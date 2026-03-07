Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Stohl Andráséknál máris jön a baba? - Álhírgyártók áldozata lett A Nagy Ő

Stohl András
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 09:00
Bachelor – A Nagy Őálhír
Mindenkit meglepő fénykép került elő a Jászai Mari-díjas színészről. Alighanem még Stohl Andrást is váratlanul érte a róla szóló bejelentés...
Prac Lee
A szerző cikkei

Stohl András magánélete cseppet sem unalmas: kétszer volt már házas, öt gyermeke született, nemrég pedig húsz nő versengett a kegyeiért. Nem csoda, ha sokakat érdekel a folytatás, egy sztárokkal foglalkozó Facebook-oldal pedig váratlan bejelentésről adott hírt…

Stohl Andrásról álhír terjed az interneten.
Stohl András párjával jelentette be az örömhírt? Vagy mindez csak kamu? (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl András családja bővül?!

A magyar sztárokkal, különösen a szerelmi életük alakulásával foglalkozó Facebook-oldal sokakat meglepő bejegyzéssel rukkolt elő. „Sok találgatás után Stohl András VÉGRE megszólalt” – reklámozzák a cikket, amihez látványos − és érzékelhetően megszerkesztett − képeket mellékeltek kedvcsinálóként. A fotókon Stohl ultrahangos felvételt tart a kezében, egy kisbaba érkezését bejelentendő! Az egyik fotón ráadásul mintha volt feleségével, Vicával szerepelne esküvői ruhában, míg a montázs másik pontján már A Nagy Ő-beli választottja, Kiss Kriszta látható.

Bár a képek valódisága több mint gyanús, a bejegyzést pillanatok alatt csaknem kétszázan kedvelték és több tucat hozzászólás érkezett. Javában gratulációk. Mindez azt jelenti, sokan elhitték, valóban gyarapodik Stohl András gyerekei száma.

Gratulálok, sok boldogságot!” – írta egy rajongó.

Ez nem a volt felesége?” – gyanakodott egy másik, míg akadtak, akik epésen megjegyezték: most már talán elég gyermek van a családban.

A Bors felkereste Stohl Andrást, aki csak nevetett az álhíren, majd leszögezte, nem kíván megszólalni a témában.

Egyébként nem ez az első eset, hogy álhírek keringenek a jelenleg A Nagy Duettben zsűriző színészről. Néhány évvel ezelőtt a nevében a nyugdíjasokra tettek sértő megjegyzéseket, akkor a színész a közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba, felhívva a figyelmet arra, hogy nem szabad mindent elhinni, amit az interneten olvasunk. Alighanem, véleménye a mostani esetben is megállja a helyét!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu