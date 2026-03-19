Medvehagyma pogácsa tányéron

Ahogy a nagymama tanította: így készül a medvehagyma pogácsa krumplival

medvehagyma
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 12:15
Szeretnéd, ha a tavasz illata beköltözne a konyhádba? Akkor olvass tovább, mert megmutatjuk, hogy a nagyi receptje szerint hogyan készül a medvehagyma pogácsa krumplival, amely étek illata egyszerre idézi meg otthonodban a tavaszt, és ébreszt benned nosztalgiát.
A medvehagyma pogácsa krumplival a legjobb dolog, ami most a konyhádban készülhet. A krumplinak köszönhetően a tészta nemcsak puha lesz, de tovább friss marad, a medvehagyma pedig karakteres, fokhagymás aromájával megkoronázza ezt az olcsó, mégis fenséges finomságot.

Medvehagyma pogácsa tányéron
A medvehagyma pogácsa krumplival tökéletes vendégváró, amellyel biztosan sikert aratsz.
Fotó: Marton Varhomoki /  Shutterstock 

Medvehagyma pogácsa recept lépésről lépésre

A nagymama titka nemcsak a minőségi, házi alapanyagokban rejlett, hanem a készítés során végzett mozdulatokban is. Nem sietett, hagyta a tésztát pihenni, kelni, majd újra dolgozott vele egy keveset. Ez a fajta türelem az, ami megadja a pogácsa igazi állagát. Tökéletes vendégváró, de egy bögre tejjel vagy teával akár önmagában is remek vacsora vagy reggeli fogás.

Hozzávalók:

  • 50 dkg liszt
  • 25 dkg főtt, áttört krumpli
  • 2,5 dkg friss élesztő 
  • 1 dl langyos tej
  • 1 teáskanál cukor
  • 1 tojás + 1 tojás a kenéshez
  • 10 dkg vaj vagy zsír
  • 1 csokor medvehagyma apróra vágva
  • 1 teáskanál só

Bors-tipp: Fontos, hogy csak megbízható helyről szerezd be a medvehagymát, mert akár súlyos mérgezést is okozhat.

Elkészítés:

  1. lépés: az élesztő felfuttatása
    A langyos tejbe keverd bele a cukrot, majd morzsold bele az élesztőt. Hagyd 10-15 percig állni, amíg szépen felfut és habos lesz.
  2. lépés: a tészta összeállítása
    Egy nagy tálba szitáld bele a lisztet, add hozzá a sót, az áttört krumplit, a tojást és a vajat. Öntsd hozzá a felfuttatott élesztőt, majd kezdd el összegyúrni.
  3. lépés: medvehagyma hozzáadása
    Amikor a tészta már kezd összeállni, dolgozd bele az apróra vágott medvehagymát. Gyúrd addig, amíg sima, rugalmas tésztát nem kapsz.
  4. lépés: kelesztés
    Tedd a masszát egy tálba, majd takard le azt, és keleszd a tésztát meleg helyen 1 órán át, amíg a duplájára nő.
  5. lépés: nyújtás és hajtogatás
    Lisztezett felületen nyújtsd ki a tésztát, majd hajtogasd meg, mint egy levelet. Ezt a műveletet 2-3 alkalommal ismételd meg 15 perc pihentetéssel – ettől lesz réteges a pogácsa. Könnyebb a tésztája, mint a tepertős pogácsáé, így könnyebb dolgozni vele.
  6. lépés: szaggatás
    Nagyjából 2 cm vastagra nyújtsd ki a tésztát, majd pogácsaszaggatóval szaggasd ki.
  7. lépés: sütés előkészítése
    Helyezd a pogácsákat sütőpapírral bélelt tepsire, kend meg a tetejüket felvert tojással. Ízlés szerint megszórhatod sajttal is.
  8. lépés: sütés
    180 °C-ra előmelegített sütőben süsd 20–25 percig, amíg szép aranybarnára sülnek.

Tudtad?

A medvehagyma nevét onnan kapta, hogy a barnamedvék előszeretettel fogyasztják téli álmuk után, hogy feltöltsék a szervezetüket vitaminokkal. A medvehagyma rendkívül gazdag C-vitaminban, és természetes méregtelenítő hatással is bír. A népi gyógyászatban régóta használják vértisztító és immunerősítő növényként.

A medvehagyma sokkal különlegesebb és értékesebb növény, mint hinnéd. Ha szeretnél többet megtudni róla, nézd meg a következő videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu