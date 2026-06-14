"Nélküle nem ugyanolyanok a napok" – már várták haza a lakók a Havannán leszúrt Ferencet

Albert Ferenc, akit mindenki csak Kabosnak ismer, korábban a Borsnak adott interjút, melyben elmesélte, hogy ki és miért szúrta hátba. Elmondása szerint egy ismerőse tette, aki előtte már alkoholt fogyasztott, ezért történhetett a késelés. Több helyi is végignézte az esetet, akik később is aggódtak Ferencért. A Havanna-lakótelep lakói már várták a kórházból hazatérő férfit.

Késelés történt a Havanna-lakótelepen. Ferencet hordágyon vitték el a mentősök Fotó: olvasói

Késelés a Havannán: várták haza Kabost

Ő egy őskori, lakótelepi, kobold

– így hivatkoztak a helyiek Kabosra, amikor megkérdeztük, hogy ismerik-e? A legtöbben úgy hivatkoztak a férfira, hogy a Havanna-lakótelep egy kiemelkedő figurája, ugyanis általában az utcán héderelt, a boltok előtt lehetett vele összefutni. Szinte mindenkihez volt egy szava, még azokhoz is, akiket nem is ismert. Ő így mulatta az időt. Amikor felbukkant a részeg cimborája, ő szintén az utcán volt.

Kutyát sétáltattak a barátaim, hozzájuk mentem oda, de akkor már ott üvöltözött ez az ismerős. Én lehajoltam a kutyához, ő meg fejbe akart rúgni, de az állatot találta el. Azt kiabálta, hogy elloptam a telefonját, de nekem fogalmam sem volt róla, miről beszél. Amikor eltalálta a kutyát, azonnal kérdőre vontam, de már ütött is. A földre kerültem, ahol kétszer fejbe rúgott a bakancsával. Innentől már csak elbeszélésből tudom, ugyanis sok vért vesztettem és az ájulás szélén voltam

– mesélte a férfi.

Ferencet kórházba szállították, míg támadóját elfogta a rendőrség Fotó: olvasói

Hiába vérzett, a támadó akkor sem állt le.

Felültem és előre dőltem a földön, de ekkor a férfi a nyakamhoz fogta a kést és követelte az ellopott telefonját. Ekkor fogta a kipattintós bicskáját és hátba szúrt vele. A szemtanúk is sokkot kaptak, hívták a rendőröket és megpróbálták elállítania vérzést. A férfi odébb sétált, majd vissza. Mire megjöttek a rendőrök, már hanyatt fekve volt, feladta magát"

– mondta el korábban Kabos.

Kabost kórházba szállították a mentők. Hét öltéssel varrták össze a szemöldökét, majd négy öltéssel a hátát. A napok elteltével kiengedték, amit már nagyon vártak a lakótelepi ismerősei.

Aggódtunk érte. Akkor mindenki arról beszélt, hogy megszurkálták a Kabost. Az elején azt hallottuk, hogy háromszor szúrták hátba, de örülünk, hogy csak egyszer… Sajnos ez a támadás kivédhetetlen volt, úgy tudom, hogy ő már nem csinált semmit, a földön fájlalta a sebeit, amikor előkerült a kés… Mindenesetre mi örülünk, hogy újra itt van köztünk. Jobbulást kívánok neki! Nélküle nem ugyanolyanok a napok, hiányzott, hogy bóklásszon a bolt körül

– mondta el egy helyi férfi.

Kabost hazaengedték, míg a támadóját házi őrizetbe vették.