A halál az egyetlen kiút? Lelombozó új epizóddal érkezett az HBO Max sorozata

Immár a harmadik résznél tart a Kiút, a Lost – Eltűntek producerének misztikus horrorsorozata. Már a sorozat szellemi elődjétől is megszokhattuk a rejtélyes történetvezetést, az abszurdabbnál-abszurdabb dolgokat, melyeket végül úgy kellett lezárniuk, hogy érdemi magyarázatot soha nem kaphattunk rá. Az HBO Maxon futó Kiút negyedik évadának harmadik epizódjánál ettől jobban félünk, mint a sorozattól magától. Cikkünk minimális spoilereket tartalmaz az évad aktuális és korábbi epizódjaiból.

Amikor Victor meglátta a sárga ruhás ember levetett kabátját, rájött hogy innen nincs kiút (Fotó: YouTube)

A Kiút szereposztása a maximálisat hozza ki ebből a szétnyújtott történetből

A történet a harmadik részt követően veszi fel a fonalat. Boyd Stevens (Harold Perrineau) a városkával összegyűlve eltemette Jimet (Eion Bailey), amikor hirtelen varjak kezdenek körülöttük baljós károgásba. Alfred Hitchcock óta tudjuk, hogy ez soha semmi jót nem vetít előre és ezt az elátkozott település lakói is érzik.

Zavart kifejezés ül meg Sophia (Julia Doyle) arcán is, akiről tudjuk, hogy valójában a rejtélyes főgonosz, a „sárga ruhás ember” (Douglas E. Hughes) csak álruhában. Talán aggódik amiatt, hogy a varjak figyelmeztetik az embereket a veszélyre, amit ő kíván hozni a lakókra?

Egy másik történeti szálon Acostával (Samantha Brown) vesszük fel újra a lépést. Boyd börtönbe zárja őt a második részben történt autólopás miatt. Arról az esetről beszélünk, amikor Acosta egy kétségbeesett fordulatot követően megpróbált kimenekülni a városból… mind tudjuk, hogy teljesen hiába. Boydtól pedig nem kért mást, mint egyetlen golyót, hogy önmaga vessen véget az életének, mert ezt tartja az egyetlen lehetséges kiútnak. Ezt természetesen a városka vezetője nem adja meg neki, azonban végül kiengedi őt a börtönből.

Végül a gyereklelkű Victor (Scott McCord) és Ethan (Simon Webster) útnak indulnak, hogy felkeressék a Könnyek tavát – amiről egyre biztosabbnak tűnik, hogy nem egy valódi tó. Az erdőben kutatva viszont megtalálják a sárga ruhás ember levetett ruháját. Victoron olyan szintű pánik lesz úrrá, hogy maga alá vizel. Már gyerekként látta ugyanis mindezt az álmaiban és tudta, hogy ha ő megjelenik, akkor megannyi szenvedésre lehet számítani.

És… ennyi?

Ennyi, bizony. Legalábbis egyelőre. Eltelt három epizód és az esetek többségében az olykor beiktatott „akciónak” nem volt semmilyen érvénye, a párbeszédek üresnek érződő egymásnak szegezett mondatok, amiben mindenki ötször elmondja, hogy „Ez lehet a kiút!” vagy „Végre kijuthatunk innen!” Nagyon jó kis évad lehetne ez, ha nem nyújtanák szét, hogy minél tovább tartson.

Olyan, mint a gumicukor: attól, hogy széthúzod, hiába tűnik nagyobbnak, nem lesz ténylegesen több gumicukor a birtokodban. Ez a Kiút új évadára különösen igaz.

Bizonyára az forgalmazó MGM berendelte a 10 epizódot és ezt valamivel ki kell tölteni, de a tartalom ezt nem indokolja. A harmadik rész ebből a szempontból egy mélypontnak érződik, a feszültség kicsit kezd kifulladni, ha nem dob hamarosan valami nagyot a sorozat. Pedig még jönnek a negyedik évad további epizódjai és egy lezáró, ötödik évad.