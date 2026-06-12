Aggasztó hírek érkeztek: Hét gyermekével együtt tűnt el, holtan találták a hónapok óta keresett anyukát

Holtan találták Mexikóban azt a várandós anyát, aki négy hónappal ezelőtt hét gyermekével együtt tűnt el.
Az amerikai Makala Pendley holttestére június 8-án, hétfő reggel bukkantak rá egy földúton az Elambó Bajo közösség területén. Jorge Luis Llaven Abarca ügyész közölte, hogy az első jelentések szerint a halál oka tompa erőhatás következtében kialakult traumás agysérülés volt.
A beszámolók szerint Pendley testét a megtalálása előtti nyolc és tizenkét óra között dobhatták az út mellé. Llaven Abarca elmondta, hogy Pendley hét gyermekét – akiknek kilétét nem hozzák nyilvánosságra – épségben megtalálták, és mindannyian biztonságban vannak, jelenleg védőőrizet alatt.
A hatóságok védelme alatt állnak, miközben az Egyesült Államok nagykövetségével együttműködve megtettük a szükséges lépéseket, hogy rokonaik átvehessék a felügyeletüket.
Pendley partnerét, akit Joseph N-ként azonosítottak, letartóztatták, és jelenleg az ügyészség őrizetében van. Abarca hozzátette: ő a fő gyanúsított.
Nővére szerint Pendley legalább hat hónapos terhes volt eltűnése idején. Őt és hét gyermekét februárban jelentették eltűntként az indianapolisi rendőrségen. Az anyuka unokatestvére, Jami Dowdy elmondta, hogy a gyerekek most édesanyjuk holttestével együtt térnek vissza Indianapolisba – írja a People.
A legfontosabb most az, hogy visszatérnek a gyerekeink ide, ahová tartoznak: a családjukhoz, akik szeretik őket és felnevelik őket.
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