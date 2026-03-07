Stohl Andráséknál máris jön a baba? - Álhírgyártók áldozata lett A Nagy Ő

Stohl András magánélete cseppet sem unalmas: kétszer volt már házas, öt gyermeke született, nemrég pedig húsz nő versengett a kegyeiért. Nem csoda, ha sokakat érdekel a folytatás, egy sztárokkal foglalkozó Facebook-oldal pedig váratlan bejelentésről adott hírt…

Stohl András párjával jelentette be az örömhírt? Vagy mindez csak kamu? (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl András családja bővül?!

A magyar sztárokkal, különösen a szerelmi életük alakulásával foglalkozó Facebook-oldal sokakat meglepő bejegyzéssel rukkolt elő. „Sok találgatás után Stohl András VÉGRE megszólalt” – reklámozzák a cikket, amihez látványos − és érzékelhetően megszerkesztett − képeket mellékeltek kedvcsinálóként. A fotókon Stohl ultrahangos felvételt tart a kezében, egy kisbaba érkezését bejelentendő! Az egyik fotón ráadásul mintha volt feleségével, Vicával szerepelne esküvői ruhában, míg a montázs másik pontján már A Nagy Ő-beli választottja, Kiss Kriszta látható.

Bár a képek valódisága több mint gyanús, a bejegyzést pillanatok alatt csaknem kétszázan kedvelték és több tucat hozzászólás érkezett. Javában gratulációk. Mindez azt jelenti, sokan elhitték, valóban gyarapodik Stohl András gyerekei száma.

„Gratulálok, sok boldogságot!” – írta egy rajongó.

„Ez nem a volt felesége?” – gyanakodott egy másik, míg akadtak, akik epésen megjegyezték: most már talán elég gyermek van a családban.

A Bors felkereste Stohl Andrást, aki csak nevetett az álhíren, majd leszögezte, nem kíván megszólalni a témában.

Egyébként nem ez az első eset, hogy álhírek keringenek a jelenleg A Nagy Duettben zsűriző színészről. Néhány évvel ezelőtt a nevében a nyugdíjasokra tettek sértő megjegyzéseket, akkor a színész a közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba, felhívva a figyelmet arra, hogy nem szabad mindent elhinni, amit az interneten olvasunk. Alighanem, véleménye a mostani esetben is megállja a helyét!