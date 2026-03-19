Ahogy a nagymama tanította: így készül a medvehagyma pogácsa krumplival

A medvehagyma pogácsa krumplival a legjobb dolog, ami most a konyhádban készülhet. A krumplinak köszönhetően a tészta nemcsak puha lesz, de tovább friss marad, a medvehagyma pedig karakteres, fokhagymás aromájával megkoronázza ezt az olcsó, mégis fenséges finomságot.

A medvehagyma pogácsa krumplival tökéletes vendégváró, amellyel biztosan sikert aratsz.

Fotó: Marton Varhomoki / Shutterstock

Medvehagyma pogácsa recept lépésről lépésre

A nagymama titka nemcsak a minőségi, házi alapanyagokban rejlett, hanem a készítés során végzett mozdulatokban is. Nem sietett, hagyta a tésztát pihenni, kelni, majd újra dolgozott vele egy keveset. Ez a fajta türelem az, ami megadja a pogácsa igazi állagát. Tökéletes vendégváró, de egy bögre tejjel vagy teával akár önmagában is remek vacsora vagy reggeli fogás.

Hozzávalók:

50 dkg liszt

25 dkg főtt, áttört krumpli

2,5 dkg friss élesztő

1 dl langyos tej

1 teáskanál cukor

1 tojás + 1 tojás a kenéshez

10 dkg vaj vagy zsír

1 csokor medvehagyma apróra vágva

1 teáskanál só

Bors-tipp: Fontos, hogy csak megbízható helyről szerezd be a medvehagymát, mert akár súlyos mérgezést is okozhat.

Elkészítés:

lépés: az élesztő felfuttatása

A langyos tejbe keverd bele a cukrot, majd morzsold bele az élesztőt. Hagyd 10-15 percig állni, amíg szépen felfut és habos lesz. lépés: a tészta összeállítása

Egy nagy tálba szitáld bele a lisztet, add hozzá a sót, az áttört krumplit, a tojást és a vajat. Öntsd hozzá a felfuttatott élesztőt, majd kezdd el összegyúrni. lépés: medvehagyma hozzáadása

Amikor a tészta már kezd összeállni, dolgozd bele az apróra vágott medvehagymát. Gyúrd addig, amíg sima, rugalmas tésztát nem kapsz. lépés: kelesztés

Tedd a masszát egy tálba, majd takard le azt, és keleszd a tésztát meleg helyen 1 órán át, amíg a duplájára nő. lépés: nyújtás és hajtogatás

Lisztezett felületen nyújtsd ki a tésztát, majd hajtogasd meg, mint egy levelet. Ezt a műveletet 2-3 alkalommal ismételd meg 15 perc pihentetéssel – ettől lesz réteges a pogácsa. Könnyebb a tésztája, mint a tepertős pogácsáé, így könnyebb dolgozni vele. lépés: szaggatás

Nagyjából 2 cm vastagra nyújtsd ki a tésztát, majd pogácsaszaggatóval szaggasd ki. lépés: sütés előkészítése

Helyezd a pogácsákat sütőpapírral bélelt tepsire, kend meg a tetejüket felvert tojással. Ízlés szerint megszórhatod sajttal is. lépés: sütés

180 °C-ra előmelegített sütőben süsd 20–25 percig, amíg szép aranybarnára sülnek.

Tudtad? A medvehagyma nevét onnan kapta, hogy a barnamedvék előszeretettel fogyasztják téli álmuk után, hogy feltöltsék a szervezetüket vitaminokkal. A medvehagyma rendkívül gazdag C-vitaminban, és természetes méregtelenítő hatással is bír. A népi gyógyászatban régóta használják vértisztító és immunerősítő növényként.

A medvehagyma sokkal különlegesebb és értékesebb növény, mint hinnéd. Ha szeretnél többet megtudni róla, nézd meg a következő videót:

