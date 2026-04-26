Ezek a leghasznosabb jógaeszközök a gyakorláshoz

A jógakellékek praktikus kiegészítői a gyakorlásnak, legyen szó hordozásról vagy arról, hogy szeretnénk megkönnyíteni az ászanák kivitelezését. Éppen ezért érdemes időt szánni a számunkra megfelelő jógaeszközök kiválasztására.

Elengedhetetlen jógaeszközök, amik segítik a gyakorlást

1. Hordozhatóvá teszi

Ha külső helyszínen, stúdióban, netán a szabadban jógázunk, szerezzünk be egy hevedert, amivel összetekerve szállíthatjuk a jógamatracot. Ha inkább védve hordoznánk, választhatunk jóga válltáskát is, ebben a külső elemektől is megóvhatjuk az eszközt.

2. Praktikus rásegítés lehet

Az egyik legklasszikusabb jógakiegészítő a jógatégla és blokk, ami számtalan formában, méretben és anyagban elérhető. Funkciója, hogy javítsa a stabilitást, mankóként szolgáljon a gyakorlatok elvégzésében és egyes pózok kitartásában. Elérhetők kifejezetten könnyű, habszivacs tömbök, de nehezebb parafából készült modellek is, melyek nagyobb szilárdságot biztosítanak.

3. Pihe-puha jógaeszközök

A gyakorlás megkönnyítése érdekében és a meditációhoz egyaránt használhatunk támaszt, stabilitást és kényelmet adó jógapárnákat. A kerek ülőpárnák megemelik a medencét, és biztos alátámasztást adnak, a henger formájúak a lazítást és a nyújtást segítik elő a törzs alá helyezve, de a kímélő vagy kismama jóga fontos kellékei is lehetnek.

4. Számít, mit veszünk fel

Az öltözetet is ki kell emelni a jógaeszközök beszerzése során, a divatosnak számító jógaruhák ugyanis nem mindig felelnek meg a gyakorlat szempontjából elengedhetetlen kényelemnek. A nagyon szűk nadrágok például szoríthatnak, ezek helyett érdemesebb bővebb, de bokában meghúzott fazont választani. Felül inkább a testhezálló trikók és pólók előnyösek, melyek nem mozdulnak el vagy tekerednek körénk.

5. Sokoldalú támogatás

A jógatakaró szintén a hasznos jógaeszközök közé tartozik, pontosabban egy multifunkcionális segédeszköz, amit több mindenre is igénybe vehetünk: összehajtott formában kifejezetten jó támasz lehet a gerinc számára, de ülésnél vagy gyertyaállásnál is. A gyakorlás végeztével pedig a mély relaxáció alatt is jól jöhet fejtámaszként, vagy akár klasszikus takaróként.