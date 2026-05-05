„Nyáron még ennyi sem lesz rajtam!” – Mihályfi Luca vallomást tett a botrányos majálisról

A tehetséges énekesnő, aki többek között a Dancing with the Stars műsorában rabolta el a nézők szívét, nemcsak elképesztő hangjával, hanem lehengerlő stílusával is lenyűgözte a közönséget. Mihályfi Luca élete az utóbbi időben ráadásul egy igazi tündérmese, hiszen a profi táncos, Hegyes Berci oldalán találta meg a boldogságot, akivel azóta is elválaszthatatlanok. Luca egyre bátrabb stílusa azonban folyamatosan témát szolgáltat a kommentszekciókban, különösen most, hogy az énekesnő minden eddiginél messzebbre ment egy Majális napi fellépésen. A közösségi médiában megosztott üzenete pedig egyértelmű hadüzenet a szemérmességnek: Luca ugyanis készen áll a mindent megmutató nyári szezonra.

Mihályfi Luca nem először mutatkozik lenge öltözetben (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Mihályfi Luca nem ismer határokat, ha villantásról van szó!

Az énekesnő már eddig is híres volt arról, hogy bátran kísérletezik a lenge, sokat mutató darabokkal, de most minden eddigit felülmúlt. Egy igéző, mélyen dekoltált fotó mellett közölte a követőivel, hogy a mostani, sokak által botrányosnak talált szettjei semmik azokhoz képest, amikkel a nyári szezonra készül.

Nyáron még ennyi sem lesz rajtam! Lesznek botránykeltő szettek!

– írta oda kendőzetlen őszinteséggel, amivel azonnal elindította a találgatásokat: vajon hova lehet még fokozni ezt a látványt? A rajongók tábora élesen kettészakadt a kijelentés hallatán. Míg sokan az önbizalmát és a tökéletes alakját dicsérik, mások szerint már-már túllép egy bizonyos határt. Luca azonban láthatóan nem foglalkozik a kritikusokkal, sőt, élvezi a figyelmet.

Hegyes Berci párja mindent megmutat a nyári bulikon?

Adódik a kérdés, hogy mit szól ehhez a merészséghez kedvese, Hegyes Berci. A táncos korábban többször is hangoztatta, mennyire büszke szerelme sikereire és kisugárzására, de Luca legújabb tervei talán még nála is kiverhetik a biztosítékot. Az énekesnő ugyanis kijelentette, hogy a nyári bulikon „igazán botránykeltő szettek” várhatók, ami arra enged következtetni, hogy a színpadi jelmezek idén inkább fognak emlékeztetni falatnyi fehérneműkre, mintsem hagyományos ruhákra. A kommentszekciókban már most izzik a levegő:

Vajon Berci nem féltékeny?

vagy

Még ennél is kevesebb? Az már a semmi!

– olvasható a bejegyzések alatt. Úgy tűnik, az énekesnő nem titkolt célja, hogy minden fellépése emlékezetes maradjon, és ha ehhez a ruhák elhagyásán keresztül vezet az út, ő szemrebbenés nélkül megteszi.