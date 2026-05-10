Megtörtént a sorsfordító műtét: Csenge lábai felszabadultak, de a teljes győzelem még hátra van

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 10:00
Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a mezőcsáti kislány küzdelme. Forgó Csenge sikeresen átesett az Achilles-ín botoxos műtéten. Bár a beavatkozás hatalmas reményt ad a mozgásfejlődésre, a család nem dőlhet hátra. A műtét utáni kritikus időszak és a folyamatos rehabilitáció miatt a gyűjtésnek folytatódnia kell, hogy a megnyílt kapu valóban a járáshoz vezessen.

Vannak pillanatok, amikor a remény nemcsak egy elvont fogalom, hanem kézzelfogható valósággá válik. A mezőcsáti Forgó Csenge agyvérzéssel látta meg a napvilágot, és az életében most jött el ez a pont, hogy reményt kaphasson a szabadabb mozgásra. A kislány túl van a sorsfordító Achilles-ín botoxos műtéten, ami nem csupán egy orvosi siker, hanem egy esély arra, hogy a feszes, görcsös izmok végre engedjenek az akaratnak, és Csenge lábai megindulhassanak az önálló lépések felé.

A mezőcsáti Forgó Csenge agyvérzéssel látta meg a napvilágot, és az életében most jött el ez a pont, hogy reményt kaphasson a szabadabb mozgásra / Fotó: olvasói fotó

A műtét sikere utáni első pillanatokban a család szívéről hatalmas kő esett le, de a megkönnyebbülés könnyeit hamar felváltotta a tettvágy és az aggodalom keveréke. A botoxos kezelés ugyanis olyan, mint egy kulcs egy régóta zárva tartó ajtóhoz: kinyitja a lehetőséget, de az ajtón Csengének magának kell átsétálnia – kőkemény munkával és rengeteg segítséggel.

A cél, hogy Csenge lábai megindulhassanak az önálló lépések felé

A korábbi összefogásnak, és a család mellett álló „angyaloknak” köszönhetően az első akadályokat már leküzdötték. A Borsóházas intenzív rehabilitáció első hetének ára már összegyűlt, ám a műtét utáni helyzet új kihívásokat gördített a család elé. Az orvosi szakvélemények egyértelműek. Ahhoz, hogy a botox hatása ne vesszen kárba, és az izmok ne ránduljanak vissza a korábbi, fájdalmas állapotba, a terápiának folyamatosnak kell lennie.

Egyetlen hét a Borsóházban csodákra képes, de Csengének most sokkal többre van szüksége

 – mondja a Borsnak Csilla, a reménykedő édesanya. A valóság az, hogy a kislánynak nem egyetlen alkalomra, hanem rendszeresen visszatérő, intenzív kúrákra van szüksége a Borsóházban ahhoz, hogy a lábai „megtanulják” a helyes mozgást. A botox ugyanis idővel felszívódik, és ha addig nem építik be a mozgásmintákat, az esély elszállhat.

A gyűjtés tehát nem állhat meg, sőt, most vált igazán sürgetővé. A kezelések mellett a mindennapi rehabilitáció fenntartása is hatalmas terhet ró a családra. A Mezőcsát és Miskolc közötti folyamatos ingázás, a heti öt alkalommal végzett speciális gyógytorna és a váratlanul felmerülő magánorvosi vizsgálatok mind olyan akadályok, amelyeket csak közösségi összefogással tudnak átlépni.

Csenge most egy olyan úton jár, ahol minden egyes megtett kilométer és minden egyes gyógytornaóra, egy-egy újabb tégla a gyógyulása falában. A szülők hálája végtelen minden eddigi segítségért, de tudják: a maraton közepén járnak. Nem elég elindulni, célba is kell érni.

Segítsünk együtt, hogy a mezőcsáti kislány sikeres műtéte ne csak egy szép emlék, hanem egy új, önálló élet kezdete legyen. Minden apró hozzájárulás az útiköltséghez, minden felajánlás egy-egy újabb rehabilitációs hétbe fektetve Csenge jövőjét építi. Mert most, hogy a lábak már készen állnak a mozgásra, csak rajtunk múlik, meglesz-e a háttér ahhoz, hogy el is indulhassanak.

Ha segíteni szeretnél Csengének, az alapítvánnyal ITT tudod felvenni a kapcsolatot!

 

