kezdésnek elegendő lehet a magas vérnyomás ellen napi 5 perc plusz aktivitás is, ha azt a megfelelő mozgásformának szenteljük.

Ebből a mozgásformából már napi 5 perc is segíthet a magas vérnyomás ellen. Fotó: 123RF
  • Egy kutatás szerint napi 5 perc intenzív mozgás már kimutathatóan csökkentheti a vérnyomást.
  • A vérnyomáscsökkentés akkor hatékony, ha a rövid edzést egy már meglévő mozgásrutinhoz kapcsoljuk.
  • 10–20 perc extra mozgás még látványosabb vérnyomáscsökkenést hozhat.

Magas vérnyomás ellen: mennyit mozogj, hogy hatékony legyen a vérnyomáscsökkentés?

A magas vérnyomás ellen nemcsak a gyógyszerekkel, de az életmódod alakításával is küzdhetsz. A rendszeres fizikai aktivitás javítja a keringést, tágítja az ereket és csökkenti a szív terhelését.

Egy kutatásban 14 000 ember napi mozgását követték nyomon aktivitásmérőkkel. A résztvevők különböző tevékenységeit – alvás, ülés, állás, lassú séta, gyors séta és más intenzívebb mozgásformák – 24 órán keresztül rögzítették. Az eredményekből egy érdekes összefüggés rajzolódott ki:

Már napi 5 perc plusz edzés jellegű mozgás is csökkentette a vérnyomást.

De nem mindegy, milyen az az 5 perc!

Hogy mozogjunk magas vérnyomással?

A titok a mozgás intenzitásában rejlik. A kutatás alanyai nem laza sétaköröket tettek a közeli kisboltig, hanem olyan mozgást végeztek, ami ténylegesen megemelte a pulzusukat. 

Hatékony mozgások magas vérnyomás ellen:

  • gyors tempójú séta
  • futás vagy kocogás
  • kerékpározás
  • gyaloglás emelkedőn felfelé
  • ugrókötelezés

Az ilyen jellegű aerob mozgásformák rövid idő alatt is képesek „megdolgoztatni” a szívet. Az említett mozgásformák közben a szervezet több oxigént használ fel, javul a vérkeringés és az erek rugalmasabbá válnak, így a vérnyomás is csökkenhet.

Tényleg elég napi 5 perc gyors séta a magas vérnyomás ellen?

A kutatásban az 5 perc plusz mozgás egy már meglévő aktivitáshoz adódott hozzá.

Ha valaki teljesen mozgásszegény életmódot folytat, akkor a napi 5 perc önmagában valószínűleg kevés lesz ahhoz, hogy látványos változást hozzon. Kezdésnek jó, de fokozatosan növelni kell a mozgás mennyiségét a vérnyomáscsökkentéshez.

A kutatásból az is kiderült, hogy minél hosszabb plusz mozgást csempésztek a napjukba a résztvevők, annál nagyobb arányban csökkent a vérnyomásuk is. Már napi 10 vagy 20 perc extra aktivitás is sokkal erőteljesebb hatást váltott ki. 

Mennyit kell mozogni, ha magas a vérnyomásunk?

Én személy szerint napi 30 percet javaslok. Könnyebb megjegyezni, és kevesebbet kell matekozni

– tanácsolja Dr. James Beckerman a WebMD cikkjében.

A szakmai ajánlások, köztük például az Amerikai Szívgyógyászati társaság szerint a szív egészségéhez heti körülbelül 150 perc mozgás lenne ideális. Ha azonban valaki ettől még messze van, már az is jó kezdet, ha pár perc intenzív mozgást beiktat a napjába. Egy rövid, de lendületes séta ebédszünetben vagy néhány perc kocogás a nap végén rengeteget számít!

Az rosszabb fizikai állapottal rendelkező embereknek rövidebb időtartammal kell kezdeniük, és fokozatosan növelniük az időtartamot, ahogy javul a fizikai állapotuk

– mondja Dr. Cedric Bryant American Council on Exercise vezérigazgatója.

A legfontosabb a rendszeresség

Nem az a cél, hogy egyszer-egyszer nagyot teljesítsünk, hanem, hogy akár napi 5 perccel kezdve, de rendszeresen mozogjunk és növeljük az aktivitásunkat.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóban láthatod, hogyan kell helyesen vérnyomást mérni otthon:

