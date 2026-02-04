Íme a 108-as szám jelentése – ezért bukkan fel egyre több helyen

A 108-as szám összeköti a testet az elmével, a földet az éggel. Nem véletlen, hogy a nyugati világban is egyre többen felfigyelnek rá. A jóga és az ájurvéda szerint az emberi test nemcsak fizikai, hanem energetikai rendszer is. A hagyomány úgy tartja, hogy 108 marma, vagyis létfontosságú pont található a testben. Ezek azok a helyek, ahol az anyagi és a finomabb energiák találkoznak. A tanítások szerint továbbá 108 energiavonal fut össze a mellkas közepén, ami a szeretet, az együttérzés és az átalakulás központja; a szívcsakrához különösen erősen kapcsolódik ez a szám. Ezért mondanak sokan 108-szor mantrát meditáció közben, és ezért van 108 szemes mala a gyakorlók kezében. Érdekesség, hogy a hagyomány a légzéshez is köti ezt a számot. A régi tanok szerint az ember naponta több tízezer lélegzetet vesz, és ha ebből legalább 108 tudatos, imával vagy figyelemmel kísért, az hatással van az egész belső állapotra.
Az ősi csillagászati megfigyelések szerint a Nap átmérője nagyjából 108-szorosa a Földének, illetve körül-belül 108-szor kisebb, mint a Föld és a Nap közötti távolság. Ugyanez igaz a Hold és a Föld kapcsolatára: a Hold átmérője nagyjából 108-szor kisebb a Föld és a Hold közötti távolságnál. Az asztrológiában a 12 jegy és a 9 bolygó szorzata szintén 108. A védikus rendszerben a Hold útját 27 holdházra osztják, ezek négy negyedre tagolódnak, így ismét kijön ez a szám. A hagyomány szerint ezek a szakaszok az ember sorsára, hivatására és lelki útjára is utalnak.
A hindu hagyományban 108 szent szöveget, 108 isteni nevet és 108 zarándokhelyet tartanak számon. A buddhizmusban 108 földi kötődésről beszélnek, amelyeken túl kell lépni a megvilágosodáshoz vezető úton. Japánban újévkor 108-szor kongatják meg a templomi harangot, emlékeztetve az elmúlt év terheire és az elengedésre. Kínában 108 szemű imafüzéreket használnak, a dzsainizmus pedig 108 erényt, valamint 108 leküzdendő lelki szennyeződést listáz.
Matematikailag is különleges számról van szó. Sokféleképpen osztható, a számjegyeinek összege pedig 9, amit sok hagyományban a beteljesüléssel és a bölcsességgel kapcsolnak össze. Szimbolikus értelmezésben az 1 az egységet, a 0 az ürességet vagy teljességet, a 8 pedig a végtelenséget jelképezi. Együtt egy olyan rendet rajzolnak ki, amelyben az ember nem különálló, hanem része az egésznek.
