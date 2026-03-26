Medvehagyma pesto sajt nélkül – a vegánok új, gyorsan elkészíthető kedvence

A tavaszi szezon egyik legjobb alapkréme a medvehagyma pesto. Friss, karakteres, pár perc alatt elkészül, és akkor is nagyon finom, ha nincs benne sajt. Tésztára, főtt krumplira, pirítósra is kenheted, de sült zöldségek mellé is remek, tésztára, pirítósra, vagy akár levesre is kanalazhatod ráadásul vegánok is fogyaszthatják. A medvehagyma pesto sajt nélkül azoknak is jó választás, akik növényi alapú étrendet követnek, és azoknak is, akik egyszerűen csak kipróbálnának egy könnyedebb tavaszi változatot.
A tökéletes állaghoz nem kell más, csak egy aprítógép. Az is praktikus benne, hogy többféleképpen variálható. Ebbe a medvehagyma pestoba kerülhet fenyőmag, tökmag, dió, mandula, mogyoró, napraforgómag, így attól függően alakíthatod, mi van épp otthon. Ez az a fajta alapkrém, amit elég egyszer elkészíteni, utána több étkezésnél is elő lehet venni.
Ha magad szeded a medvehagymát figyelj arra, hogy a levelét könnyű összekeverni a gyöngyvirággal, ami mérgező növény. Ezért csak akkor szedd le, ha teljesen biztos vagy benne, mit viszel haza.
A kész pestót kanalazd tiszta üvegbe, a tetejére pedig önts egy kevés olívaolajat. Ez segít abban, hogy tovább friss maradjon. Hűtőben 2–3 hétig eláll. A mennyiség nagyjából 240 ml, vagyis körülbelül egy kisebb befőttesüvegnyi adag lesz belőle.
Hozzávalók
Elkészítés
A medvehagyma leveleit alaposan mosd meg, majd szárítsd meg. A tökmagot száraz serpenyőben, közepesnél valamivel alacsonyabb lángon pirítsd meg. Közben folyamatosan kevergesd, mert gyorsan le tud égni. Akkor lesz jó, amikor már illatos, itt-ott aranybarnára sül, és néhány szem elkezd pattogni. Ezután hagyd teljesen kihűlni.
Tedd az aprítógépbe a medvehagymát, a pirított tökmagot, a citrom reszelt héját, a citromlevet, a sót és egy kevés borsot. Dolgozd össze, majd lassan csorgasd hozzá az olívaolajat, amíg krémes, de kissé darabos állagú nem lesz.
A végén add hozzá a chilipelyhet, majd kóstold meg és ízlés szerint fűszerezd még. Mehet bele egy kevés plusz citromlé, só vagy bors is.
Kanalazd tiszta üvegbe, a tetejére önts még egy kevés olívaolajat, így tovább friss marad. Hűtőben 2–3 hétig eláll.
Nézd meg videón a medvehagyma gyűjtését és felhasználását:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
