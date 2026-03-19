Ahogy a nagymama tanította: így készül a medvehagyma pogácsa krumplival

A medvehagyma pogácsa krumplival a legjobb dolog, ami most a konyhádban készülhet. A krumplinak köszönhetően a tészta nemcsak puha lesz, de tovább friss marad, a medvehagyma pedig karakteres, fokhagymás aromájával megkoronázza ezt az olcsó, mégis fenséges finomságot.
A nagymama titka nemcsak a minőségi, házi alapanyagokban rejlett, hanem a készítés során végzett mozdulatokban is. Nem sietett, hagyta a tésztát pihenni, kelni, majd újra dolgozott vele egy keveset. Ez a fajta türelem az, ami megadja a pogácsa igazi állagát. Tökéletes vendégváró, de egy bögre tejjel vagy teával akár önmagában is remek vacsora vagy reggeli fogás.
Bors-tipp: Fontos, hogy csak megbízható helyről szerezd be a medvehagymát, mert akár súlyos mérgezést is okozhat.
A medvehagyma nevét onnan kapta, hogy a barnamedvék előszeretettel fogyasztják téli álmuk után, hogy feltöltsék a szervezetüket vitaminokkal. A medvehagyma rendkívül gazdag C-vitaminban, és természetes méregtelenítő hatással is bír. A népi gyógyászatban régóta használják vértisztító és immunerősítő növényként.
A medvehagyma sokkal különlegesebb és értékesebb növény, mint hinnéd.
