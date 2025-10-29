Így készíthetsz otthon pofonegyszerűen tradicionális ghí vajat – Naponta ennéd, ha tudnád mit tesz az egészségedért

A ghí készítése és használata a konyhában, nem egy újkeletű huncutság, hiszen nagy valószínűséggel a dédnagymamád is készítette, csak ő nem az indiai ghí néven ismerte, hanem jászvajként. Azt viszont ők is pontosan tudták, hogy ez bizony az élet elixírje.
A ghí számos előnnyel büszkélkedhet, és ezeknek nagy hasznát veheted a konyhádban.
Különlegesen stabil zsiradék: magas, 250 °C körüli füstpontja miatt nem ég meg, így nem keletkeznek benne káros anyagok sütés közben. Nem avasodik, és tele van egészségvédő hatóanyagokkal. Régen nagyanyáink jó nagy adagot készítettek belőle, hiszen hűtés nélkül is hónapokig vagy akár évekig elállt a kamrában. A ghí különlegessége, hogy a vajból eltávolítod a vizet és a tejfehérjéket, így csak a legtisztább, legnemesebb rész marad meg. Főzéshez, sütéshez, de akár gyógyító célokra is használható – belsőleg és külsőleg egyaránt. Gazdag rövid és közepes láncú zsírsavakban, melyek könnyen emészthetők és energiát adnak a sejteknek. A-vitamin-, D-vitamin- és E-vitamin-tartalma támogatja a látást, az immunrendszert és a hormonális egyensúlyt, a benne található zsírsavak csökkentik a gyulladást az egész szervezetedben. Nem véletlen, hogy az utóbbi években újra reneszánszát éli ez az ősi, természetes alapanyag.
Az ájurvéda szerint a ghí a szattvikus ételek közé tartozik: táplálja a testet, nyugtatja az elmét, és erősíti az életerőt, az úgynevezett ódzsaszt. Táplálja az idegrendszert, javítja a memóriát, és segíti a méregtelenítést, különösen, ha meleg vízben vagy gyógyteában oldva fogyasztod. Ha pitta dósha a testtípusod, akkor számodra különösen jótékony, mert hűsítő hatású. Külsőleg bőrápolóként, ajakbalzsamként vagy akár égési sérülések kezelésére is használhatod, mivel gyulladáscsökkentő és regeneráló hatású.
1 kg 80 %-os vagy annál magasabb zsírtartalmú sózatlan vaj. Készíthetsz nagyobb mennyiséget is, főleg, ha rendszeresen főzöl. Egy zárható edényben évekig is eláll.
Bors tipp: ha igazán finom, édeskésen diós illatú a ghí, akkor tökéletes. Égés esetén viszont keserűvé válhat, ezért jobb lassan, türelemmel készíteni – ahogy nagyi is tette.
Ha szeretnéd látni, hogy készül a ghí, nézd meg a videót!
