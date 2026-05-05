Elharapódzott indulatok, Szoboszlai Dominik miatt többen egymásnak estek Liverpoolban

Kissé elharapództak az indulatok Szoboszlai Dominik legújabb Instagram-bejegyzése alatt. Ahogy arról a Bors is beszámolt, a Liverpool magyar válogatott középpályása fájdalmas vallomást tett a Manchester United elleni vereség után – amit játékostársai és felesége, Buzsik Borka is kedvelt. A legtöbb hozzászóló biztatta a 25 éves focistát, de most is akadtak olyanok, akik csúnya szavakkal illették – ők viszont megkapták a magukét.

Aki nem kímélte Szoboszlai Dominikot, az kapott hideget-meleget

Az eredmény fáj. Felállunk, jobban összpontosítunk és együtt felemelkedünk!

– fogalmazott az Instagramon Szoboszlai Dominik.

„Te vagy a legjobb”; „Szeretünk”

– lepték el az ilyen és ehhez hasonló kommentek a bejegyzést. Ám amikor valaki azt írta, hogy a Liverpool magyar középpályása büszke lehet magára, kissé elszabadultak az indulatok.

Nem! K***ára nem lehet az!

– írta egy hozzászóló, akit azonnal csendre intettek Szoboszlai Dominik rajongói.

Ez egy nehéz szezon volt, de végig te voltál a hónap legjobb játékosa, okkal!

– biztatta egy másik szurkoló a magyar válogatott csapatkapitányát, de ezek a szavak is heves reakciót szültek.

Kinek hazudsz? Ő volt a hónap legjobb játékosa végig? Nem volt a legjobb soha ebben a szezonban... Fejezd be az álmodozást

– fogalmazott egy rosszindulatú kommentelő, aki valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy Szoboszlait valóban többször is a hónap legjobb játékosának választották Liverpoolban.

A bejegyzés egyébként már több mint 180 ezer kedvelésnél jár, és a legtöbben ahelyett, hogy belementek volna bármiféle szócsatába, csupán egyetlen szívecskével üzentek a magyar középpályásnak.

