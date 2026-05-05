KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Györgyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elharapódzott indulatok, Szoboszlai Dominik miatt többen egymásnak estek Liverpoolban

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 19:25
Liverpoolvita
Miközben a Liverpool magyar középpályása a fájdalmáról vallott, vita robbant a szurkolók között. Aki nem kímélte Szoboszlai Dominikot, az kapott hideget-meleget.
B.
A szerző cikkei

Kissé elharapództak az indulatok Szoboszlai Dominik legújabb Instagram-bejegyzése alatt. Ahogy arról a Bors is beszámolt, a Liverpool magyar válogatott középpályása fájdalmas vallomást tett a Manchester United elleni vereség után – amit játékostársai és felesége, Buzsik Borka is kedvelt. A legtöbb hozzászóló biztatta a 25 éves focistát, de most is akadtak olyanok, akik csúnya szavakkal illették – ők viszont megkapták a magukét.

Szoboszlai Dominik a Liverpool magyar focistája
Aki nem kímélte Szoboszlai Dominikot, az kapott hideget-meleget
Fotó: Peter Byrne - PA Images

Szoboszlai Dominik bejegyzése indulatokat szült

Az eredmény fáj. Felállunk, jobban összpontosítunk és együtt felemelkedünk!

– fogalmazott az Instagramon Szoboszlai Dominik.

Te vagy a legjobb”; „Szeretünk” 

– lepték el az ilyen és ehhez hasonló kommentek a bejegyzést. Ám amikor valaki azt írta, hogy a Liverpool magyar középpályása büszke lehet magára, kissé elszabadultak az indulatok.

Nem! K***ára nem lehet az!

– írta egy hozzászóló, akit azonnal csendre intettek Szoboszlai Dominik rajongói. 

Ez egy nehéz szezon volt, de végig te voltál a hónap legjobb játékosa, okkal!

– biztatta egy másik szurkoló a magyar válogatott csapatkapitányát, de ezek a szavak is heves reakciót szültek.

Kinek hazudsz? Ő volt a hónap legjobb játékosa végig? Nem volt a legjobb soha ebben a szezonban... Fejezd be az álmodozást

– fogalmazott egy rosszindulatú kommentelő, aki valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy Szoboszlait valóban többször is a hónap legjobb játékosának választották Liverpoolban.

A bejegyzés egyébként már több mint 180 ezer kedvelésnél jár, és a legtöbben ahelyett, hogy belementek volna bármiféle szócsatába, csupán egyetlen szívecskével üzentek a magyar középpályásnak.

@borsonline

Szoboszlai új frizurákat villantott idén A Liverpool magyar sztárja a külsejével is magára vonta a figyelmet. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #frizura #liverpool #stílus #borsonline

♬ eredeti hang – Bors - Bors


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu