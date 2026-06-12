Beengedték a hotelbe a foci-vb sztárjának dögös barátnőjét, erre használták ki az időt

A megszokottól eltérően Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya engedélyezte, hogy játékosait még utoljára meglátogathassák a feleségek és barátnők. Erre a szigetországiak West Palm Beach-i ideiglenes szállójában, a floridai Hotel Belgrove-ban került sor – ahol a csapat az első 11 napot tölti majd a foci-vb-n.
Jude Bellingham barátnője, Ashlyn Castro például négy órányit autózott azért, hogy még utoljára kihasználják az időt egymással – és kártyázzanak egyet a szabadban.
A vizitáló hölgyek között feltűnt még Harry Kane felesége, Kate és Kobbie Mainoo barátnője, Layla Roye is. Kezdetben arról érkeztek hírek, hogy kizárólag a futballisták és a stábtagok léphetnek be a floridai szállóba, de a német kapitány a tornakezdés előtti szigorán lazított, mielőtt a végleges, kansasi szállodájukat elfoglalnák.
A torna számunkra június 17-én kezdődik, addig a feleségek és barátnők szabadon látogathatják a kedveseiket
– idézi Tuchel szavait a The Sun.
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