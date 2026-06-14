Tizennégy évesen változtatta meg életét, a törökök veszte lett a kapus a vb-n

Kínos eredménnyel kezdte a foci-vb-t a sokak által akár a négy közé is várt Törökország. A labdarúgó-világbajnokság vasárnap hajnali meccsén Ausztrália megátkozta ellenfelét, csodakapussal és remek kontrákkal sokkolt. Az Ausztrália-Törökország találkozó 2-0-val zárult.

Vasárnap reggeli műsor volt az Ausztrália-Törökország meccs Fotó: Anadolu

Az első félidőben Nestory Irankunda talált a kapuba, a Watford 20 éves csatárát a legnagyobb ausztrál ígéretnek tartják, a játékát sokan Lionel Messijéhez hasonlítják. Ezt követően gőzerővel támadtak a törökök, Patrick Beach kapuson azonban nem lehetett kifogni. A második félidőben a St. Pauli játéosa, Connor Metcalfe növelte az ausztrál előnyt.

Ausztrália-Törökország: mindent fogott a kapus

Az ausztrálok kapujában a 23 éves Patrick Beach állt, aki kalandos úton került a posztjára. Gyerekkorában softballozott, majd az utánpótlásban védőként szerepelt. Tizennégy évesen döntött úgy, posztot cserél, kapusnak áll. Úgy tűnik jól tette, a meccs legjobbja lett az Ausztrália-Törökország meccsen.

Patrick Beach mindent fogott a törökök ellen Fotó: Sarah Stier - FIFA

A világbajnokság C csoportjának állása:

1. USA 3 pont (4-1)

2. Ausztrália 3 pont (2-0)

3. Törökország 0 pont (0-2)

4. Paraguay 0 pont (1-4)