Az ájurvédikus étrend alapjai – Az élet tudománya a tányérunkon

Az ájurvéda alapja a testtípus, azaz a dósa meghatározása.

Kiderül mikor igyunk vizet és mikor együnk édességet, hogy ne oltsuk ki az emésztés tüzét.

Ismerjük meg a folyékony arany, azaz az aranytej receptjét és elkészítési módját.

Az ájurvédikus étrend többet tesz a test és a lélek egészségéért, mint azt valaha gondolnánk. Fedezzük fel ezt az ősi tant, amely összehangolja a belső természetünket az univerzum ritmusával. Az ájurvéda jelentése: az élet tudománya. Abból az alapvetésből indul ki, hogy amikor az étrendünket tervezzük, nem sablonokat követünk, hanem megfigyeljük saját testünk pillanatnyi szükségleteit és a környezetünk változásait.

Az ájurvédikus étrend kialakításánál a testtípusok meghatározása az első és legfontosabb lépés

1. Az ájurvédikus étrend első lépése: ismerjük meg a saját alkatunkat

Mindannyian az öt őselem – a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter – egyedi kombinációi vagyunk. A három alapvető energia, úgynevezett dósa határozza meg testi és lelki felépítésünket. Ahhoz, hogy helyesen táplálkozzunk, először meg kell értenünk, melyik típus dominál bennünk:

Vata (levegő és éter): az ilyen típusú emberek általában vékony testalkatúak, gyors mozgásúak, kreatívak, de hajlamosak a szorongásra, a puffadásra és a bőrszárazságra.

Pitta (tűz és víz): közepes testalkatú, erős emésztéssel és intellektussal bír, ám az egyensúly kibillenése náluk gyulladásokban, gyomorégésben vagy ingerültségben mutatkozik meg.

Kapha (föld és víz): stabilak, nyugodtak és kitartóak, de könnyen hízhatnak, és hajlamosak a lassúságra vagy a légúti váladékképződésre.

2. Mi az az agni?

Az agni nem más, mint a szervezetünkben égő emésztőtűz, amely felelős azért, hogy az elfogyasztott ételt életerővé (ojas) alakítsa. Ha az agni gyenge, az étel nem emésztődik meg rendesen, és egy ragacsos, toxikus anyag, úgynevezett Ama képződik, amely elzárja a csatornáinkat és betegségekhez vezet. Úgy képzeljük el, mint egy tábortüzet: ha túl sok fát teszünk rá egyszerre, akkor elalszik, ha pedig nem kap eleget, akkor kialszik. Ezért fontos, hogy csak akkor együnk, ha valóban éhesek vagyunk, és soha ne terheljük túl a gyomrunkat.