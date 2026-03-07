Orbán Viktor Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni 

Zelenszkij elnök úr! Hagyja abba a fenyegetést és a zsarolást! A magyaroknál ez nem működik - írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videóhoz, arra reagálva, hogy az ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette őt.
A videóban a miniszterelnök pedig elmondja:
Elnök úr! Az üzenetét megkaptam. Ön katonákkal fenyegetett engem és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik. Ezt hagyja abba! Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni. Tegnap este a magyarok megüzenték: nem akarnak ukránbarát kormányt, és nem akarnak ukránbarát miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség! Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel, fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait! Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár.
