Szívszorító! Sokszor sír apja után Dudás Miki kisfia

Szigligeti Ivett újabb, szívszorító megemlékezést tett közzé közösségi oldalán. Dudás Miki özvegye egy Balatonon készült, boldog emléket osztott meg, amin az egykori világbajnok kajakos látható kisfiával, Milóval. Ivett fájdalmas részleteket mesélt a napjaikból, többek közt azt is, hogy a kisfiú sokszor sír édesapja után.

Dudás Miki halála megrázta az országot

Minden nap gondol rá családja - Így telnek Dudás Miki családjának napjai

Ivett elmondta, hogy minden nap, minden este Dudás Miki az első és utolsó gondolata a kisfiuknak.

A gyászoló feleség egy fekete-fehér képet tett közzé, amin Dudás Miki és kisfia látható. A fotót kedvenc helyükön, a Balatonon készítették. Ivett leírta, akkor még nem tudták, hogy ezek a meghatározó pillanatok egyszer emlékké válnak majd. A kis Miló minden nap hiányolja édesapját és minden este őt emlegeti, sőt - sokszor sír is érte.

Ivett hozzátette, hogy a kisfiú puszit is küld apjának és tudják, Miki érzi és látja őket. A szívszorító bejegyzésben a gyászoló feleség elmondta, fel sem tudja fogni, mekkora hiány van Miló pici szívében.

