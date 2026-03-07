Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Éjszakai műszak – avagy egy újabb sikeres küldetés

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 08:25
Közel-Keletmentesítő járatháború
"A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!"
Bors
A szerző cikkei

Operation Sand Rose, ezt a kódnevet viselte az a hadművelet, amelynek keretében a magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségűt hozott ki ma Egyiptomból. Közel-Keleten egy nagy háború tört ki, amely közvetlenül befolyásolja az ott élők, illetve oda nyaralni vagy egyéb más céllal utazott magyarok mindennapjait, hiszen olyan mértékű rakéta veszély van a Közel-Keleten - mondta a szombat hajnalban Facebook-oldalán megosztott videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

A honvédelmi miniszter ezt követően elmondta, hogy ezért a magyar állam feladatának érzi azt, hogy az ilyen helyzetbe rekedt honfitársainkat és néhány szövetséges állam állampolgárát, akit a Külügyminisztérium segítségével szervezünk ezekre a járatokra. 

Én szeretném megköszönni a Légierő kiváló szolgálatát és a Külügyminisztérium munkatársainak is a munkáját, amellyel meg tudtuk szervezni és haza tudtuk hozni a magyarokat

- tette hozzá. 

Fotó: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Kiemelte, hogy folytatódik a következő napokban, most Szaúd-Arábiából, illetve szükség szerint máshonnan is fognak indulni ilyen mentesítő járatok. A Magyar Honvédség, a Magyar Légierő készen áll, megvannak az eszközeink, megvannak a gépeink, megvannak a kiképzett szakembereink, a szakszemélyzet, aki a repülést és a repülés biztonságát garantálni tudják.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!

- zárta videóját. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
