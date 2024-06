Szeretnéd, hogy a tésztád még finomabb legyen? Ezt tedd hozzá

Egy adag tészta kifőzése szinte gyerekjáték, hiszen nehéz elrontani, emellett a másik nagy előnye, hogy valamilyen szósszal gyorsan elfogyasztható.

Pestóval feldobhatod az ételed Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Azonban ha van időd, akkor ezt az ételt feldobhatod egy finom hozzávalóval, ami nem más, mint a pesto. Ez a hozzávaló természetesen nemcsak a tésztákhoz használható, hanem a húsokhoz vagy éppen a sült zöldségekhez is.

Mielőtt felhasználnád az üveges szószt, érdemes tudni, hogy néhány extra összetevőtől ez is sokkal finomabb lehet. Annyi is elég, ha hozzáadsz egy kevés, friss bazsalikomot vagy reszelt parmezánt, sőt néhány csepp olajjal is feldobhatod a pestót. A bazsalikom mellett pedig a kakukkfüvet vagy az oregánót is érdemes kipróbálni, hiszen ezek a fűszerek még izgalmasabbá teszik a pestós ételeket.

És függetlenül attól, hogy profi szakács valaki, vagy teljesen kezdő, bárki elkészítheti a saját pestóját, hiszen a folyamat rendkívül egyszerű.

Hozzávalók:

4 dkg friss bazsalikomlevél, megmosva és megszárítva

2 dkg parmezán

2 dkg fenyőmag (meg is piríthatjuk)

1 gerezd fokhagyma

1 dl extra szűz olívaolaj

só

frissen őrölt fekete bors

Elkészítés:

A hozzávalókat egy nagyobb edénybe tesszük és botmixerrel pürésítjük.

Ízletesebbek lesznek tőle a pirított zöldségek

Érdemes tudni, hogy a tészták mellett a sült zöldségek is nagyon finomak lesznek a pestótól, amelyek kiváló köretek lehetnek halak vagy szaftos sültek mellé. Ehhez nincs más dolgod, mint az, hogy kiválasztod kedvenc zöldségeidet, megtisztítod, felvágod őket és jól átforgatod a pestóban. Ezután pedig mehet is a serpenyőbe, hogy ízlés szerint megpirítsd az ételt - írja a Mindmegette.