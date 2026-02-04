Íme a 108-as szám jelentése – ezért bukkan fel egyre több helyen

A 108-as szám az indiai hagyományok egyik legfontosabb szimbóluma, és a jógától a buddhizmusig mindenhol felbukkan.

Ez a szám egyszerre kapcsolódik az emberi testhez, a légzéshez, a kozmoszhoz és a különféle vallási szertartásokhoz.

A 108-as szám meglepően sok ponton találkozik a hit, a matematika és a természet ritmusával.

A 108-as szám összeköti a testet az elmével, a földet az éggel. Nem véletlen, hogy a nyugati világban is egyre többen felfigyelnek rá. A jóga és az ájurvéda szerint az emberi test nemcsak fizikai, hanem energetikai rendszer is. A hagyomány úgy tartja, hogy 108 marma, vagyis létfontosságú pont található a testben. Ezek azok a helyek, ahol az anyagi és a finomabb energiák találkoznak. A tanítások szerint továbbá 108 energiavonal fut össze a mellkas közepén, ami a szeretet, az együttérzés és az átalakulás központja; a szívcsakrához különösen erősen kapcsolódik ez a szám. Ezért mondanak sokan 108-szor mantrát meditáció közben, és ezért van 108 szemes mala a gyakorlók kezében. Érdekesség, hogy a hagyomány a légzéshez is köti ezt a számot. A régi tanok szerint az ember naponta több tízezer lélegzetet vesz, és ha ebből legalább 108 tudatos, imával vagy figyelemmel kísért, az hatással van az egész belső állapotra.

A 108-as szám a test energiavonalaiban is megjelenik, amelyek a mellkas közepén, a szívcsakránál futnak össze.

Fotó: Microgen / Shutterstock

A 108-as szám jelentése a természetben és a kozmoszban

Az ősi csillagászati megfigyelések szerint a Nap átmérője nagyjából 108-szorosa a Földének, illetve körül-belül 108-szor kisebb, mint a Föld és a Nap közötti távolság. Ugyanez igaz a Hold és a Föld kapcsolatára: a Hold átmérője nagyjából 108-szor kisebb a Föld és a Hold közötti távolságnál. Az asztrológiában a 12 jegy és a 9 bolygó szorzata szintén 108. A védikus rendszerben a Hold útját 27 holdházra osztják, ezek négy negyedre tagolódnak, így ismét kijön ez a szám. A hagyomány szerint ezek a szakaszok az ember sorsára, hivatására és lelki útjára is utalnak.

Vallásokon átívelő szimbólum

A hindu hagyományban 108 szent szöveget, 108 isteni nevet és 108 zarándokhelyet tartanak számon. A buddhizmusban 108 földi kötődésről beszélnek, amelyeken túl kell lépni a megvilágosodáshoz vezető úton. Japánban újévkor 108-szor kongatják meg a templomi harangot, emlékeztetve az elmúlt év terheire és az elengedésre. Kínában 108 szemű imafüzéreket használnak, a dzsainizmus pedig 108 erényt, valamint 108 leküzdendő lelki szennyeződést listáz.