Ha mindössze napi 5 percig csinálod ezt, csökkentheted a vérnyomásodat

A legtöbb szakember heti több óra mozgást javasol a szív egészségének megőrzésének érdekében, ami talán soknak tűnhet, főleg azok számára, akik ülőmunkát végeznek és/vagy nincs túl sok idejük arra, hogy rendszeresen sportoljanak. Most egy kutatásból kiderült, hogy kezdésnek elegendő lehet a magas vérnyomás ellen napi 5 perc plusz aktivitás is, ha azt a megfelelő mozgásformának szenteljük.

Ebből a mozgásformából már napi 5 perc is segíthet a magas vérnyomás ellen. Fotó: 123RF

Egy kutatás szerint napi 5 perc intenzív mozgás már kimutathatóan csökkentheti a vérnyomást.

A vérnyomáscsökkentés akkor hatékony, ha a rövid edzést egy már meglévő mozgásrutinhoz kapcsoljuk.

10–20 perc extra mozgás még látványosabb vérnyomáscsökkenést hozhat.

Magas vérnyomás ellen: mennyit mozogj, hogy hatékony legyen a vérnyomáscsökkentés?

A magas vérnyomás ellen nemcsak a gyógyszerekkel, de az életmódod alakításával is küzdhetsz. A rendszeres fizikai aktivitás javítja a keringést, tágítja az ereket és csökkenti a szív terhelését.

Egy kutatásban 14 000 ember napi mozgását követték nyomon aktivitásmérőkkel. A résztvevők különböző tevékenységeit – alvás, ülés, állás, lassú séta, gyors séta és más intenzívebb mozgásformák – 24 órán keresztül rögzítették. Az eredményekből egy érdekes összefüggés rajzolódott ki:

Már napi 5 perc plusz edzés jellegű mozgás is csökkentette a vérnyomást.

De nem mindegy, milyen az az 5 perc!

Hogy mozogjunk magas vérnyomással?

A titok a mozgás intenzitásában rejlik. A kutatás alanyai nem laza sétaköröket tettek a közeli kisboltig, hanem olyan mozgást végeztek, ami ténylegesen megemelte a pulzusukat.

Hatékony mozgások magas vérnyomás ellen:

gyors tempójú séta

futás vagy kocogás

kerékpározás

gyaloglás emelkedőn felfelé

ugrókötelezés

Az ilyen jellegű aerob mozgásformák rövid idő alatt is képesek „megdolgoztatni” a szívet. Az említett mozgásformák közben a szervezet több oxigént használ fel, javul a vérkeringés és az erek rugalmasabbá válnak, így a vérnyomás is csökkenhet.

Tényleg elég napi 5 perc gyors séta a magas vérnyomás ellen?

A kutatásban az 5 perc plusz mozgás egy már meglévő aktivitáshoz adódott hozzá.

Ha valaki teljesen mozgásszegény életmódot folytat, akkor a napi 5 perc önmagában valószínűleg kevés lesz ahhoz, hogy látványos változást hozzon. Kezdésnek jó, de fokozatosan növelni kell a mozgás mennyiségét a vérnyomáscsökkentéshez.