Megtörtént a sorsfordító műtét: Csenge lábai felszabadultak, de a teljes győzelem még hátra van

Vannak pillanatok, amikor a remény nemcsak egy elvont fogalom, hanem kézzelfogható valósággá válik. A mezőcsáti Forgó Csenge agyvérzéssel látta meg a napvilágot, és az életében most jött el ez a pont, hogy reményt kaphasson a szabadabb mozgásra. A kislány túl van a sorsfordító Achilles-ín botoxos műtéten, ami nem csupán egy orvosi siker, hanem egy esély arra, hogy a feszes, görcsös izmok végre engedjenek az akaratnak, és Csenge lábai megindulhassanak az önálló lépések felé.

A mezőcsáti Forgó Csenge agyvérzéssel látta meg a napvilágot, és az életében most jött el ez a pont, hogy reményt kaphasson a szabadabb mozgásra / Fotó: olvasói fotó

A műtét sikere utáni első pillanatokban a család szívéről hatalmas kő esett le, de a megkönnyebbülés könnyeit hamar felváltotta a tettvágy és az aggodalom keveréke. A botoxos kezelés ugyanis olyan, mint egy kulcs egy régóta zárva tartó ajtóhoz: kinyitja a lehetőséget, de az ajtón Csengének magának kell átsétálnia – kőkemény munkával és rengeteg segítséggel.

A cél, hogy Csenge lábai megindulhassanak az önálló lépések felé

A korábbi összefogásnak, és a család mellett álló „angyaloknak” köszönhetően az első akadályokat már leküzdötték. A Borsóházas intenzív rehabilitáció első hetének ára már összegyűlt, ám a műtét utáni helyzet új kihívásokat gördített a család elé. Az orvosi szakvélemények egyértelműek. Ahhoz, hogy a botox hatása ne vesszen kárba, és az izmok ne ránduljanak vissza a korábbi, fájdalmas állapotba, a terápiának folyamatosnak kell lennie.

Egyetlen hét a Borsóházban csodákra képes, de Csengének most sokkal többre van szüksége

– mondja a Borsnak Csilla, a reménykedő édesanya. A valóság az, hogy a kislánynak nem egyetlen alkalomra, hanem rendszeresen visszatérő, intenzív kúrákra van szüksége a Borsóházban ahhoz, hogy a lábai „megtanulják” a helyes mozgást. A botox ugyanis idővel felszívódik, és ha addig nem építik be a mozgásmintákat, az esély elszállhat.

A gyűjtés tehát nem állhat meg, sőt, most vált igazán sürgetővé. A kezelések mellett a mindennapi rehabilitáció fenntartása is hatalmas terhet ró a családra. A Mezőcsát és Miskolc közötti folyamatos ingázás, a heti öt alkalommal végzett speciális gyógytorna és a váratlanul felmerülő magánorvosi vizsgálatok mind olyan akadályok, amelyeket csak közösségi összefogással tudnak átlépni.