Ez a rutin vethet véget a magas vérnyomásodnak

Szeretnéd leküzdeni a magas vérnyomásod? Egy új tanulmány szerint olyan rém egyszerűen lehetséges ez már, hogy akár álmodban is képes vagy rá. Az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem kutatói felfedezték, hogy egy egyszerű életmódváltás ugyanolyan hatékonyan csökkentheti a vérnyomást, mint a több testmozgás vagy a sófogyasztás csökkentése.

Egyszerűbb búcsút inteni a magas vérnyomásnak, mint hinnéd / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Viszlát magas vérnyomás! Ilyen egyszerű lenne?

Az amerikai felnőttek közel fele szenved magas vérnyomástól, ami számos egészségügyi probléma, köztük a szív- és érrendszeri megbetegedések egyik fő kockázati tényezője.

Egy tanulmányban a kutatócsoport 11 középkorú magas vérnyomásban szenvedő felnőttet követett nyomon, akik közül volt olyan, aki már szedett gyógyszert is. Az első héten a résztvevőknek az alvási szokásaikat kellett nyomon követniük. Ezután arra kérték őket, hogy válasszanak egy lefekvési időpontot és két hétig tartsák magukat hozzá, anélkül, hogy napközben aludnának.

Az eredmények szembetűnőek voltak, a lefekvési idejük ingadozása 30 percről 7 percre csökkent. Ez az állandóság valódi előnyökkel járt. Egy teljes nap alatt átlagosan 4 Hgmm szisztolés és 3 Hgmm diasztolés vérnyomásuk csökkent - írja a Post. Az éjszakai vérnyomás még jobban csökkent.

Egy öt pontos csökkenés, akár 10 százalékkal is csökkentheti a szívroham kockázatát. A kutatók szerint ez az előny a szervezet cirkadián ritmusából származik, amely a cirkadián ritmusokat és a szív- és érrendszeri funkciókat szabályozza.

Ha nem csökken eléggé a vérnyomás, az emberek nagyobb eséllyel néznek szembe szívroham vagy stroke kockázatával.

Ez egy egyszerű, mégis alacsony kockázatú kiegészítő stratégia lehet a vérnyomás szabályozására sok magas vérnyomású embernél

- írták a szerzők.

Dr. Dylan Petkus, alvásspecialista hozzáteszi, hogy nincs egy egységes lefekvési idő, mivel mindenkinek másképp működik a belső órája.

Általánosságban elmondható, hogy azok az emberek, akik este 9 és 11 óra között fekszenek le, jobban alszanak, mint azok, akik tovább maradnak fenn

- állítja Dr. Dylan Petkus.