Az ájurvédikus étrend alapjai – Az élet tudománya a tányérunkon

Az ájurvédikus étrend többet tesz a test és a lélek egészségéért, mint azt valaha gondolnánk. Fedezzük fel ezt az ősi tant, amely összehangolja a belső természetünket az univerzum ritmusával. Az ájurvéda jelentése: az élet tudománya. Abból az alapvetésből indul ki, hogy amikor az étrendünket tervezzük, nem sablonokat követünk, hanem megfigyeljük saját testünk pillanatnyi szükségleteit és a környezetünk változásait.
Mindannyian az öt őselem – a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter – egyedi kombinációi vagyunk. A három alapvető energia, úgynevezett dósa határozza meg testi és lelki felépítésünket. Ahhoz, hogy helyesen táplálkozzunk, először meg kell értenünk, melyik típus dominál bennünk:
Vata (levegő és éter): az ilyen típusú emberek általában vékony testalkatúak, gyors mozgásúak, kreatívak, de hajlamosak a szorongásra, a puffadásra és a bőrszárazságra.
Pitta (tűz és víz): közepes testalkatú, erős emésztéssel és intellektussal bír, ám az egyensúly kibillenése náluk gyulladásokban, gyomorégésben vagy ingerültségben mutatkozik meg.
Kapha (föld és víz): stabilak, nyugodtak és kitartóak, de könnyen hízhatnak, és hajlamosak a lassúságra vagy a légúti váladékképződésre.
Az agni nem más, mint a szervezetünkben égő emésztőtűz, amely felelős azért, hogy az elfogyasztott ételt életerővé (ojas) alakítsa. Ha az agni gyenge, az étel nem emésztődik meg rendesen, és egy ragacsos, toxikus anyag, úgynevezett Ama képződik, amely elzárja a csatornáinkat és betegségekhez vezet. Úgy képzeljük el, mint egy tábortüzet: ha túl sok fát teszünk rá egyszerre, akkor elalszik, ha pedig nem kap eleget, akkor kialszik. Ezért fontos, hogy csak akkor együnk, ha valóban éhesek vagyunk, és soha ne terheljük túl a gyomrunkat.
Az Ájurvéda alapvetően a növényi alapú étrendet részesíti előnyben. Ennek oka a sattva minőség, azaz a tisztaság és a nyugalom keresése: a növények közvetlenül a Nap energiáját közvetítik felénk, mentesek az erőszaktól és a félelem rezgésétől. A hús nehezen emészthető, lassítja az agni tüzét, és úgynevezett Amát vagyis méreganyagot halmozhat fel a szervezetben. Választásunkkal nemcsak a saját testünket kíméljük, hanem az erőszakmentesség vagyis az ahimsza elvét is gyakoroljuk.
Az ájurvédikus szemléletben az ételeknek nemcsak ízük, hanem energetikai hatásuk is van. Az étel hőmérséklete is számít, és az is, hogyan reagál rá a szervezetünk az emésztés után.
Hűtő ételek: Ilyen például a kókusz, az uborka, a dinnye, a leveles zöldségek vagy a menta. Ezeket akkor részesítjük előnyben, ha túlteng bennünk a tűz (Pitta), vagy ha kint tombol a nyári hőség.
Melegítő ételek: A gyömbér, a fokhagyma, a fahéj, a csípős paprikák és a hajdina fűtik a testet. Ezek elengedhetetlenek télen, vagy ha emésztésünk lassú, „vizes” és nehézkes (Kapha).
Ahhoz, hogy az étkezés után valóban jóllakottnak és elégedettnek érezzük magunkat, fontos, hogy minden főétkezés tartalmazza a hat alapízt: az édest, a savanyút, a sósat, a csípőset, a keserűt és a fanyart. Az édes táplál, a savanyú serkenti az emésztést, a sós megtartja a nedvességet, a csípős tisztít, a keserű méregtelenít, a fanyar pedig összehúz. Ha ez a hat íz egyensúlyban van a tányérunkon, elkerülhetjük a későbbi nassolási vágyat és a hiányérzetet.
Az ájurvédában nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, hogyan. Mindig ülve, nyugodt körülmények között étkezzünk, kerülve a telefon nyomkodását vagy a feszült beszélgetéseket. Várjuk meg, amíg az előző étkezés teljesen megemésztődik, és a főétkezést délben, a Nap legmagasabb állásakor ejtsük meg, amikor az agni a legerősebb. Az étkezést egy rövid hálaadással kezdjük, és soha nem iszunk jéghideg vizet evés közben, mert az kioltaná az emésztésünk éltető tüzét.
Az ájurvédában a vízivásnak szigorú szabályai vannak, hogy ne zavarjuk meg az agni működését. Soha ne igyunk jéghideg vizet, mert az sokkszerűen hat az emésztésre, és azonnal kioltja a tüzet. Az étkezés előtt és után fél órával már ne igyunk nagyobb mennyiséget, evés közben pedig csak apró kortyokat tegyünk, ha nagyon szükséges. A legáldásosabb hatású a reggel, éhgyomorra elfogyasztott pohár langyos vagy meleg víz, amely beindítja a bélműködést és lemossa a falakról a lerakódásokat. Ezt minden reggel érdemes megtenni.
Az időzítés kulcsfontosságú, de az ájurvéda meglepő ajánlást tesz: az édes ízt érdemesebb az étkezés elején elfogyasztani. Ennek oka, hogy az édes íz emésztése a legidőigényesebb és ez indítja be leggyorsabban a nyáltermelést és a gyomornedveket. Ha az étkezés legvégén, tele gyomorral esszük meg az édességet, az könnyen megerjedhet a gyomorban, puffadást és elnehezülést okozva. Ha mégis desszertre vágyunk a főétel után, várjunk vele legalább egy órát, vagy válasszunk meleg gyümölcsöt.
A fűszerek nemcsak az ízesítést szolgálják, hanem előemésztik az ételt és gyógyítják a testet.
Kurkuma: a „tisztítók királya”, erős gyulladáscsökkentő és vértisztító.
Gyömbér: az „univerzális orvosság”, amely fokozza az Agnit, csökkenti a gázképződést és enyhíti az émelygést.
Római kömény: a legjobb emésztésjavító, segít a tápanyagok felszívódásában és
Kardamom: frissíti az elmét, és kiválóan semlegesíti a tejtermékek nyálkaképző hatását.
Édeskömény: hűsítő hatású, étkezés után rágcsálva frissíti a leheletet és megnyugtatja a háborgó gyomrot.
Az aranytej (Haldi Doodh) az ájurvéda egyik legfontosabb immunerősítő itala. Kiváló gyulladáscsökkentő, segít az ízületi panaszokon, tisztítja a májat és mély, pihentető alvást biztosít és még szépít is.
Melegítsük fel a tejet egy lábasban, de ne forraljuk fel. Adjuk hozzá mindent a mézen kívül és habverővel kevergessük 3-5 percig lassú tűzön. Ha langyosra hűlt, keverjük bele a mézet is. Fogyasszuk este, lefekvés előtt fél órával a maximális regeneráló hatás érdekében.
