A szíved is hálás lesz érte – 5 egyszerű és ízletes étel, ami segít csökkenteni a magas vérnyomást

Gondoltad volna, hogy nemcsak gyógyszerekkel, hanem ételekkel is felveheted a harcot a különböző betegségekkel szemben? Így ha te is magas vérnyomással küzdesz, akkor olvass tovább, ugyanis olyan ételeket hoztunk neked, amelyek pozitívan befolyásolják a szíved egészségét.

Ha magas vérnyomással küzdesz, ezeket az ételeket fogyaszd!

Fotó: Shutterstock

Már bizonyos ételek is segíthetnek csökkenteni a magas vérnyomást.

Ezeket az élelmiszereket könnyedén beillesztheted az étrendedbe.

Az alábbi ételek egészségünkre gyakorolt pozitív hatását kutatások is alátámasztják.

Magas vérnyomás csökkentése: ezeket fogyaszd gyakran

Manapság rengetegen küzdenek magas vérnyomással, sőt a WHO adatai alapján a betegséggel élők száma 1990 és 2019 között világszerte megduplázódott. Ezzel a problémával hazánkban is nagyon sokan küzdenek, pedig a magas szisztolés vérnyomás a korai halálozás egyik legjelentősebb kockázati tényezője.

A szakértők azonban egyöntetűen azt állítják, hogy már azzal is rengeteget tehetünk szívünk egészségéért, ha odafigyelünk arra, hogy mit eszünk. Ugyanis számos kutatás alátámasztja bizonyos ételek vérnyomásra gyakorolt pozitív hatását. Nézzük is, mely élelmiszereket ajánlják az orvosok magas vérnyomás ellen!

Zöldségek

Köztudott, hogy a cékla rendkívül egészséges, azonban nem ez az egyetlen zöldség, ami pozitívan hat a vérnyomásra. A vizsgálatok szerint ugyanis már a rendszeres zöldségfogyasztás alacsonyabb vérnyomáshoz vezethet.

Tipp: Fogyassz változatosan különböző színű zöldségeket, mivel mindegyik fajta más tápanyagot tartalmaz.

Gyümölcsök

Szinte mindenki tisztában van azzal, hogy a gyümölcsök nagyon egészségesek, de vajon tudtad, hogy még magas vérnyomás ellen is bevethetőek? Ugyanis a zöldségekhez hasonlóan a gyümölcsök is kiváló kálium-, magnézium- és rostforrások.

Tipp: Szórj a reggeli müzlidre vagy joghurtodra egy marék bogyós gyümölcsöt, és indítsd egészségesen a reggelt.

A zab és a bogyós gyümölcsök is pozitívan hatnak a vérnyomásra.

Fotó: Shutterstock

Teljes kiőrlésű gabonák

Vannak olyan szélsőséges diéták, amelyek kerülik a teljes kiőrlésű gabonákat, például a kenyeret és a gabonapelyheket, pedig gyakori fogyasztásuk összefüggésbe hozható a magas vérnyomás alacsonyabb kockázatával.