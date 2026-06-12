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Beengedték a hotelbe a foci-vb sztárjának dögös barátnőjét, erre használták ki az időt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Jude Bellingham
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 05:00
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A feleségeket és barátnőket is beengedték az angol válogatott szállodájába. A foci-vb alatt ez már tilos lesz, ezért Jude Bellingham és párja kihasználták az utolsó alkalmat egy kis kártyázásra.
(s)
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A megszokottól eltérően Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya engedélyezte, hogy játékosait még utoljára meglátogathassák a feleségek és barátnők. Erre a szigetországiak West Palm Beach-i ideiglenes szállójában, a floridai Hotel Belgrove-ban került sor – ahol a csapat az első 11 napot tölti majd a foci-vb-n.

Foci-vb: Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro
A foci-vb alatt tilos lesz a barátnők látogatása, ezért Jude Bellingham és párja kihasználták az utolsó alkalmat egy kártyázásra / Fotó: Bradley Collyer - PA Images

Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro például négy órányit autózott azért, hogy még utoljára kihasználják az időt egymással – és kártyázzanak egyet a szabadban. 

A vizitáló hölgyek között feltűnt még Harry Kane felesége, Kate és Kobbie Mainoo barátnője, Layla Roye is. Kezdetben arról érkeztek hírek, hogy kizárólag a futballisták és a stábtagok léphetnek be a floridai szállóba, de a német kapitány a tornakezdés előtti szigorán lazított, mielőtt a végleges, kansasi szállodájukat elfoglalnák.

A torna számunkra június 17-én kezdődik, addig a feleségek és barátnők szabadon látogathatják a kedveseiket

 – idézi Tuchel szavait a The Sun.

 

 

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