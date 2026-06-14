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Robbie Keane itt sem kellett, BL-győztes edző érkezett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors robbie keane
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 07:15
ferencvárosslovan bratislava
Újabb csapat kispadjáról maradt le a Fraditól távozó ír edző. Robbie Keane továbbra is munkát keres.

Három hét alatt sem dőlt el Robbie Keane jövője. Az ír labdarúgó-edző a bajnoki cím elvesztése után hagyta ott a Ferencvárost, munkája azonban még nincs. Több csapattal is szóba hozták, most már a másodikról is lemaradt.

Robbie Keane
Robbie Keane jövője bizonytalan Fotó: Mediaworks

Keane korábbi klubja, a Celtic is hívta az edzőt, ott azonban maradt a menedzser Martin O'Neill. Arról is lehetett hallani, hogy a Slovan Bratislava kerülgeti a trénert, ehhez képest a pozsonyi klub szombaton jeletette be új edzőjét

Robbie Keane helyett Yaya Touré

A Slovan vezetőedzője a korábbi kiváló elefántcsontparti középpályás, Yaya Touré lett. A 42 éves szakember pályafutása csúcsán Bajnokok Ligáját nyert a Barcelonával, de ionikus alakja volt többek között a Manchester Citynek is.

 

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