Orbán Viktor Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 08:40
Zelenszkijfenyegetészsarolás
A miniszterelnök nem hagyja sem magát, sem Magyarországot megfenyegetni.
Bors
A szerző cikkei

Zelenszkij elnök úr! Hagyja abba a fenyegetést és a zsarolást! A magyaroknál ez nem működik - írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videóhoz, arra reagálva, hogy az ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette őt. 

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A videóban a miniszterelnök pedig elmondja:

Elnök úr! Az üzenetét megkaptam. Ön katonákkal fenyegetett engem és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik. Ezt hagyja abba! Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni. Tegnap este a magyarok megüzenték: nem akarnak ukránbarát kormányt, és nem akarnak ukránbarát miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség! Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel, fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait! Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár. 

