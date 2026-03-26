Medvehagyma pesto sajt nélkül – a vegánok új, gyorsan elkészíthető kedvence

A tavaszi szezon egyik legjobb alapkréme a medvehagyma pesto. Friss, karakteres, pár perc alatt elkészül, és akkor is nagyon finom, ha nincs benne sajt. Tésztára, főtt krumplira, pirítósra is kenheted, de sült zöldségek mellé is remek, tésztára, pirítósra, vagy akár levesre is kanalazhatod ráadásul vegánok is fogyaszthatják. A medvehagyma pesto sajt nélkül azoknak is jó választás, akik növényi alapú étrendet követnek, és azoknak is, akik egyszerűen csak kipróbálnának egy könnyedebb tavaszi változatot.

Mitől lesz igazán jó a medvehagyma pesto?

A tökéletes állaghoz nem kell más, csak egy aprítógép. Az is praktikus benne, hogy többféleképpen variálható. Ebbe a medvehagyma pestoba kerülhet fenyőmag, tökmag, dió, mandula, mogyoró, napraforgómag, így attól függően alakíthatod, mi van épp otthon. Ez az a fajta alapkrém, amit elég egyszer elkészíteni, utána több étkezésnél is elő lehet venni.

Erre figyelj, ha magad szednéd a medvehagymát Ha magad szeded a medvehagymát figyelj arra, hogy a levelét könnyű összekeverni a gyöngyvirággal, ami mérgező növény. Ezért csak akkor szedd le, ha teljesen biztos vagy benne, mit viszel haza.

Így tárold a medvehagyma pestot

A kész pestót kanalazd tiszta üvegbe, a tetejére pedig önts egy kevés olívaolajat. Ez segít abban, hogy tovább friss maradjon. Hűtőben 2–3 hétig eláll. A mennyiség nagyjából 240 ml, vagyis körülbelül egy kisebb befőttesüvegnyi adag lesz belőle.

Medvehagyma pesto sajt nélkül recept

Hozzávalók

65 g tökmag

100 g medvehagymalevél

1 bio citrom reszelt héja és leve

1/2 teáskanál só

frissen őrölt fekete bors

120 ml extraszűz olívaolaj

1 nagy csipet chilipehely, ízlés szerint

Elkészítés

A medvehagyma leveleit alaposan mosd meg, majd szárítsd meg. A tökmagot száraz serpenyőben, közepesnél valamivel alacsonyabb lángon pirítsd meg. Közben folyamatosan kevergesd, mert gyorsan le tud égni. Akkor lesz jó, amikor már illatos, itt-ott aranybarnára sül, és néhány szem elkezd pattogni. Ezután hagyd teljesen kihűlni.