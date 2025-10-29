Tisza AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Így készíthetsz otthon pofonegyszerűen tradicionális ghí vajat – Naponta ennéd, ha tudnád mit tesz az egészségedért

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 11:15
A tisztított vaj nemcsak az ájurvéda egyik legfontosabb alapanyaga, hanem a hagyományos magyar konyhában is ismert volt – jászvaj néven. A ghí készítése rendkívül egyszerű, a végeredmény pedig egy aranylóan áttetsző, dióillatú zsiradék, ami valóságos csodaszer.
Bata Kata
A szerző cikkei

A ghí készítése és használata a konyhában, nem egy újkeletű huncutság, hiszen nagy valószínűséggel a dédnagymamád is készítette, csak ő nem az indiai ghí néven ismerte, hanem jászvajként. Azt viszont ők is pontosan tudták, hogy ez bizony az élet elixírje.

ghí készítése otthon
A ghí készítése egyszerű, az egészségre gyakorolt hatása pedig elképesztő / Fotó: Fuzull Hanum /  Shutterstock 

A ghí készítése megéri a fáradtságot

A ghí számos előnnyel büszkélkedhet, és ezeknek nagy hasznát veheted a konyhádban. 
Különlegesen stabil zsiradék: magas, 250 °C körüli füstpontja miatt nem ég meg, így nem keletkeznek benne káros anyagok sütés közben. Nem avasodik, és tele van egészségvédő hatóanyagokkal. Régen nagyanyáink jó nagy adagot készítettek belőle, hiszen hűtés nélkül is hónapokig vagy akár évekig elállt a kamrában. A ghí különlegessége, hogy a vajból eltávolítod a vizet és a tejfehérjéket, így csak a legtisztább, legnemesebb rész marad meg. Főzéshez, sütéshez, de akár gyógyító célokra is használható – belsőleg és külsőleg egyaránt. Gazdag rövid és közepes láncú zsírsavakban, melyek könnyen emészthetők és energiát adnak a sejteknek. A-vitamin-, D-vitamin- és E-vitamin-tartalma támogatja a látást, az immunrendszert és a hormonális egyensúlyt, a benne található zsírsavak csökkentik a gyulladást az egész szervezetedben. Nem véletlen, hogy az utóbbi években újra reneszánszát éli ez az ősi, természetes alapanyag.

tisztított ghy vaj az asztalon
A ghí készítése és használata az egyik alappillére az ájurvédának / Fotó: StockImageFactory.com /  Shutterstock 

Az ájurvéda egyik legfontosabb gyógyszere

Az ájurvéda szerint a ghí a szattvikus ételek közé tartozik: táplálja a testet, nyugtatja az elmét, és erősíti az életerőt, az úgynevezett ódzsaszt. Táplálja az idegrendszert, javítja a memóriát, és segíti a méregtelenítést, különösen, ha meleg vízben vagy gyógyteában oldva fogyasztod. Ha pitta dósha a testtípusod, akkor számodra különösen jótékony, mert hűsítő hatású. Külsőleg bőrápolóként, ajakbalzsamként vagy akár égési sérülések kezelésére is használhatod, mivel gyulladáscsökkentő és regeneráló hatású.

Így készítheted el a saját ghí vajat házilag:

Hozzávalók:

1 kg 80 %-os vagy annál magasabb zsírtartalmú sózatlan vaj. Készíthetsz nagyobb mennyiséget is, főleg, ha rendszeresen főzöl. Egy zárható edényben évekig is eláll.

Elkészítés:

  • A vajat tedd egy vastag falú lábasba, és kezd el lassú tűzön olvasztani.
  • Amikor felolvadt, kis lángon hagyd gyöngyözni, de ne forrjon. Időnként kevergesd meg 
  • A tetején hab képződik: ez a vajfehérje, amit egy szűrőkanállal vagy habszedővel folyamatosan távolíts el
ghí habjának leszedése
A habot egy kanál segítségével folyamatosan szedd le  / Fotó: vm2002 /  Shutterstock 
  • A vaj először zavaros lesz, majd fokozatosan áttetsző aranysárgává válik, és diós illatot áraszt. Ez a folyamat akár 1-2 óráig is eltarthat.
  • Amikor a lábas alján aranybarna üledék kezd megjelenni, azt ne kapargasd fel, hiszen éppen attól kell megszabadulni. 
  • Akkor van kész, ha már nem keletkezik a tetején hab és szép tiszta, aranysárga színe van
  • Szűrd át sűrű szitán, gézlapon vagy textilpelenkán, és öntsd tiszta, száraz üvegbe.
Preparation,Of,Ghee,Or,Clarified,Butter.,Healthy,Fat,Diet,Concept
Amikor elkészül, szűrd át textilpelenkán vagy gézlapon / Fotó: Svittlana /  Shutterstock 
  • Hagyd kihűlni, majd zárd le.

Bors tipp: ha igazán finom, édeskésen diós illatú a ghí, akkor tökéletes. Égés esetén viszont keserűvé válhat, ezért jobb lassan, türelemmel készíteni – ahogy nagyi is tette.

Ha szeretnéd látni, hogy készül a ghí, nézd meg a videót!

 

